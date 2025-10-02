SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

De Saloon presenta “Sintonía”, segundo adelanto de su próximo disco: escúchalo acá

Se trata de un avance de su nuevo álbum El sonido del misterio, con el que llegarán al Lollapalooza Chile 2026.

Por 
Equipo de Culto
De Saloon presenta “Sintonía”, segundo adelanto de su próximo disco: escúchalo acá

Luego del gran regreso discográfico con NUNCA NUNCA, De Saloon ahora nos presenta Sintonía parte de nuevo disco, el séptimo de su carrera, que lleva por nombre El sonido del misterio, que se estrenará en las próximas semanas.

“Sintonía una hermosa canción que muestra la otra cara de De Saloon, ya que no todo es desamor. Con una letra que habla del amor del bueno, y todo el sonido de la banda, que rememora a The Smiths y a Concepción nuestra ciudad natal. Estar en Sintonía significa estar conectado a otra persona con su corazón y alma, y esta canción lo celebra”, comenta Piero Duhart.

En esta nueva etapa de De Saloon está el anuncio como parte del line up de Lollapalooza Chile 2026, que se realizará del 13 al 15 de marzo en el Parque O’Higgins. Además el nuevo disco tendrá una gira promocional que ya tiene confirmada 14 ciudades.

De Saloon presenta “Sintonía”, segundo adelanto de su próximo disco: escúchalo acá

Más sobre:MúsicaDe SaloonSintoníaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Esta situación es mucho más que una pensión”: ministro Cordero llama a no simplificar caso de Bernarda Vera

A un año de mandato en México, Claudia Sheinbaum se convierte en una popular youtuber

Barros dice que hay antecedentes claros contra Cabello en caso Ojeda: “Esto habría sido un encargo político del gobierno”

Jara finaliza su gira por Chile y se compromete a presentar anexo a su programa con sugerencias ciudadanas

Raquel Rolnik, exrelatora de la ONU sobre tomas y derecho a la vivienda: “El desalojo en sí mismo no es una solución al problema”

La flotilla acusa a Israel de un crimen de guerra y llama a la movilización internacional

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

5.
¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Cuándo y dónde ver a Colombia vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Cuándo y dónde ver a Colombia vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

“Esta situación es mucho más que una pensión”: ministro Cordero llama a no simplificar caso de Bernarda Vera
Chile

“Esta situación es mucho más que una pensión”: ministro Cordero llama a no simplificar caso de Bernarda Vera

Barros dice que hay antecedentes claros contra Cabello en caso Ojeda: “Esto habría sido un encargo político del gobierno”

Jara finaliza su gira por Chile y se compromete a presentar anexo a su programa con sugerencias ciudadanas

Montes calcula deuda a constructoras en US$ 130 millones y le responde a Matthei y los Desarrolladores de Vivienda social
Negocios

Montes calcula deuda a constructoras en US$ 130 millones y le responde a Matthei y los Desarrolladores de Vivienda social

OpenAI, la dueña de ChatGPT, se convierte en la startup más valiosa del mundo: supera a Space X y matriz de TikTok

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Alejandro Tabilo avanza con solidez en el Masters de Shanghái
El Deportivo

Alejandro Tabilo avanza con solidez en el Masters de Shanghái

Revive la victoria de Alejandro Tabilo sobre Marcos Giron en el Masters de Shanghái

Una marca que sigue inalcanzable en el fútbol nacional: el récord de imbatibilidad de José María Buljubasich cumple 20 años

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

“La cometierra”: Natalia Lafourcade sorprende con nuevo sencillo
Cultura y entretención

“La cometierra”: Natalia Lafourcade sorprende con nuevo sencillo

Benjamín Vicuña se multiplica en el cine: “No se compite con las plataformas, sino que se convive con ellas”

La artista chilena Rubio debuta en el Tiny Desk: “Nunca había cantado así en mi vida”

A un año de mandato en México, Claudia Sheinbaum se convierte en una popular youtuber
Mundo

A un año de mandato en México, Claudia Sheinbaum se convierte en una popular youtuber

La flotilla acusa a Israel de un crimen de guerra y llama a la movilización internacional

Al menos dos muertos por un ataque junto a una sinagoga de las afueras de Manchester

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta