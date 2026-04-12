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    Fundación cocreada por el Príncipe Harry lo demanda por difamación

    La ONG acusa al hijo menor del rey Carlos III de una campaña mediática coordinada, desde marzo del pasado 2025.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Fundación co-creada por el Príncipe Harry lo demanda por difamació

    Una demanda por difamación fue interpuesta contra el Príncipe Harry, por parte de Sentebale, una ONG cofundada por él durante el 2006.

    Con el foco de ayudar a personas con VIH y SIDA en Lesoto y Botswana, la organización fue creada en el 2006 por el príncipe Seeiso de Lesoto y el duque de Sussex, en honor a su mamá, Diana de Gales.

    En marzo de 2025, ambos renunciaron a la fundación tras un conflicto público con Sophie Chandauka, presidenta de la junta directiva.

    Desde Sentebale anunciaron el pasado 10 de abril que presentaron una demanda en el Alto Tribunal de Londres contra Harry y Mark Dyer, otrora administrador en la fundación, alegando que llevaron a cabo una campaña mediática que les generó daño reputacional.

    El duque y Dyer fueron “identificados con evidencia como los arquitectos de esta hostil campaña mediática, que ha tenido un significante impacto viral y ha gatillado embestidas de ciberbullying a la fundación y sus liderazgos”.

    “Esta fundación busca la intervención de la corte, su protección y restitución en base a una hostil campaña mediática coordinada conducida desde el 25 de marzo de 2025, que ha causado disrupciones operacionales y daño reputacional a la fundación, sus liderazgos y sus socios estratégicos”, sostienen en su sitio web.

    Fundación co-creada por el Príncipe Harry lo demanda por difamación

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