    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Elton John, Liz Hurley, Sadie Frost y el exdiputado Simon Hughes figuran entre los siete demandantes que acusan al grupo Associated Newspapers Limited.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación. Foto: Príncipe Harry.

    Este lunes 19 de enero comenzó en Londres uno de los juicios más mediáticos de los últimos años en el Reino Unido.

    El príncipe Harry y otras seis figuras públicas iniciaron acciones legales contra Associated Newspapers Limited (ANL), el grupo editor de Daily Mail y Mail on Sunday, a quienes acusan de haber recurrido durante años a prácticas ilegales para obtener información privada.

    El proceso, que podría extenderse por cerca de nueve semanas, tiene un costo estimado de 40 millones de libras (más de 50 millones de dólares) y pone nuevamente en el centro del debate los límites éticos del periodismo sensacionalista británico.

    ¿Quiénes demandan y por qué?

    Además del duque de Sussex, la demanda, calificada por la prensa local como una “superdemanda”, fue también presentada por el cantante Elton John y su esposo David Furnish, las actrices Sadie Frost y Liz Hurley, el ex diputado Simon Hughes y la baronesa Lawrence de Clarendon.

    Según informó El País, los demandantes sostienen que el grupo editorial utilizó métodos como la piratería informática y el blagging, un término que alude al engaño para acceder a registros privados.

    Las acusaciones incluyen el acceso ilegal a buzones de voz, la intervención de llamadas telefónicas y la obtención de información personal sensible, como registros médicos y financieros, a través de investigadores privados.

    El caso de Harry

    En el caso específico del príncipe Harry, la demanda se refiere a 14 artículos publicados por los tabloides.

    Algunas notas están relacionadas con sus relaciones sentimentales pasadas y otros con episodios familiares, como la publicación de una fotografía de la princesa Diana moribunda en medios italianos.

    A la espera de prestar declaración en los próximos días, el hijo menor de Carlos III ha sostenido que resulta “perturbador sentir que cada uno de mis movimientos, pensamientos y sentimientos estaba siendo rastreado y monitoreado solo para que el Mail se lucrara con ello”.

    Su abogado, David Sherborne, afirmó ante el juez Matthew Nicklin que durante el juicio demostrarán que las acusaciones “no son absurdas”, como sostiene la empresa, sino que existieron “numerosos ejemplos de prácticas ilegales” con un impacto grave en sus clientes.

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación. Foto: Reuters.

    Uno de los puntos clave del proceso será el testimonio del investigador privado Gavin Burrows.

    De acuerdo con The Sunday Times, Burrows habría negado haber recibido instrucciones de Daily Mail o Mail on Sunday para recopilar información de manera ilegal, una versión que contrasta con las afirmaciones de los demandantes.

    Por su parte, Associated Newspapers rechaza categóricamente las acusaciones, calificándolas de “escabrosas” y “simplemente absurdas”, y asegura que forman parte de una conspiración coordinada contra la prensa.

    Para el príncipe Harry, este juicio representa un nuevo capítulo en su prolongada batalla contra los tabloides, marcada por la muerte de su madre, la princesa Diana, y por anteriores procesos judiciales contra otros grupos mediáticos.

