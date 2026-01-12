SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

    Los arrestos se suman a los de otros presuntos implicados. Las detenciones han incluido escoltas, un reclutador de sicarios y a Jorge Armando “N”, descrito como uno de los autores intelectuales del crimen y uno de los líderes de una célula delictiva vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Foto: archivo.

    Las autoridades de México reportaron que dos personas más fueron detenidas por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, el entonces alcalde Uruapan que fue atacado a tiros el 1 de noviembre de 2025, durante un evento público por el Día de Muertos.

    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró este domingo 11 de enero en una conferencia de prensa que los nuevos detenidos son Samuel “N” y Josué Elogio “N”, alias “El Viejito”.

    El primero había ejercido como director de Relaciones Públicas y Protocolo durante el mandato del ahora fallecido edil. El segundo se desempeñaba como taxista.

    García Harfuch afirmó que ambos enfrentan órdenes de aprehensión por homicidio y lesiones calificadas.

    Los nuevos arrestos se suman a los de otras personas que presuntamente están implicadas en el caso.

    Las detenciones han incluido a siete escoltas del alcalde asesinado, a un reclutador de sicarios y a Jorge Armando “N”, quien es descrito por la policía como uno de los autores intelectuales del crimen y uno de los líderes de una célula delictiva local vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    Durante su mandato, iniciado en septiembre de 2024, Manzo pidió apoyo a los gobiernos federal y estatal para combatir a los grupos del crimen organizado y el narcotráfico.

    Después del atentado, el Congreso de Michoacán designó a su viuda, Grecia Quiroz, como alcaldesa sustituta.

    El crimen ocurrido en noviembre del año pasado desencadenó numerosas protestas contra la inseguridad en el país y llevó a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentara el llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Foto: archivo

    Qué se sabe de las nuevas detenciones por el asesinato de Carlos Manzo en México

    En la conferencia de prensa de este domingo, García Harfuch afirmó que Samuel “N” habría proporcionado a Josué Elogio “N” información sobre el itinerario de Manzo y le envió una fotografía del edil antes del ataque.

    Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, esa imagen fue posteriormente compartida con el grupo criminal liderado por Jorge Armando “N”.

    Samuel “N”, quien había ejercido como director de Relaciones Públicas y Protocolo durante el mandato de Manzo, tiene antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y por robo a negocio en 2022.

    García Harfuch detalló que los operativos para arrestarlos se realizaron los días 8 y 9 de enero.

    Los agentes policiales también revisaron distintos inmuebles de Uruapan vinculados a los sospechosos, en donde encontraron droga y ocho equipos de comunicación.

    El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó en declaraciones reunidas por CNN que Yesenia Méndez Rodríguez, colaboradora de la actual alcaldesa de Uruapan, fue requerida por la fiscalía estatal el 9 de enero, para ser entrevistada en relación al caso.

    Sin embargo, fue liberada ese mismo día.

    “El compromiso del gobierno de México es llegar a la verdad y esclarecer este crimen cometido por la delincuencia organizada, que ha sido tan doloroso para Michoacán y para nuestro país. Reiteramos que las investigaciones continúan y no habrá impunidad”, enfatizó García Garfuch en la conferencia de prensa de este domingo.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialMéxicoCarlos ManzoUruapanMichoacánSamuel "N"Josué Elogio "N"NarcotráficoGrecia QuirozCrimenAsesinatoMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Timonel de Evópoli y conformación del futuro gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    “Es peor de lo que se imaginan”: Cómo los iraníes desafían la brutal represión del régimen contra las protestas

    Reportan cientos de muertos en Irán tras oleada de violentas protestas

    Venezuela: liberan a otros 22 presos desde distintos centros penitenciarios

    Martínez y rol opositor del Frente Amplio en gobierno de Kast: “Seremos implacables en temas que nos preocupan”

    Lo más leído

    1.
    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Comienza venta de entradas para fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Timonel de Evópoli y conformación del futuro gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”
    Chile

    Timonel de Evópoli y conformación del futuro gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”

    Comienza venta de entradas para fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Martínez y rol opositor del Frente Amplio en gobierno de Kast: “Seremos implacables en temas que nos preocupan”

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz
    Negocios

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    El oro salta a máximos históricos tras investigación penal contra presidente de la Fed y tensiones en Irán

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
    Tendencias

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    “Dejó un buen sabor de boca”: en México resaltan la propuesta de Esteban González al mando de Querétaro
    El Deportivo

    “Dejó un buen sabor de boca”: en México resaltan la propuesta de Esteban González al mando de Querétaro

    Malas noticias para Manuel Pellegrini: la nueva lesión que golpea al Betis del Ingeniero en un momento clave

    La vuelta en U de Turboman: el inestable tránsito de Eduardo Vargas hasta retornar al CDA después de 15 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela
    Mundo

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    “Es peor de lo que se imaginan”: Cómo los iraníes desafían la brutal represión del régimen contra las protestas

    Venezuela: liberan a otros 22 presos desde distintos centros penitenciarios

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil