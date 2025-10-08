SUSCRÍBETE
Con Jared Leto y NIN: guía para entender el regreso de la saga Tron a los cines

A 15 años de Tron: El Legado (2010), la franquicia llega esta semana a las salas con Tron: Ares, película que tiene al actor y cantante en el rol principal, y a Evan Peters y Greta Lee interpretando dos personajes centrales. Jeff Bridges, el protagonista de las dos cintas anteriores, vuelve con una aparición reducida y Nine Inch Nails toma la batuta de Daft Punk en la música.

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
Con Jared Leto: guía para entender el regreso de la saga Tron a los cines Leah Gallo

El mundo de neón de Tron (1982) lució revolucionario hace más de cuatro décadas. Luego, en 2010, Tron: El legado elaboró una propuesta ambiciosa para intentar generar impacto en medio de una era mucho más tecnologizada. Ahora, en pleno auge de la IA y otras innovaciones, Tron: Ares parece tener un reto mayor para dejar huella en el planeta.

Protagonizada por Jared Leto, Evan Peters y Greta Lee, la película imagina el enfrentamiento que libran dos corporaciones y la humanización de un programa que promete cambiarlo todo.

DIsney

Aquí revisamos las claves del regreso de la saga de ciencia ficción:

*Dos corporaciones y un dilema

Julian Dillinger (Evan Peters), el CEO de Dillinger Systems, intenta convencer al mundo de que es responsable de la tecnología que cambiará a la humanidad: un láser generativo que puede reproducir estructuras digitales en el espacio real, como máquinas y seres. Su mayor creación es Ares (Jared Leto), un programa diseñado para seguir las órdenes de su usuario. Lo que le oculta al mundo es que todo lo que cree el láser se desintegra en 29 minutos.

En otro bando, Eve (Greta Lee) encabeza ENCOM. Impulsada por la determinación de terminar el trabajo de su difunta hermana, intenta encontrar “código de permanencia”, lo que permitiría que las creaciones de Dillinger duren más de 29 minutos. Sus movimientos llaman la atención de Julian, quien ordena que Ares y Athena (Jodie Turner-Smith) la atrapen. Sin quererlo, provocará que ambos cuestionen sus lealtades.

Leah Gallo

*¿Secuela o historia independiente?

Aunque transcurre dentro del mismo mundo que las dos primeras entregas, Tron: Ares omite a gran parte de los personajes de Tron: El legado (no hay rastro de los personajes de Garrett Hedlund y Olivia Wilde).

Hay elementos que se retoman, pero de manera tangencial: juega un rol importante la corporación de la cinta original (ENCOM) y aparecen los herederos de Ed Dillinger (David Warner), el antagonista del primer filme. Quizás el cambio más drástico es que la Red, el universo paralelo en el que se desarrolla la historia, queda reducido a una sección del largometraje.

*El regreso de Jeff Bridges

Todos los que vieron Tron: El legado recordarán que el programador Kevin Flynn se sacrificó al final de la película, con el fin de impedir que el villano (también interpretado por Jeff Bridges) ingresara al mundo real.

Sin embargo, la tercera parte se las arregla para traer de vuelta al personaje. Y lo hace (esto está en los trailers) en una escena que comparte con Jared Leto. En resumen, un regreso más simbólico que sustancial, pero que dejará satisfechos a quienes interpreten Tron: Ares como un paso adelante de la franquicia.

Disney

*El director

Conocido como codirector de Kon-Tiki (2012) y director de Maléfica: Dueña del mal (2019), el noruego Joachim Rønning toma las riendas de la saga en esta ocasión. Tal como la segunda parte, Tron: Ares cuenta con Steven Lisberger –director del primer filme y creador del concepto original– como productor.

“Se ha convertido en un símbolo de nuestra conducción de esta tecnología que avanza más rápido de lo que jamás imaginamos. Nos hemos integrado en ella, y la velocidad es alucinante. Y en Ares es una metáfora al hecho de que esta tecnología se está moviendo por cada parte de nuestra realidad”, señaló Lisberger a Empire.

*NIN por Daft Punk

La música original que compuso Daft Punk para Tron: El legado se convirtió en un fenómeno que superó las críticas mixtas de la cinta. El dúo francés no vuelve, pero cuenta con un reemplazo a la altura: Nine Inch Nails. Trent Rezor y Atticus Ross, ganadores de dos Oscar (Red social, Soul), componen una obra que, a ojos de la crítica, es una de los mejores del año.

Leah Gallo

Para The Hollywood Reporter, “el trabajo de los compositores amplifica la energía del ya visceral manejo de la acción de Rønning (...) El robusto score y diseño de sonido también hacen que la experiencia Imax valga la pena el gasto extra”.

“Aunque el score que crearon para este filme no es tan memorable como el que Daft Punk creó para Daft Punk, su elegante pero siniestro grime y electrónica juega un papel igualmente crucial en darle a esta secuela su propia sensación de identidad violenta”, planteó IndieWire, medio que calificó a la película como “una secuela medianamente decente”.

