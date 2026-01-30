SUSCRÍBETE POR $1100
    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito

    La actriz, recientemente fallecida, construyó una carrera extensa marcada por papeles cómicas y versatilidad. Su rol más conocido, la madre de Kevin McCallister, la consolidó como un ícono en la infancia de millones.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    La actriz americana-canadiensa Catherine O’Hara falleció hoy, según información obtenida por TMZ y confirmada por su manager a Variety. El repentino deceso deja en shock a cinéfilos de todo el mundo, tras unos últimos años en que la intérprete había participado en proyectos como Beetlejuice Beetlejuice (2024) y The Studio (2025-actualidad). Su interpretación como Kate en Mi Pobre Angelito (1990) marcó la infancia de toda una generación, al interpretar a la aguerrida madre del niño Kevin McCallister (Macaulay Culkin).

    Extraída de People.com

    Su vínculo con Culkin traspasó la pantalla y se reflejó en cariño genuino y encuentros afectuosos. El actor estadounidense contó en varias ocasiones que todavía la llamaba “mami” (mom) en la vida real. El momento público más emotivo entre ambos fue en diciembre de 2023, cuando ella dio un discurso en la ceremonia de entrega de la estrella de Culkin en el Paseo de la Fama de Hollywood, agradeciéndole por “incluir a su madre falsa que lo dejó solo no una, sino dos veces”.

    Extraída de People.com

    Si bien ella al principio no estaba segura de aceptar el papel en la película de Chris Columbus, ya que le parecía un rol pequeño y algo bidimensional, supo alzar con orgullo el estatus de culto de su personaje y de la cinta en sí misma. Ejemplo de esto es la recreación que hizo la actriz en 2020 de la escena de Mi Pobre Angelito 2 (1992) en que Kate se desmaya, para un video de TikTok que se hizo viral.

    Su emotividad y timing cómico la volvieron memorable como Kate, aunque eso venía arrastrado de su extensa trayectoria en roles cómicos. O’Hara comenzó su carrera en televisión en Canadá, siendo parte del programa Second City Television (SCTV), donde también se formaron talentos como John Candy, Eugene Levy y Rick Moranis. Por la escritura de esa serie ganó su primer Emmy en 1982.

    Extraída de Nerdist

    De hecho, la escena de Mi Pobre Angelito en que Kate se sube a una camioneta con Gus Polinski (interpretado por John Candy) para ir a ver a su hijo tuvo varios momentos de improvisación por la amistad entre ambos. Su pasado en SCTV hizo que la espontaneidad de O’Hara y Candy diera pie a una dinámica funcional, ya que el actor improvisó casi todo su diálogo, lo que obligó a la intérprete a disimular su risa con expresiones histriónicas de horror e incomodidad.

    La carrera de Catherine O’Hara también se volvió histórica por papeles como Delia (Beetlejuice (1988) y su secuela), Gail en The Last of Us (segunda temporada), Patty Leigh en The Studio y diversos roles como actriz de doblaje, en el cual destaca Sally (El extraño mundo de Jack (1993).

