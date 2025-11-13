OFERTA ELECCIONES $990
    Con temas clásicos y sorpresas para los fans: Pulp lanza su Tiny Desk

    El grupo liderado por el carismático Jarvis Cocker participó en el afamado espacio de NPR, el escritorio más famoso del mundo, con un set en que incluyó temas como Something Changed y una sorprendente lectura para This is Hardcore.

    Por 
    Equipo de Culto
    Pulp en Tiny Desk

    Los íconos del britpop, Pulp, acaban de publicar su sesión Tiny Desk, el afamado programa grabado en las oficinas de NPR (National Public Radio) en Washington, D.C., detrás del escritorio del presentador Bob Boilen. El mismo espacio donde brilló 31 Minutos.

    La sesión, a tono con el espíritu del espacio, propone nuevas lecturas para la música de Pulp. Arranca con This is hardcore, la canción que le dio título a su disco de 1998. Partió con un arreglo de cuerdas que le sumó dramatismo.

    Siguieron con Something Changed, del emblemático álbum Different Class de 1995, la que sonó muy similar a su arreglo original, pese a que debieron detenerse y volver a arrancar. “Sorry”, se disculpó Jarvis Cocker.

    Luego continuaron con A sunset, el tema que cierra More, el nuevo álbum que publicaron este año, tras 24 años sin lanzamientos discográficos. En este arreglo destacó la presencia de las voces de apoyo y las cuerdas desplegando técnicas como los pizzicattos. Cerraron con un tema pensado para los fans, Acrylic Afternoons, del álbum His ‘n’ Hers de 1994.

    Mira el Tiny Desk de Pulp a continuación

