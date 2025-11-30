BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Con homenaje a Julio Martínez y el himno de la Teletón cantado por Myriam Hernández parte el bloque de cierre en el Estadio Nacional

    La imagen de Julio Martínez proyectada en el Estadio Nacional marcó el inicio de las últimas horas de la cruzada. El recordado periodista, recreado mediante inteligencia artificial, dio la bienvenida al regreso de la Teletón al recinto de Ñuñoa, al que la transmisión no volvía desde hace tres años.

    Por 
    Angélica Vera
     
    Equipo de Culto

    “Hoy el Estadio Nacional se enciende nuevamente, volvemos a encontrarnos aquí en nuestra casa para regalarnos la noche más emocionante” dice la voz de Julio Martínez mientras se proyectan imágenes del Estadio Nacional y material de archivo de Teletones que históricamente ha albergado el recinto.

    Hace tres años que el programa no utilizaba el estadio de Ñuñoa. En su lugar, la transmisión se había realizado desde la Quinta Vergara. Pero, tal como señala la voz del fallecido Julio Martínez, era momento de volver a casa.

    Así comenzó el último bloque de Teletón, celebrando este esperado regreso al multitudinario show desde Ñuñoa y recordando a los niños embajadores de ediciones anteriores.

    No solo se volvió a escuchar a Julio Martínez celebrando la unión de chilenos y chilenas gracias a la cruzada solidaria, sino que también regresó a la pantalla mediante el uso de inteligencia artificial, que permitió recrear su presencia.

    Tras ese momento, Myriam Hernández subió al escenario para interpretar el himno de la Teletón y dar el inicio oficial a las últimas horas de la campaña solidaria.

    Luego de la cantante nacional, siguió el primer número artístico internacional junto al español Pablo Alborán quien tuvo problemas para iniciar su show.

    Tras ser presentado, el artista tomó asiento en su piano pero un desperfecto no permitió que pudiera comenzar su presentación. Fueron minutos donde los animadores debieron rellanar para que los técnicos acudieran a solucionar el problema.

    Afortunadamente el músico pudo realizar su show e interpretar Saturno para el público en el Estadio Nacional.

    Más sobre:TeletónTeletón 2025Julio MartínezMyriam Hernández

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Inundaciones y deslizamientos de tierra dejan al menos 600 muertos en Asia

    Aguarrás sorprendió en el escenario y Don Francisco cantó con Zúmbale Primo: así se vivió la tarde de Teletón 2025 mientras la meta sigue lejana

    100 policías y 50 militares: Perú refuerza su frontera con Chile ante crisis migratoria

    Reportan que un avión utilizado anteriormente por Nicolás Maduro viajó a la frontera con Brasil

    Desbordes endurece ofensiva contra Cataldo tras ataque en el Instituto Nacional y apunta a “inacción” del Mineduc

    El grupo Patria Investments gana la carrera por la compra de Banmédica

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    3.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Temblor hoy, sábado 29 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 29 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    Desbordes endurece ofensiva contra Cataldo tras ataque en el Instituto Nacional y apunta a “inacción” del Mineduc
    Chile

    Desbordes endurece ofensiva contra Cataldo tras ataque en el Instituto Nacional y apunta a “inacción” del Mineduc

    “Les quedan 102 días”: Kast endurece el tono contra migrantes y emplaza al gobierno por tensiones en frontera con Perú

    Tras estado de emergencia en frontera peruana: autoridades afirman que hay normalidad en el flujo migratorio de Arica

    El grupo Patria Investments gana la carrera por la compra de Banmédica
    Negocios

    El grupo Patria Investments gana la carrera por la compra de Banmédica

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político

    Solange Berstein: “Puede haber opiniones distintas, pero el consejo de la CMF funciona bien”

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas
    Tendencias

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    ¿Fin al misterio? Un estudio revela la naturaleza del 3I/ATLAS, el extraño objeto interestelar descubierto en Chile

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Flamengo, el nuevo rey de Brasil: revisa cómo quedó la tabla histórica de los campeones de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Flamengo, el nuevo rey de Brasil: revisa cómo quedó la tabla histórica de los campeones de la Copa Libertadores

    Andrés de Witt, presidente de la Federación de Hockey: “Estamos en conversaciones para organizar el Mundial de 2030”

    Manuel Pellegrini, la eterna vigencia del técnico más longevo de la elite europea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Con homenaje a Julio Martínez y el himno de la Teletón cantado por Myriam Hernández parte el bloque de cierre en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Con homenaje a Julio Martínez y el himno de la Teletón cantado por Myriam Hernández parte el bloque de cierre en el Estadio Nacional

    Aguarrás sorprendió en el escenario y Don Francisco cantó con Zúmbale Primo: así se vivió la tarde de Teletón 2025 mientras la meta sigue lejana

    La fiesta inolvidable: un relato de Jaime Bayly

    Inundaciones y deslizamientos de tierra dejan al menos 600 muertos en Asia
    Mundo

    Inundaciones y deslizamientos de tierra dejan al menos 600 muertos en Asia

    100 policías y 50 militares: Perú refuerza su frontera con Chile ante crisis migratoria

    Reportan que un avión utilizado anteriormente por Nicolás Maduro viajó a la frontera con Brasil

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón
    Paula

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile