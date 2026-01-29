SUSCRÍBETE POR $1100
    Baby Bandito y La Misteriosa Mirada del Flamenco lideran la presencia de Chile en los Premios Platino 2026

    Denominación de Origen y la serie Sin Frenos también alcanzaron gran protagonismo en el listado de preseleccionados a la 13° edición de la ceremonia. Si bien suma cuatro menciones, el musical La Ola no fue incluido en las categorías principales, Mejor película iberoamericana de ficción y Mejor dirección.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    El cine chileno alcanzó una amplia presencia en el listado de preseleccionados a la 13° edición de los Premios Platino. La instancia –que reconoce las mejores películas y series iberoamericanas del último año– entregó un contundente respaldo a La misteriosa mirada del flamenco, Denominación de origen, Baby Bandito y Sin frenos.

    El alabado largometraje debut de Diego Céspedes –que tendrá su estreno comercial en salas nacionales el próximo 12 de marzo– suma diez menciones, entre ellas Mejor película iberoamericana de ficción, Mejor dirección y Mejor ópera prima.

    Denominación de origen, el elogiado documental falso de Tomás Alzamora, totalizó ocho. Además de entrar en carrera por los galardones más apetecidos, Luisa Maraboli (Luisa Barrientos en la cinta) buscará un lugar en Mejor interpretación femenina.

    La tercera producción local que postula a Mejor película iberoamericana de ficción es Me rompiste el corazón: El amor de Roberto Parra y la Negra Ester. El filme de Boris Quercia obtuvo tres, incluyendo Mejor interpretación masculina (Daniel Muñoz) y Mejor música original (Álvaro Henríquez).

    Otras de las aspirantes a la distinción mayor son las brasileñas El agente secreto y Manas, la argentina Belén, la colombiana Un poeta y las españolas Sirāt y Los domingos.

    En tanto, La ola consiguió cuatro preselecciones, todas en apartados técnicos: Mejor dirección de fotografía (Benjamín Echazarreta), Mejor dirección de montaje (Soledad Salfate), Mejor diseño de vestuario (Muriel Parra) y Mejor maquillaje y peluquería (Carolina Fernández).

    Una omisión llamativa, considerando que los dos largometrajes anteriores de Sebastián Lelio en Chile (Gloria, Una mujer fantástica) se impusieron como ganadores de la categoría principal de los Platino.

    Con tres aparecen 31 Minutos: Calurosa Navidad y Patio de chacales, mientras que con dos asoman Kaye, Oro amargo y el documental Al sur del invierno está la nieve. Y con una se encuentran Los People in the Dragon, Nada es como antes y Sincronía.

    Doble presencia en series

    La segunda temporada de Baby Bandito se encumbró como una de las protagonistas del mundo de las series. La producción de Netflix registra 12 menciones, entre ellas Mejor miniserie o teleserie y Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie (Nicolás Contreras). En tanto, la comedia Sin frenos –original de Prime Video– se anota con diez.

    Fuera de los títulos nacionales, la preselección la encabezan la boliviana Historias de libertad (18), la colombiana Estado de fuga 1986 (16), la uruguaya Ángel (16), la argentina El Eternauta (14) y la española Anatomía de un instante (13).

    En una fecha a revelar se detallará la selección de veinte obras o profesionales por categoría. Más adelante será el turno de los cuatro finalistas que competirán por cada reconocimiento.

    Realizados por EGEDA y FIPCA, los Premios Platino celebrarán su gala 2026 el sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya.

