Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó estado de sitio en todo el país por un periodo de 30 días.

La medida, informada por el mandatario este domingo 18 de enero, se posicionó después de que se reportara el asesinato de ocho efectivos de la Policía Nacional Civil .

Los policías fueron atacados en distintos puntos de Ciudad de Guatemala, la capital.

Las autoridades presumen que se trató de una ofensiva coordinada por pandillas criminales , luego de que se realizaran operaciones para controlar motines en tres cárceles del país .

Arévalo de León subrayó durante un discurso en cadena nacional: “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”.

Declaró que las medidas del gobierno para controlar el crimen están “teniendo éxito”, por lo que los delincuentes “están desesperados”.

También calificó los ataques a las fuerzas de seguridad como actos de “represalia” contra los “exitosos operativos” que se realizaron para detener los motines en las cárceles.

“Quiero decirlo alto y claro: no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas”, enfatizó el mandatario.

Los operativos permitieron que se retomara el control de la cárcel de máxima seguridad conocida como “Renovación I”.

De acuerdo a las autoridades policiales, se “neutralizó” al líder de la pandilla Barrio 18 , Aldo Ochoa , también conocido como “El Lobo” , quien impulsó el motín en el centro penitenciario y exigía su traslado a otra prisión, además de comodidades , según informaciones rescatadas por CNN.

En 2025, el gobierno de Estados Unidos y el Congreso de Guatemala declararon al mencionado grupo criminal como terrorista.

Entre las acusaciones en su contra se encuentra el actuar con violencia y realizar actos como extorsiones, sicariato y venta de droga, según rescata El País.

Qué significa que se declare estado de sitio en Guatemala

El estadio de sitio —decretado por el presidente guatemalteco este domingo— permite a las autoridades la detención de cualquier persona en el país, sin necesidad de una orden judicial .

La medida tiene el objetivo de fortalecer la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes.

Junto con lo anterior, impide las reuniones o manifestaciones .

Arévalo de León, quien asumió el poder en enero de 2024, afirmó que su imposición no cambiará la “vida cotidiana” ni la “movilidad de la población”.

De la misma manera, advirtió que las autoridades tienen conocimiento de “quienes están detrás” de los recientes actos delictivos .

Los describió como “grupos que se benefician de la corrupción que crecen en las sombras”, y que “resisten y buscan infundir terror” porque “este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”.

Con esto último, según rescata CNN, aludió al cambio de fiscal general que se realizará en mayo de este año y a la renovación de la Corte de Constitucionalidad, el mayor tribunal guatemalteco.