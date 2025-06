“Es un regreso que merece la pena”: Pulp revive con un disco a la altura de su leyenda

Treinta años después de que Jarvis Cocker cantara “Let’s all meet up in the year 2000“, Pulp concreta su esperado regreso. Los íconos del britpop, se aprestan a lanzar More, su primer álbum en 24 años, disponible desde este 6 de junio.

El lanzamiento rompe un largo hiato en que el grupo se dedicó a salir a la carretera de cuando en cuando. De hecho, fue en el arranque de su gira por Estados Unidos, el pasado 8 de septiembre en Chicago, cuando estrenaron un primer adelanto.

En aquella ocasión, interpretaron Spike Island, un tema inspirado en la experiencia del legendario concierto de Stone Roses en la isla artificial de Widnes, el 27 de mayo de 1990. Un regreso que sorprendió.

Y aunque la canción conserva el habitual enfoque pop y el gusto por los arreglos de Cocker, también reveló el enfoque del repertorio. En su regreso, con sus músicos ya sobre los 60 años, el grupo ofrece un material más reposado e introspectivo.

El mismo Cocker, recordó que presentaron el álbum en las oficinas de Rough Trade, el histórico sello que en su catálogo ha tenido a leyendas como The Smiths, y a valores como The Strokes y My Morning Jacket. “Alguien dijo: ‘Oh, eso es muy apropiado para mi edad’”, dijo a The New York Times. “Lo tomé como un cumplido”.

Una observación similar se desprende al escuchar Got to Have Love. Una canción de una marcada sonoridad setentera, con un estribillo que podría haber sonado en The Midnight Especial, y su introducción arpegiada a la guitarra que seguro hubiera llamado la atención a Kansas.

Jarvis Cocker de Pulp

“Es una canción un poco histérica que trata de hablar sobre el amor tal y como lo veo ahora“, detalló Cocker en un comunicado. Eso sí, el videoclip, dirigido por él mismo, enfatiza la sensación de baile, mezclando imágenes del documental Wigan Casino. “Me encanta bailar y ésta es la mejor grabación de baile que he visto hasta ahora. Lo vi por primera vez en el vídeo Fiorucci Made Me Hardcore de Mark Leckey”,dice Jarvis.

De alguna forma, More, es fruto de la energía del grupo en sus shows. “Cuando retomamos la gira en 2023, ensayamos una nueva canción llamada Hymn of the North durante las pruebas de sonido y finalmente la tocamos al final de nuestra segunda noche en el Sheffield Arena. Esto pareció abrir las puertas: creamos el resto de las canciones de este álbum durante la primera mitad de 2024″, contó Cocker.

“Un par son reestrenos de ideas del siglo pasado. La música de una canción fue compuesta por Richard Hawley. La música de otra fue compuesta por Jason Buckle. La familia Eno hace coros en una canción. Hay arreglos de cuerda compuestos por Richard Jones e interpretados por el Elysian Collective”, agregó.

Así, el grupo trabajó con una inusitada rapidez, si se considera el desgastante proceso de más de un año que les tomó This is hardcore (1998). De hecho, se grabó en directo. “El álbum fue grabado durante tres semanas por James Ford en Walthamstow, Londres, a partir del 18 de noviembre de 2024. Este es el tiempo más corto que ha tardado en grabarse un álbum de Pulp”, detalla el cantante y rostro del grupo.

El disco está dedicado a Steve Mackey, el bajista fallecido en 2023. De todas formas, el grupo conserva a buena parte de su núcleo más clásico; además de Cocker, están la tecladista Candida Doyle; el guitarrista Mark Webber; y el baterista Nick Banks.

Pulp

Hasta ahora, la crítica hacia el álbum ha sido positiva. El reputado Alexis Petridis, de The Guardian, le dio cuatro estrellas de cinco posibles. Destaca cómo el grupo renovó su sonido acorde a su nueva etapa.

“Al igual que Blur en el aclamado The Ballad of Darren del año pasado, Pulp ha encontrado la manera de aplicar con éxito su enfoque tradicional a una etapa muy diferente de la vida cuando, como dice Cocker en Slow Jam, «pasas de ser todo lo que podías ser a ser todo lo que una vez fuiste»“, detalla.

En su crítica, Petridis detalla que el disco suena a Pulp. “Hay melodías derivadas de la chanson gala, electrónica metálica, ritmos que se inclinan hacia la música disco, versos sprechgesang que se convierten en estribillos himnos y muchas florituras que recuerdan al pop de los 70 (también hay una sorprendente cantidad de violín que recuerda al fallecido miembro Russell Senior)”.

Una impresión similar, es la de Nick Reilly. En su reseña publicada en la versión inglesa de Rolling Stone, repite la puntuación, cuatro de cinco estrellas. “En general, este es un disco donde las canciones que llenan estadios, de esas que catapultaron a Pulp a la fama en los 90, se combinan con las rarezas más profundas y curiosas por las que la banda es conocida. Es un regreso que ha merecido la pena esperar”, apunta.

Y por supuesto, apuesta que More, marque un punto en que se retome la discografía de la banda. “Esperemos que retomen el mantra del título de este álbum y lo sigan. No podemos esperar otros 25 años cuando los resultados sean tan buenos como este”.

A tono con la época, el lanzamiento de More tendrá estrenos con eventos en ciudades alrededor del mundo. En Santiago habrá dos fiestas de escucha; el miércoles 4 de junio, a las 20:00 horas, el local El Honesto Mike de Providencia (Los Leones 96), y el jueves 5 a las 21:30 horas en el centro de eventos Blondie (Alameda 2879), que ya tiene cupos agotados.