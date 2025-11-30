Con homenaje a Julio Martínez y el himno de la Teletón cantado por Myriam Hernández parte el bloque de cierre en el Estadio Nacional

“Hoy el Estadio Nacional se enciende nuevamente, volvemos a encontrarnos aquí en nuestra casa para regalarnos la noche más emocionante” dice la voz de Julio Martínez mientras se proyectan imágenes del Estadio Nacional y material de archivo de Teletones que históricamente ha albergado el recinto.

Hace tres años que el programa no utilizaba el estadio de Ñuñoa. En su lugar, la transmisión se había realizado desde la Quinta Vergara. Pero, tal como señala la voz del fallecido Julio Martínez, era momento de volver a casa.

Así comenzó el último bloque de Teletón, celebrando este esperado regreso al multitudinario show desde Ñuñoa y recordando a los niños embajadores de ediciones anteriores.

No solo se volvió a escuchar a Julio Martínez celebrando la unión de chilenos y chilenas gracias a la cruzada solidaria, sino que también regresó a la pantalla mediante el uso de inteligencia artificial, que permitió recrear su presencia.

Tras ese momento, Myriam Hernández subió al escenario para interpretar el himno de la Teletón y dar el inicio oficial a las últimas horas de la campaña solidaria.

Luego de la cantante nacional, siguió el primer número artístico internacional junto al español Pablo Alborán quien tuvo problemas para iniciar su show.

Tras ser presentado, el artista tomó asiento en su piano pero un desperfecto no permitió que pudiera comenzar su presentación. Fueron minutos donde los animadores debieron rellanar para que los técnicos acudieran a solucionar el problema.

Afortunadamente el músico pudo realizar su show e interpretar Saturno para el público en el Estadio Nacional.