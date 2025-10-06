Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

En el tramo más reciente de su carrera –desde los 2010 a la fecha– Matthew McConaughey ha expresado una clara preferencia por interpretar a hombres con un gran conflicto interior, almas rotas que intentan ajustar cuentas con el pasado y con ellos mismos. Kevin McKay se inscribe en ese patrón, pero también es algo más: un héroe.

El protagonista de A través del fuego es un conductor de autobús cuya vida está en crisis. Tras perder a su papá –un hombre con el que no era cercano–, debe lidiar con una madre enferma y con un hijo adolescente con el que mantiene una tensa relación. Mientras las comunicaciones indican que un incendio se ha propagado con rapidez en el norte de California, decide tomar su vehículo de trabajo para ir a rescatar a su familia. Sin embargo, al segundo siguiente opta por responder al llamado de su jefa y desviarse a una escuela en que lo esperan una veintena de niños y su profesora, Mary (America Ferrera).

“¿Por qué toma esa decisión en ese momento, justo después de tomar la otra decisión? Esa fue mi escena más memorable porque da un giro de 180 grados después de ya haber dado un giro de 180 grados. Normalmente, decisiones importantes como esa no se comprimen tanto”, señala en una conversación con Culto y un grupo reducido de medios.

Dirigida por el inglés Paul Greengrass (Capitán Phillips), la película recoge una historia real: los incendios forestales de California de noviembre de 2018, recordados como los más devastadores en la historia del estado. La cinta arrancó cuando Jamie Lee Curtis, quien aquí se desempeña únicamente como productora, decidió comprar los derechos de Paradise: One town’s struggle to survive an American wildfire, libro que Lizzie Johnson publicó en 2022.

“Llamé a Jason Blum y le dije: Jason, quiero comprar el libro Paradise y quiero hacer un filme, creo que será lo más importante que cualquiera de nosotros haga como cineastas en nuestras vidas”, indica Curtis en la misma instancia.

Tanto ella como Blum y Greengrass hicieron todo lo posible para que el rol principal recayera en McConaughey. Alejado de la actuación desde Los caballeros (2019), aceptó con gusto la oferta. Sobre su experiencia, el ganador del Oscar es categórico: “Nunca había tenido tantos conflictos y decisiones importantes comprimidas en tan poco tiempo en pantalla”.

Copyrighted

Estrenada a inicios de septiembre en el Festival de Toronto, A través del fuego ya se puede ver en la plataforma Apple TV+.

-¿En qué se diferencia interpretar un papel basado en una persona real de un personaje totalmente inventado?

Con un personaje ficticio puedes recurrir a tu imaginación más rápido durante el proceso. Cuando hago algo basado en hechos reales, siempre quiero recurrir primero al texto, a la realidad, a lo que realmente sucedió. Ver qué me inspiró antes de dejar volar mi imaginación. Al mismo tiempo, no estamos haciendo una biografía, no es un documental. Así que nos tomamos ciertas licencias dramáticas para que la historia sea más entretenida. Pero está basada en hechos reales, y la historia que se desarrolla y los lugares que recorren Kevin y Mary, recogiendo a los 22 niños y cómo escapan, todo está basado en hechos. Pero empiezas con el texto, empiezas con la base, lo que está escrito, lo que sucedió, y luego trabajas con la imaginación. Esa sería la principal diferencia. Me dirijo a la imaginación mucho más rápido si se trata de un personaje ficticio.

-¿Cómo trabajó en su química con America Ferrera en el set?

Mira, primero, America es una profesional. Y lo digo de diferentes maneras. Es una profesional. No está en contra de nada. Si eso choca con algo que es antagónico, entonces puede ser un choque, pero ella no está en contra de nada. Y como actriz, todas las conversaciones en el set se dan a través de la perspectiva de Mary. Me encanta trabajar de ese modo. E incluso estoy descubriendo en esta gira (de promoción), donde nos relacionamos más, cuánto la conocí entonces y cómo estoy conociendo a otra persona ahora.

2025 Eric Charbonneau

El actor se detiene en un momento clave de la película. “(Kevin y Mary) comparten un secreto al final, cuando creen que es el final del camino. Ella comparte sus secretos, sus arrepentimientos, y él comparte los suyos. No es romántico, pero aun así es encantador. Y ahí es donde se unen y se separan (...) Que ella mantenga su identidad en ese carril, y que yo mantenga la mía, esa es una manera maravillosa de trabajar. Lo que digo es que no todos lo hacen. Realmente aprecié eso de ella y su forma de actuar”.

En compañía de hijo y madre

Una vez definido que McConaughey interpretaría a Kevin y que America Ferrera asumiría el rol de la profesora, la producción tenía que resolver quiénes encarnarían a dos personajes fundamentales del mundo de Kevin.

“Siempre le presento el guión a mi familia. Sea cual sea el filme que esté haciendo, se lo presento a la familia”, afirma el protagonista de True detective. Fue de ese modo que Levi McConaughey, el hijo mayor que tiene con la brasileña Camila Alves, se enteró de que su nueva cinta tenía un hijo de una edad similar a la de él y le planteó su interés en hacer una prueba. Cuenta que tomó en serio la solicitud de su retoño recién se le insistió por cuarta vez. “Quería ver cuánto lo quería”, plantea.

Tras la aprobación de la directora de casting Kathy Driscoll, él mismo se preocupó de grabar su prueba de cámara y sugirió que enviaran su postulación quitando su apellido. “Paul miró a algunos y dijo: este es el niño. Y ella dijo: bueno, resulta que es el hijo de Matthew. Paul inmediatamente dijo: ¡oh, aún mejor!”, recuerda.

La estrella le da crédito al cineasta por la inclusión de su mamá en el largometraje. Mientras la fecha de inicio de filmaciones se acercaba y aún no encontraban a la persona adecuada, Greengrass le preguntó si Kay McCabe McConaughey estaba disponible.

“Yo le dije: bueno, créeme, ella es actriz, pero se cayó y se rompió el coxis en casa de mi hermano mayor y está en silla de ruedas. Y él me dijo: bueno, eso podría funcionar para el papel. Así que le dije que esperara un segundo para poder grabarla. La llamé y le dije: mamá, envíame una grabación de un minuto sobre por qué te encanta ser madre. Ella me envió una grabación de unos ocho minutos sobre por qué le encanta ser madre. Se la mostré a Paul y dijo: ¡Sí, es genial!”.

El actor concluye: “Nunca pensé que estaría en una escena junto a los dos”.