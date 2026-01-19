SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    El mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, enfatizó: “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”. De la misma manera, recalcó que las autoridades del país no negocian “con criminales” ni toleran “acciones terroristas”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó estado de sitio en todo el país por un periodo de 30 días.

    La medida, informada por el mandatario este domingo 18 de enero, se posicionó después de que se reportara el asesinato de ocho efectivos de la Policía Nacional Civil.

    Los policías fueron atacados en distintos puntos de Ciudad de Guatemala, la capital.

    Las autoridades presumen que se trató de una ofensiva coordinada por pandillas criminales, luego de que se realizaran operaciones para controlar motines en tres cárceles del país.

    Arévalo de León subrayó durante un discurso en cadena nacional: “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”.

    Declaró que las medidas del gobierno para controlar el crimen están “teniendo éxito”, por lo que los delincuentes “están desesperados”.

    También calificó los ataques a las fuerzas de seguridad como actos de “represalia” contra los “exitosos operativos” que se realizaron para detener los motines en las cárceles.

    “Quiero decirlo alto y claro: no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas”, enfatizó el mandatario.

    Los operativos permitieron que se retomara el control de la cárcel de máxima seguridad conocida como “Renovación I”.

    De acuerdo a las autoridades policiales, se “neutralizó” al líder de la pandilla Barrio 18, Aldo Ochoa, también conocido como “El Lobo”, quien impulsó el motín en el centro penitenciario y exigía su traslado a otra prisión, además de comodidades, según informaciones rescatadas por CNN.

    En 2025, el gobierno de Estados Unidos y el Congreso de Guatemala declararon al mencionado grupo criminal como terrorista.

    Entre las acusaciones en su contra se encuentra el actuar con violencia y realizar actos como extorsiones, sicariato y venta de droga, según rescata El País.

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    Qué significa que se declare estado de sitio en Guatemala

    El estadio de sitio —decretado por el presidente guatemalteco este domingo— permite a las autoridades la detención de cualquier persona en el país, sin necesidad de una orden judicial.

    La medida tiene el objetivo de fortalecer la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes.

    Junto con lo anterior, impide las reuniones o manifestaciones.

    Arévalo de León, quien asumió el poder en enero de 2024, afirmó que su imposición no cambiará la “vida cotidiana” ni la “movilidad de la población”.

    De la misma manera, advirtió que las autoridades tienen conocimiento de “quienes están detrás” de los recientes actos delictivos.

    Los describió como “grupos que se benefician de la corrupción que crecen en las sombras”, y que “resisten y buscan infundir terror” porque “este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”.

    Con esto último, según rescata CNN, aludió al cambio de fiscal general que se realizará en mayo de este año y a la renovación de la Corte de Constitucionalidad, el mayor tribunal guatemalteco.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialGuatemalaCrimenPandillasBarrio 18Policía Nacional Civil de GuatemalaCárcelPrisiónTerrorismoNarcoterrorismoAldo OchoaBernardo Arévalo de LeónEl LoboMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Cuello y apertura de Jara a renunciar al PC: “Ella tendrá que tomar las definiciones”

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026

    Dólar estable en medio de repunte del cobre e inquietud por amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”

    Kast mantiene presentación de su gabinete para mañana y evita criticar a Boric por gestión en incendios

    Minuto a Minuto| Autoridades se reúnen para coordinar control de incendios forestales en el sur del país

    Lo más leído

    1.
    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    2.
    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España

    3.
    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    4.
    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”
    Chile

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Kast mantiene presentación de su gabinete para mañana y evita criticar a Boric por gestión en incendios

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026
    Negocios

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026

    Dólar estable en medio de repunte del cobre e inquietud por amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

    Grupo Santander compra el negocio de rentas vitalicias de Principal en Chile

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días
    Tendencias

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España

    ¿Una indirecta a Fernando Zampedri? El particular apodo de la cuenta oficial de Colo Colo a Javier Correa
    El Deportivo

    ¿Una indirecta a Fernando Zampedri? El particular apodo de la cuenta oficial de Colo Colo a Javier Correa

    “Comportamiento inaceptable”: la CAF condena los hechos registrados en la final de la Copa Africana de Naciones

    A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026
    Finde

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    “Es un accidente muy difícil de explicar”: Lo que se sabe de la peor tragedia ferroviaria en España desde 2013

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”