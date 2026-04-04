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    Crítica de discos: el corazón de Denisse Malebrán, la vibra de Sofia Kourtesis y la fiesta de Radio Cutipa

    Los lanzamientos de los últimos días cubren distintos lenguajes y geografías. Desde Denisse Malebrán viajando con maestría hasta el mejor cancionero en español, hasta la DJ peruana Sofia Kourtesis elevando su electrónica de carácter íntimo, mientras los bolivianos de Radio Cutipa son puro mestizaje.

    Por 
    Claudio Vergara, Alejandro Tapia y Alejandro Jofré
    Crítica de discos: el corazón de Denisse Malebrán, la vibra de Sofia Kourtesis y la fiesta de Radio Cutipa

    *Corazón Salvaje - Denisse Malebrán

    Denisse Malebrán inició esta aventura en 2013. En una época donde ya era habitual revivir el viejo cancionero AM -ejemplos como Javiera Parra o Bloque Depresivo resultan paradigmáticos-, la cantante se lanzó a homenajear la obra mayúscula de Armando Manzanero en un disco completo.

    Sin embargo, sus funciones paralelas, entre ellas Saiko, hicieron que la experiencia quedara en paréntesis y nunca viera la luz. Hasta que decidió ampliar la apuesta y concibió este año Corazón salvaje, un título donde reverencia a los más grandes autores hispanohablantes y pasa lista a Juan Gabriel, Camilo Sesto, José José, Roberto Carlos y el propio Manzanero.

    Con cada una de esos temas, Malebrán tiene un vínculo personal, sintonizadas en su hogar cuando era niña, y se nota en interpretaciones emotivas, dotadas de una intensidad que por momentos estremece: su relectura para Cóncavo y convexo, sólo secundada por guitarra, escala entre las grandes versiones de una artista chilena en los últimos años para un clásico del siglo XX. De esa forma, Malebrán se exhibe con exuberancia como un nombre más allá del pop tradicional de Saiko, gracias a la osadía de hacer propias auténticas catedrales del catálogo popular (Claudio Vergara).

    *DJ-Kicks: Sofia Kourtesis - Sofia Kourtesis

    La electrónica también puede ser íntima. Desde el trip-hop de Kruder & Dorfmeister al Detroit techno de Carl Craig y el house moderno de Peggy Gou, la serie DJ-Kicks se ha erguido como una de las colecciones de mezclas más longevas del género. Publicada, como es costumbre, por el sello independiente berlinés !K7 Records, se ha mantenido vigente desde su debut en 1995 con un sello casi inalterable: invitar a un artista a curar y mezclar una selección de temas para dejar entrever su ADN musical bajo el concepto de “mixes de autor”.

    En marzo de 2026 llegó el recopilatorio de Sofia Kourtesis, la DJ peruana tras el impecable álbum Madres (2023), precisamente influenciado por su madre tras un agresivo diagnóstico de cáncer. Fallecida el año pasado, ahora llega el momento de procesar y drenar el dolor. Y Kourtesis lo hace con una selección de tracks donde conviven el house, el techno melódico y el pop electrónico. Hay una frase que la DJ repite en sus entrevistas y que resuena con fuerza aquí: “Los poemas no siempre riman”. Ese es, precisamente, el título del single de este mix, y también la tesis que atraviesa las tres horas de una sesión que se siente como un viaje en clase turista entre Lima y Berlín, con todas las turbulencias emocionales que eso implica.

    El mix abre con Home Station, una declaración de principios que nos sitúa en su universo: percusiones orgánicas, voces que parecen susurros familiares y esa melancolía que hace bailar con los ojos cerrados. La transición hacia Flim de Aphex Twin es, sencillamente, uno de los momentos de diseño sonoro más bellos que hemos escuchado en la serie este año (Alejandro Jofré).

    *Tunupa - Radio Cutipa

    Bolivia está a la vuelta de la esquina, pero no se suele poner tanta atención a su rica cultura musical. En los últimos años hay una agrupación que ha destacado por encima de otras en su apuesta por rescatar las sonoridades ancestrales del país para mezclarlas con elementos de la modernidad: Radio Cutipa.

    En su excelente álbum debut de 2024 (Radio Cutipa) ya revelaron su marca registrada: el uso de samples, sonidos de la urbe y elementos electrónicos, tejidos junto a ritmos propios del folclor y de las bandas de bronces bolivianas. En esta segunda placa, que lleva por título Tunupa, Radio Cutipa expande aún más su universo, que esta vez decanta en cumbia (andina y amazónica), huayno electrónico y rap.

    Aquí también hay un guiño a Los Wemblers de Iquitos en Oro Negro y un tributo a los charangos del Grupo Norte Potosi en Puka Tika. La obra de Radio Cutipa podría quedar acotada al mote de “altiplánica”, sin embargo, aquello sería un error, ya que se expande literalmente desde los salares hasta la selva. “No es broma / Yo me conecto con las piedras / Y las comienzo a escuchar/”, cantan en Puma. Para poner oreja (Alejandro Tapia).

    Más sobre:Denisse MalebránSofia KourtesisSaikoRadio CutipaBoliviaPerúMúsicaMúsica cultoLT Sábado

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