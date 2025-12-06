Crítica de discos: Aerosmith se desdibuja, Jethro Tull sólo para fans y Fine Young Cannibals revive

*Aerosmith y YUNGBLUD - One more time - EP

Todas las fichas del rock más comercial se acumulan en la casilla de Dominic Richard Harrison (28) -Yungblud- con la intención perentoria de convertirlo en la próxima gran estrella planetaria. Logró una empalagosa bendición de Ozzy Osbourne en su concierto de despedida y ahora revivió a los semi retirados Aerosmith.

La banda de Steven Tyler y Joe Perry grabó este EP de cinco cortes con el solista británico que incluye una nueva versión de Back in the saddle de 1976. Producido por Matt Schwartz, colaborador habitual de Yungblud, cuyo currículo proviene de la electrónica y el pop con trabajos para Massive Attack y Kylie Minogue, One more time encarna una demostración flagrante de armas equivocadas para intentar una especie de reconquista del público adolescente con histrionismo gótico de teleserie, y una alta dosis de autocompasión.

El ADN de Aerosmith está completamente diluido en medio de una mezcla lamentable de escaso aire donde las voces de Yungblud y un recuperado Steven Tyler se confunden en una competencia por quién chilla más. Cuesta entender por qué una institución como la banda de Boston regresa -la cantinela del dinero no responde todas las preguntas-, en tanto se agudizan las dudas en torno a Yungblud y sus manierismos rockeros fríamente calculados que opacan sus potenciales. Difícil recuperar a la masa joven si la oferta es impostada e impuesta.

*Jethro Tull - Aqualung live (Remaster 2025)

A 54 años de su publicación, el cuarto álbum de Jethro Tull persiste como un ejemplo magnífico de las aguas divisorias que plantea el rock progresivo. Por un lado, encarna la pretensión lírica llevada al paroxismo.

Aunque el líder Ian Anderson ha descartado la intención de una obra conceptual -el título siguiente Thick as a brick (1972) si fue compuesto bajo ese propósito-, la religión y la divinidad son asuntos centrales en Aqualung. La mezcla de rock y folk ha envejecido sin la lozanía de otras obras similares del periodo cargadas de ambición narrativa y destreza instrumental, una cápsula de ambientes pastoriles con transiciones rockeras enrevesadas regidas por ágiles escalas y aderezos de flauta traversa hasta por si acaso.

Este registro remasterizado corresponde a un show de 2004 como parte de la serie Then again live de la radio satelital estadounidense Sirius XM. De la alienación original de 1971, sólo se mantienen Anderson y su lugarteniente el guitarrista Martin Barre, un histórico en las listas de subvalorados en su puesto. Como ocurre habitualmente en esta clase de revisiones, el material fue adaptado bajando afinaciones para acomodar la voz de características expresivas y teatrales de Anderson, nada muy dramático respecto del original. Una correcta performance de una obra solo para fanáticos.

*Fine Young Cannibals - FYC40

En 1989 el trío británico Fine Young Cannibals asaltó al planeta pop y se llevó el botín de las audiencias juveniles con The raw & the cooked mediante los singles She drives me crazy y Good thing acompañados de atractivos videos, una vuelta de tuerca al revivalismo del soul que se había apoderado de Inglaterra durante la década con pesos pesados como ABC y Simply Red.

Formado por Andy Cox en guitarra y David Steel en bajo -ex miembros de The Beat- junto al carismático cantante y actor Roland Gift, Fine Young Cannibals lanzó apenas dos álbumes entre el debut homónimo de 1985 y aquel batatazo cuatro años después, cuyos sencillos lideraron el ranking de Billboard y las principales listas del orbe. Hacia 1992 se disolvieron para grabar un nuevo sencillo en 1996 -The Flame-, desapareciendo nuevamente.

Esta antología arranca con Johnny come home, el hit de 1985 que anticipó la combinación única del trío entre la voz singular de Gift, y la instrumentación austera y extraordinariamente efectiva de Cox y Steel en una combinación de elementos electrónicos y análogos. Incluye otros cortes que también alcanzaron rotación como It’s OK (it’s alright) y Don’t look back, más un segundo disco de remezclas donde FYC se aventuró en el house y otras pócimas programadas, como adelanto de la música bailable pensada para clubes de los 90.