Keiko Fujimori lidera escrutinio oficial mientras espera definición de rival para el balotaje

La candidata presidencial Keiko Fujimori de Fuerza Popular emite su voto en el distrito de San Borja durante la jornada de las Elecciones Generales 2026. Foto: Andina

Con un día extra de votaciones, tras los retrasos en la recepción del material electoral en la jornada del domingo, y con el arresto del gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Perú aún permanecía en vilo este lunes respecto a la definición de la primera vuelta presidencial. Con poco más del 62% de las actas contabilizadas, con un escrutinio que avanzaba a cuentagotas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, encabezaba el recuento de votos, mientras que los conteos rápidos mostraban un triple empate técnico en el segundo lugar, lo cual prolongaba la incertidumbre sobre los protagonistas del balotaje programado para el 7 de junio.

Con el 62,7% de las actas contabilizadas, la ONPE colocaba a Keiko Fujimori -hija del expresidente Alberto Fujimori y quien se presenta por cuarta vez a los comicios- en primer lugar, con un 16,92% de los sufragios, equivalentes a 1.917.285 votos. A continuación, aparecía Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, con un 13,7%, seguido de Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con un 12,4%, y Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, que recababa el 9,9% de las papeletas. Más atrás se situaban ; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con un 8,7%; Carlos Álvarez, del Partido País para Todos, con 8,4%, y Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 7,7%.

En tanto, la Asociación Civil Trasparencia y la empresa consultora IPSOS Perú presentaron este lunes su conteo rápido integral al 95,7%, de los resultados de las elecciones generales 2026. Según dichos datos, Fujimori encabeza los votos con 17,1%, seguida por un triple empate técnico en el segundo lugar en el cual aparecen Roberto Sánchez, con 12,4%; Rafael López Aliaga, con 11,3%; y Jorge Nieto, con 10,7%.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú desarrolló este lunes comicios en 13 locales de votación en Lima. Foto: Andina

“Existe un empate estadístico técnico entre 3 candidaturas: candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con un margen de error de +/-1,3%. Candidato Rafael López Aliaga de Renovación Popular, 11,3%, con un margen de error de +/-1.2%. Candidato Jorge Nieto del partido del Bueno Gobierno, 10,7%, con un margen de error de +/-0.9%. Otros candidatos, 22,9%”, indicó Álvaro Henzler, presidente de Transparencia.

“A partir de estos resultados se observa que la candidata Keiko Fujimori mantiene una ventaja clara sobre el resto de las candidaturas, incluso al considerar el margen de error de ambas candidaturas. Esto permite afirmar, con alto nivel de confianza estadístico, que la candidata Fujimori se ubicaría en el primer lugar y avanzaría a la segunda vuelta”, destacó.

#ONPEinforma 🔉 [ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS] 📈



🗳️ Actas contabilizadas para presidente y vicepresidentes a las 17:17:14 horas del 13 de abril.



📊 Consulta los resultados aquí ➡️ https://t.co/5dbaboD6lo#EG2026 pic.twitter.com/UFZ32bI4Sy — ONPE (@ONPE_oficial) April 13, 2026

Henzler remarcó que, para el segundo lugar, “se identifica una superposición entre los rangos estimados de los candidatos Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto”, por lo que aún no es posible determinar cuál pasaría a la segunda vuelta con la candidata del fujimorismo.

Por su parte, de acuerdo con el conteo rápido al 100% de Datum Internacional, en la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, los dos candidatos más votados fueron Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

La lideresa de Fuerza Popular tiene 16,8% de votos y el líder de Renovación Popular, 12,9%. Continúan en tercer lugar Jorge Nieto, con 11,6% de los votos, y Ricardo Belmont, con 10,1%. Siguen en la lista: Roberto Sánchez con 9,4%, Carlos Álvarez con 8,1% y Alfonso López Chau con 7,7%. Cabe precisar que, estos datos deberán contrastarse con el cómputo oficial que realizará la ONPE, indicó el diario limeño Gestión.

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, recordó que las cifras se basan en cerca de 300.000 actas recogidas a nivel nacional. Respecto a los 52.000 votos que debían realizarse este lunes, consideró que no afectarán el resultado del conteo rápido.

“Van a variar décimas, pero no creo que cambie el sentido de los resultados. El que está quinto o sexto no va a pasar al segundo lugar. Cada décima (0,1%) representa más o menos 20.000 votos”, dijo a América TV y Canal N.

Keiko Fujimori se manifestó tras conocerse los resultados del conteo rápido de Datum Internacional y aseguró recibirlos con “profunda gratitud, humildad y gran responsabilidad”. “El enemigo es la izquierda y de acuerdo con los resultados de conteo, no estarían en la segunda etapa. Eso es positivo para todos los peruanos”, sostuvo a la prensa la lideresa de Fuerza Popular.

Más de 27 millones de peruanos estaban llamados a las urnas para elegir a su próximo presidente, así como a sus representantes ante el Senado y la Cámara de Diputados, con más de 10.000 contendientes que se postulaban a un Congreso bicameral que no existía desde la década de 1990 y para el que se necesita al menos un 5% de los votos para entrar.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú anunció previamente que extendería el horario de votación desde las 7.00 hasta las 18.00 horas de este lunes para aquellos centros que no hayan podido ejercer su derecho al sufragio en estas elecciones por retrasos en la recepción del material electoral.

“Papelón” de la ONPE

Al respecto, la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo este lunes al gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samané Blas. La diligencia se realizó en el marco de las investigaciones del escándalo del retraso del material electoral a los centros de votación.

Según informo el diario La República, la Fiscalía investiga a los funcionarios de la ONPE por el presunto delito de colusión. El motivo es porque habría realizado la solicitud del servicio de transporte del material electoral. Samamé Blas fue, presuntamente, el funcionario que firmó los términos de referencia o requisitos para la adjudicación del contrato a la empresa Servicios Generales Galaga.

🚨 Último Minuto

La @DircocorPNP detuvo en flagrancia al gerente de Gestión Electoral de la ONPE por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. La acción se realizó en estricto cumplimiento de la ley, como parte de la lucha contra la corrupción. pic.twitter.com/a2kD3xoiWV — DircocorPNP (@DircocorP) April 13, 2026

Esta empresa era la encargada de la distribución del material electoral, pero tuvo enormes retrasos. Tanto así, que la elección debió extenderse hasta este lunes para que unas 50 mil personas pudieran votar. El domingo no consiguieron repartir cédulas, urnas y otros elementos en 13 centros de votación del sur de Lima.

Las elecciones estuvieron marcadas no solo porque no se abrieron varios locales de votación ante el retraso en la entrega del material electoral, sino también por las fallas que presentó el sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), implementado por la ONPE, lo que originó la demora en la instalación de mesas de sufragio este 12 de abril. Según el diario El Comercio, miembros de mesa y electores reportaron que muchos de las STAE no tenían conexión a internet o no se reconocían los códigos de acceso, por lo que optaron por usar el método tradicional.

Ante estas irregularidades, en sesión de pleno extraordinario, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por unanimidad el inicio de una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en atención a los hechos denunciados por ciudadanos en los medios de comunicación, en el marco del desarrollo de las elecciones generales 2026.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la JNJ informó que también acordó por unanimidad solicitar a la Dirección de Evaluación y Ratificación de la institución elaborar un informe detallado respecto del proceso de ratificación del referido funcionario.

En su editorial de este lunes, El Comercio tildó el proceso electoral de “papelón”. “A diferencia de otras instituciones del Estado, la ONPE tiene una misión bastante concreta: organizar y ejecutar procesos electorales. Y en esa, su única tarea, ayer tuvo negligencias inadmisibles durante los comicios más importantes de cada cinco años. Según informó su titular, Piero Corvetto, más de 52.000 electores en Lima (primero dijo que fueron más de 63.000) no pudieron emitir su voto debido a que la ONPE no logró entregar material electoral en 187 mesas de sufragio (inicialmente señaló que fueron 211). En total, 13 locales no pudieron operar en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. En otros varios centros de votación de la capital, las mesas abrieron mucho más tarde del horario establecido a causa del mismo problema logístico, lo que motivó que las autoridades ampliasen los plazos para emitir los votos”, detalló el periódico.

“Estos errores son imperdonables”, señaló el medio, criticando que “la ONPE pretende trasladar su responsabilidad al contratista”. “Es inaceptable”, apuntó. 2El daño que se ha causado es irreparable, no solo por la distorsión en los votos que se emitirán hoy (lunes). La apertura tardía de cientos de mesas posiblemente significó que miles de personas –que no tendrán la oportunidad de ir a las urnas hoy– hayan perdido su voto del todo. Más importante aún, la confianza en el sistema electoral ha sido seriamente debilitada. En el 2021, el país vivió elecciones en las que la sospecha de manipulaciones empañó los resultados para grupos no menores de la población. Esta vez, la herida fue autoinfligida por la desidia e incompetencia de la institución que, una vez más, ha sido encabezada por Piero Corvetto”, denunció El Comercio, que agregó que la ONPE “empañó unas elecciones de por sí complicadas con errores injustificables”.