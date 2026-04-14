SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Netanyahu apela a la “obligación moral” de Europa de ir a la guerra contra la “barbarie”

    Las declaraciones del primer ministro de Israel ocurren durante el acto por el Día de Recuerdo del Holocausto, en que sostuvo que el Viejo Continente puede "aprender cosas de nosotros".

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu GOBIERNO DE ISRAEL

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emplazó a Europa -de la que se ha declarado defensor- a ir a la guerra contra la “barbarie” por una “obligación moral”, en referencia a los ataques contra Irán iniciados el 28 de febrero.

    “Estamos defendiendo a Europa, una Europa que ha olvidado tantas cosas desde el Holocausto”, afirmó durante un acto por el Día de Recuerdo del Holocausto, realizado ante el Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén.

    El líder israelí sostuvo que Europa “puede aprender muchas cosas de nosotros, y en especial lo más importante, a distinguir el bien del mal”.

    “En el momento de la verdad hay que ir a la guerra por el bien, por la vida. Una Europa que juró defender el bien tras la guerra”, argumentó.

    En esa línea, planteó que el continente “tiene una profunda obligación moral”, pero que “ha perdido el control de su identidad, de sus valores, de su obligación de proteger la civilización de la barbarie, pero Israel no ha olvidado este mandamiento cristiano”.

    Asimismo, afirmó que Israel, junto a Estados Unidos y “otros países con los que estamos creando alianzas”, está “defendiendo al mundo entero”. “Israel está junto a Estados Unidos en la vanguardia del mundo libre”, agregó.

    Según Netanyahu, ambos países propinaron “un golpe aplastante al malvado régimen de Irán”, sin el cual “los nombres de Natanz, Fordo, Isfahán y Parchin hubieran sido recordados con terror eterno, igual que Auschwitz, Treblinka, Majdanek y Sobibor”.

    “Pero intervenimos con una alianza sin parangón histórico con el presidente Trump y con Estados Unidos. En este Día de Recuerdo del Holocausto vamos a recordar esto”, concluyó.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteBenjamin NetanyahuIránEuropa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Al menos dos muertos en nuevo bombardeo de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

    SernamEG afirma que aún no hay antecedentes para calificar como femicidio el caso de Camila Ponce y se desatan críticas contra ministra Marín

    Hernán Felipe Errázuriz: “Es una oportunidad de profesionalizar más las embajadas y me da la impresión de que no está ocurriendo”

    Antofagasta: 400 kilos de droga incautados y 11 detenidos dejan dos procedimientos policiales

    Encuentran bombas molotov en baños del liceo Lastarria: dos escolares fueron detenidos

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Lo más leído

    1.
    Fundación cocreada por el Príncipe Harry lo demanda por difamación

    Fundación cocreada por el Príncipe Harry lo demanda por difamación

    2.
    Director de agencia espacial rusa anuncia que nuevo cohete Soyuz-5 está en sus pruebas finales

    Director de agencia espacial rusa anuncia que nuevo cohete Soyuz-5 está en sus pruebas finales

    3.
    Keiko Fujimori lidera escrutinio oficial mientras espera definición de rival para el balotaje

    Keiko Fujimori lidera escrutinio oficial mientras espera definición de rival para el balotaje

    4.
    Al menos dos muertos en nuevo bombardeo de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

    Al menos dos muertos en nuevo bombardeo de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    SernamEG afirma que aún no hay antecedentes para calificar como femicidio el caso de Camila Ponce y se desatan críticas contra ministra Marín
    Chile

    SernamEG afirma que aún no hay antecedentes para calificar como femicidio el caso de Camila Ponce y se desatan críticas contra ministra Marín

    Hernán Felipe Errázuriz: “Es una oportunidad de profesionalizar más las embajadas y me da la impresión de que no está ocurriendo”

    Antofagasta: 400 kilos de droga incautados y 11 detenidos dejan dos procedimientos policiales

    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios
    Negocios

    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios

    Rebaja del impuesto a las empresas y reintegración del sistema tributario serían graduales entre 2028 y 2030

    Fondos de pensiones chilenos pierden US$25 mil millones en primer mes de guerra en Medio Oriente, una caída de casi 10%

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    “El de Ñublense juega el balón y el de la U llega de imprevisto”: los audios del VAR del polémico pisotón a Altamirano
    El Deportivo

    “El de Ñublense juega el balón y el de la U llega de imprevisto”: los audios del VAR del polémico pisotón a Altamirano

    La insólita expulsión del argentino Lisandro Martínez en la derrota del Manchester United

    Tras siete meses: César Pérez deja atrás la rotura de ligamento y vuelve a jugar en Defensa y Justicia

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile
    Cultura y entretención

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    Sátiros y románticos: Kidd Voodoo anuncia colaboración con Pablo Alborán

    Al menos dos muertos en nuevo bombardeo de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico oriental
    Mundo

    Al menos dos muertos en nuevo bombardeo de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

    Netanyahu apela a la “obligación moral” de Europa de ir a la guerra contra la “barbarie”

    Keiko Fujimori lidera escrutinio oficial mientras espera definición de rival para el balotaje

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?
    Paula

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot