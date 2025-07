Cuando Ozzy Osbourne cantó a The Beatles y conoció a Paul McCartney: su obsesivo fanatismo por los Fab Four

Si hubo una banda de la cual Ozzy Osbourne siempre se declaró un fanático devoto y fundamentalista, fueron The Beatles. A primera vista, parecen horizontes musicales muy lejanos, pero el gusto de Osbourne por lo melódico sin duda que revela su preferencia, la cual, por cierto, nunca ocultó ni renegó.

En 2024, en un episodio de The Osbournes Podcast, Ozzy se explayó sobre el impacto que le produjeron los de Liverpool. “Fue como acostarse en un mundo en blanco y negro y despertarse y que todo se volviera a color. Eso es exactamente lo que sentí... y esa no era mi línea”.

Cuando The Beatles debutaron en 1962 con su single Love me do (que obtuvo un tímido puesto 17 en las listas), Ozzy era un mozuelo de 13 años que de repente comenzó a prestar atención a este nuevo conjunto. Pero faltaba el golpe de knock out, ese que separa a un oyente normal de un fanático. Fue una nueva canción, la energética She loves you, de 1963, la que hizo que el negro corazón de Osbourne abrazara el evangelio según Lennon y McCartney. Ahí se dejó arrastrar para siempre.

Photo by Tom Hanley/Redferns Tom Hanley

Así lo aseguró al medio Classic Rock: “She Loves You tuvo un gran impacto en mí. Recuerdo exactamente dónde estaba. Estaba caminando por Witton Road en Aston, tenía una radio azul y cuando sonó esa canción supe desde entonces lo que quería hacer con mi vida. Esto era completamente nuevo y me produjo una gran sensación”.

Fue ese cohete a chorro el que lo impulsó: “Después me convertí en un ávido fanático de los Beatles; eran geniales. Les debo mi carrera a ellos porque me dieron el deseo de querer estar en el mundo de la música“.

En el podcast The Osbournes Podcast agregó sobre la influencia de los Beatles: “No olviden que salimos de la Segunda Guerra Mundial y todo eso...Teníamos reglas estrictas que seguir. Y así fue como derribaron las puertas para tanta gente y le dieron libertad al mundo”.

En el documental de 2011 God Bless Ozzy Osbourne, Osbourne dijo que los Beatles le hicieron darse cuenta de que “[él] iba a ser una estrella de rock el resto de [su] vida”.

Ozzy Osbourne

Pero así como She loves you le marcó el camino, hubo otra canción de The Beatles que lo emocionaba hasta la médula. En 1970, el mundo se sacudió con la noticia del fin de la banda. Ese año, apareció el álbum Let it be, que el productor Phil Spector -por encargo- dio forma usando las tensas sesiones de grabación de enero de 1969. En ese álbum venía una melancólica canción de Paul McCartney que caló hondo en Ozzy: The long and winding road.

En una entrevista con Blabbermouth, de marzo de 2025, Osbourne explicó lo que le pasa con el tema: "Me entristece porque es el final de la mejor película que he visto en mi vida. Escuchas a Paul diciendo: ‘Estoy sin fuerzas. Ya no puedo más’“.

Ozzy canta The Beatles

Pero Ozzy no se quedó en la mera admiración. También se dio el gusto de tomar el catálogo beatle e interpretarlo cuando pudo. Así, en el box set Prince of Darkness (2005), una cuádruple edición en CD, incluye un disco -Under Cover- dedicado a hacer versiones de otros.

Ahí, lucen In My Life (incluida en el disco Rubber soul, de 1965), en una lucida performance a mid-tempo. No intenta hacer una canción nueva a partir de la original (como Joe Cocker con With a little help from my friends), sino que hace una versión muy respetuosa y delicada. Lo consigue.

Como si fuera poco, en ese mismo álbum incluyó la canción solista de John Lennon, Working class hero, perteneciente a su primer álbum de estudio, el dramático John Lennon/Plastic Ono Band. Es una versión con baños de reverb, a diferencia de la original que fue producida de un modo muy sencillo. Aún así, también es muy respetuosa.

Pero no fue la última vez. En octubre del 2010, con el motivo de los 70 años del natalicio de John Lennon, grabó una versión de una de sus canciones solistas, How?, incluida en su disco Imagine (1971). Las ganancias las donó para la organización Amnistía Internacional. Se trata de una muy buena interpretación, siguiendo el espíritu de la original.

El video es conmovedor sobre todo por el final, cuando deja una ofrenda floral en el mosaico Imagine del central Park de Nueva York. Una especie de memorial del beatle asesinado en 1980. Ahí se nota, en todo el espesor de su carne, el profundo amor que Ozzy profesaba por el legado de los de Liverpool.

“Yo solo habría tocado lo que él tocó”

Pero la vida le tendría deparada una sorpresa al Ozzy fanático de los Beatles: conocer a uno de ellos. Y a falta de John Lennon, se cruzó con el hombre que le había tocado el corazón en 1970, Paul McCartney.

El momento ocurrió en 2001, durante el detrás de cámaras del “Show de Howard Stern”. Ahí se produjo el cruce entre ambas leyendas. Pero hay que ponerse en los zapatos de Osbourne: fue hallarse de frente, de sopetón, con uno de sus ídolos de adolescencia. Seguro que se sintió nuevamente como el muchacho que era cuando escuchó She loves you. De hecho, en las imágenes se ve cómo Ozzy va directo a abrazar al zurdo. “Finalmente te conozco”, le dice.

Paul McCartney 1 ok la-tercera

Pero ese abrazo tenía un trasfondo. Poco antes habían estado en contacto, porque Ozzy le pidió a Paul que tocara el bajo en su canción Dreamer de 2001. La idea tenía a Osbourne en las nubes. Pero finalmente no pudo ser, y “Macca” aprovechó el encuentro para excusarse en persona.

Haciendo gala de su habitual diplomacia, la razón que esgrimió el autor de Hey Jude, fue que la pista que previamente había grabado Robert Trujillo, el actual bajista de Metallica y por entonces parte de la banda de apoyo de Ozzy, era demasiado buena para reemplazarla. “No podría volar a tu chico, yo solo habría tocado lo que él tocó”, le comentó.

Pese al revés, Ozzy disfrutó el momento a lo grande. Así lo relató él, en su estilo. “Soy un gran fan de los Beatles y cuando conocí a Paul McCartney fue como conocer a Jesucristo”, reveló. “Era un hombre muy agradable. Y cuando gané un Grammy, habló con mi productor para felicitarme. Eso fue muy, muy especial”.