Con la presencia del presidente Gabriel Boric: Los Jaivas celebraron su aniversario 62 en Viña del Mar

La noche del 15 de agosto de 1963 marcó el nacimiento de una de las bandas más importantes de la música chilena: Los Jaivas. Una fecha histórica que, para conmemorar este hito, fue declarada como el Día del Rock Chileno.

Para celebrar este nuevo aniversario, y a solo meses de lo que será un cierre de año histórico con su show en el Estadio Nacional del 7 de diciembre, Los Jaivas ofrecieron un concierto íntimo en el mismo escenario donde debutaron aquella noche de 1963: el Teatro Municipal de Viña del Mar.

El show, que reunió a mil asistentes, se enmarcó en la gira Concierto Acústico, que los ha llevado por distintas ciudades del país. Además, la sala fue ambientada con un diseño inspirado en las casas viñamarinas de mediados del siglo XX, misma época en la que la banda nacional comenzó a escribir su historia.

Los 62 años de trayectoria también se reflejaron en los detalles: muebles antiguos, flores y una ventana que recreaba la habitación de los hermanos Parra.

Una atmósfera cargada de nostalgia y celebración, donde incluso se compartieron masas dulces con el público para reforzar el espíritu cercano y comunitario del evento.

El regreso de Claudio Parra, la presencia de Gabriel Boric e invitados especiales

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el retorno de Claudio Parra. Con una maleta en mano, como si llegara de un viaje, apareció en el escenario para sentarse frente al piano y sumarse a la celebración.

Parra había estado alejado de los conciertos recientes, residiendo en Francia y sin participar de las últimas presentaciones de la banda. De hecho, la última vez que actuó junto a ellos fue en el Festival del Huaso de Olmué, el 19 de enero de este año, por lo que hizo aún más emotivo el momento.

La velada también contó con la participación de la soprano Pilar Aguilera, el cantautor Nano Stern y el Coro de Cámara de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Otra sorpresa fue la asistencia del presidente Gabriel Boric, quien llegó acompañado de su familia y se sumó al público que celebró junto a la banda.

Con este aniversario, Los Jaivas no solo celebran más de seis décadas de historia, sino que también se preparan para coronar el año con su esperado espectáculo en el Estadio Nacional el próximo 7 de diciembre.