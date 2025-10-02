Luego del gran regreso discográfico con NUNCA NUNCA, De Saloon ahora nos presenta Sintonía parte de nuevo disco, el séptimo de su carrera, que lleva por nombre El sonido del misterio, que se estrenará en las próximas semanas.

“Sintonía una hermosa canción que muestra la otra cara de De Saloon, ya que no todo es desamor. Con una letra que habla del amor del bueno, y todo el sonido de la banda, que rememora a The Smiths y a Concepción nuestra ciudad natal. Estar en Sintonía significa estar conectado a otra persona con su corazón y alma, y esta canción lo celebra”, comenta Piero Duhart.

En esta nueva etapa de De Saloon está el anuncio como parte del line up de Lollapalooza Chile 2026, que se realizará del 13 al 15 de marzo en el Parque O’Higgins. Además el nuevo disco tendrá una gira promocional que ya tiene confirmada 14 ciudades.

De Saloon presenta “Sintonía”, segundo adelanto de su próximo disco: escúchalo acá