    Aguarrás sorprendió en el escenario y Don Francisco cantó con Zúmbale Primo: así se vivió la tarde de Teletón 2025 mientras la meta sigue lejana

    Esta Teletón 2025 busca superar los $40 mil millones; sin embargo, a pocos minutos de cerrar la transmisión desde el teatro y dar el paso al Estadio Nacional, el monto que se ha reunido llega a poco más de la mitad.

    Por 
    Equipo de Culto

    Este año, la meta de Teletón 2025 es de$40.502.617.946. Sin embargo, a pocos minutos de comenzar las noticias, el tablero aún muestra que falta cerca de la mitad para cerrar esta edición de manera exitosa y cerrando el bloque de la tarde con $21.877.159.317.

    Aun así, el programa desde el teatro dejó varios momentos que marcaron la transmisión en medio del llamado a depositar en el banco.

    Homenaje al fotógrafo de Teletón Eduardo Cruz-Coke

    Esta tarde, Teletón dedicó un emotivo momento para recordar a las figuras de la televisión y del espectáculo fallecidas este año. En las pantallas se proyectaron imágenes de Tommy Rey, Miguel “Negro” Piñera, Teresita Reyes, Willy Benítez y Héctor Noguera.

    La última figura en aparecer fue la del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, asesinado junto a sus dos hijos en octubre pasado. El camarógrafo era colaborador de la Fundación y su hijo también fue paciente de Teletón.

    Angélica Castro fue la encargada de cerrar el homenaje con un mensaje especialmente dedicado a él:“Ha sido parte de todo un equipo, de muchos de los que estamos acá, de lo que es la familia Teletón. No solo como un gran amante de esta obra, sino también como un padre que estuvo junto a su hijo por años siendo parte de este proyecto”, expresó la animadora.

    Don Francisco ranchero junto a Zúmbale Primo

    Durante la transmisión, Don Francisco se unió a Zúmbale Primo para interpretar Muchachita, canción compuesta por él especialmente para Teletón.

    El animador no solo subió al escenario a cantar junto a la agrupación nacional, sino que además se vistió con botas y sombrero ranchero en un guiño a la música tradicional del norte de México.

    El público pidió una canción adicional y no permitió que Zúmbale Primo abandonara el escenario, por lo que la banda debió continuar con otra interpretación.

    Aguarrás: la banda de rock de dos usuarias de Teletón que sorprendió con su talento

    Natalia Soto y Giovana Daza se rehabilitan en Teletón pero además, comparten su pasión por la música. Ambas se conocieron en el instituto de Iquique y formaron junto a Catalina Patiño (guitarra) y Monserrat Ampuero (batería) la banda Aguarrás.

    Las jóvenes subieron al escenario para presentar su música que mezcla influencias góticas, metal y rock, sorprendiendo al público con su propuesta.

    En el programa interpretaron su single De lirio y una versión de Lovesong de The Cure.

    El talento del grupo no pasó desapercibido y fue ampliamente comentado en redes sociales.

