“Indignación” en el gobierno español por el procesamiento a esposa de Pedro Sánchez en pleno viaje oficial a China

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, vota en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, el 23 de julio de 2023, en Madrid. Foto: Carlos Lujan/Europa Press

El gobierno español ha recibido con “indignación” la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez por varios delitos de corrupción y también por hacer coincidir este anuncio en pleno viaje oficial del jefe del Ejecutivo y su mujer en China.

Fuentes de Moncloa trasladan el malestar que existe en el gobierno por el auto y por “algunas expresiones contenidas en el mismo”, en el que se detalla la decisión del juez instructor de que Gómez sea juzgada por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

En el gobierno ha generado enfado que Peinado se refiera a este caso como “conductas que provienen de palacios presidenciales” y que “parecen más propias de regímenes absolutistas por suerte ya olvidados”, según indica en su dictamen, en el que además compara los hechos investigados con el comportamiento durante el reinado de Fernando VII, en el siglo XIX.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visita la sede de Xiaomi en Beijing junto a su mujer, Begoña Gómez. Foto: Europa Press Pool Moncloa/Fernando Calvo

El presidente ha expresado en varias ocasiones su discrepancia con la investigación que lleva a cabo Peinado y suele repetir que quedará en nada y el tiempo pondrá las cosas en su sitio, pero además, en el gobierno reprochan al juez que haga coincidir la publicación de sus decisiones con viajes oficiales del Presidente al extranjero. “Un hecho que no es casual”, reprochan.

Gómez se encuentra desde el sábado en Beijing, donde viajó invitada por las autoridades chinas por el carácter oficial que han dado a este viaje, un rango más elevado que el de las tres visitas anteriores. Durante el fin de semana, Sánchez y Gómez han visitado varios lugares turísticos de la capital china, el Palacio de Verano y la Torre del Tambor. Este lunes Gómez ha acompañado al presidente durante toda su agenda oficial, primero en la Universidad de Tsinghua y después en la Academia China de Ciencias y en la sede de la compañía tecnológica Xiaomi.