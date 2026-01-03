Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

Las autoridades de México confirmaron el arresto de Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, un presunto operador del cartel de los Beltrán Leyva, una facción del Cartel de Sinaloa.

La detención del hombre de 62 años, quien es acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos, se efectuó el miércoles 31 de diciembre en Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa.

Según informaciones rescatadas por CNN a partir del Registro Nacional de Detenciones de México, Inzunza fue arrestado en Guadalupe, en un operativo policial liderado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Luego, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR.

No se reportaron enfrentamientos durante la operación. Junto con Inzunza fueron detenidas tres personas más. Los agentes policiales incautaron armas y drogas , según rescata El País.

La detención ocurrió semanas después de que su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón” , fuera abatido en un enfrentamiento con las fuerzas federales mexicanas en el municipio de Choix, mientras intentaban capturarlo.

Este último también enfrentaba acusaciones de Estados Unidos de dirigir una red de producción y tráfico de drogas , principalmente de fentanilo.

Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México. Foto: archivo.

Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue detenido en Culiacán

El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que Inzunza Noriega es uno de los principales líderes del cartel de los Beltrán Leyva , organización criminal a la que describe como “una poderosa y violenta facción del Cartel de Sinaloa” y “la red de producción de fentanilo más grande del mundo”.

En mayo de 2025, presentó una acusación formal en la que se le imputan cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero . El documento también incluyó a su ahora fallecido hijo y a otros líderes del grupo.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró en ese entonces: “El Cartel de Sinaloa es una organización terrorista compleja y peligrosa, y desmantelarlo exige una respuesta legal innovadora y contundente”.

“Sus días de brutalizar al pueblo estadounidense sin consecuencias han terminado; buscaremos cadena perpetua para estos terroristas ”.

Por su parte, el agente especial interino del FBI en San Diego, Houtan Moshrefi, manifestó en ese momento: “La Organización Beltrán Leyva, bajo el liderazgo de Inzunza Noriega, es presuntamente responsable de algunas de las mayores incautaciones de drogas de fentanilo y cocaína con destino a Estados Unidos de la historia” .

“Sus drogas no solo destruyen vidas y comunidades, sino que también amenazan nuestra seguridad nacional. Los esfuerzos policiales contra los Noriega reafirman nuestro compromiso de desmantelar este peligroso grupo narcoterrorista y combatir el narcotráfico”.

Según documentos judiciales, desde su creación, la facción de los Beltrán Leyva ha sido considerada una de las organizaciones de narcotráfico más violentas que operan en México .

Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

Se ha reportado su participación en tiroteos, asesinatos, secuestros, torturas y el cobro violento de deudas para mantener sus operaciones.

“La facción de los Beltrán Leyva controla numerosos territorios y plazas en todo México, incluyendo Tijuana, y opera con violenta impunidad, traficando drogas letales, amenazando a las comunidades y atacando a funcionarios clave, todo ello mientras obtiene millones de dólares de sus actividades delictivas”, se lee en la acusación formal presentada en mayo.

La acusación del Departamento de Justicia estadounidense se basa en una orden ejecutiva de la administración del presidente de Donald Trump, la cual designó al Cartel de Sinaloa y a otros grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras.

Hace más de un año, el 3 de diciembre de 2024, las fuerzas del orden mexicanas allanaron varias propiedades en Sinaloa, las cuales eran controladas y administradas por Inzunza y su hijo, según se acusa.

En el megaoperativo se confiscaron 1.500 kilogramos de fentanilo, lo que de acuerdo a las autoridades estadounidenses se tradujo en “la mayor incautación de fentanilo en el mundo”.