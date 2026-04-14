Netanyahu apela a la “obligación moral” de Europa de ir a la guerra contra la “barbarie”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emplazó a Europa -de la que se ha declarado defensor- a ir a la guerra contra la “barbarie” por una “obligación moral”, en referencia a los ataques contra Irán iniciados el 28 de febrero.

“Estamos defendiendo a Europa, una Europa que ha olvidado tantas cosas desde el Holocausto”, afirmó durante un acto por el Día de Recuerdo del Holocausto, realizado ante el Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén.

El líder israelí sostuvo que Europa “puede aprender muchas cosas de nosotros, y en especial lo más importante, a distinguir el bien del mal”.

“En el momento de la verdad hay que ir a la guerra por el bien, por la vida. Una Europa que juró defender el bien tras la guerra”, argumentó.

En esa línea, planteó que el continente “tiene una profunda obligación moral”, pero que “ha perdido el control de su identidad, de sus valores, de su obligación de proteger la civilización de la barbarie, pero Israel no ha olvidado este mandamiento cristiano”.

Asimismo, afirmó que Israel, junto a Estados Unidos y “otros países con los que estamos creando alianzas”, está “defendiendo al mundo entero”. “Israel está junto a Estados Unidos en la vanguardia del mundo libre”, agregó.

Según Netanyahu, ambos países propinaron “un golpe aplastante al malvado régimen de Irán”, sin el cual “los nombres de Natanz, Fordo, Isfahán y Parchin hubieran sido recordados con terror eterno, igual que Auschwitz, Treblinka, Majdanek y Sobibor”.

“Pero intervenimos con una alianza sin parangón histórico con el presidente Trump y con Estados Unidos. En este Día de Recuerdo del Holocausto vamos a recordar esto”, concluyó.