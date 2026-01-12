Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Foto: archivo.

Las autoridades de México reportaron que dos personas más fueron detenidas por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, el entonces alcalde Uruapan que fue atacado a tiros el 1 de noviembre de 2025, durante un evento público por el Día de Muertos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró este domingo 11 de enero en una conferencia de prensa que los nuevos detenidos son Samuel “N” y Josué Elogio “N”, alias “El Viejito” .

El primero había ejercido como director de Relaciones Públicas y Protocolo durante el mandato del ahora fallecido edil. El segundo se desempeñaba como taxista .

García Harfuch afirmó que ambos enfrentan órdenes de aprehensión por homicidio y lesiones calificadas.

Los nuevos arrestos se suman a los de otras personas que presuntamente están implicadas en el caso.

Las detenciones han incluido a siete escoltas del alcalde asesinado, a un reclutador de sicarios y a Jorge Armando “N”, quien es descrito por la policía como uno de los autores intelectuales del crimen y uno de los líderes de una célula delictiva local vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante su mandato, iniciado en septiembre de 2024, Manzo pidió apoyo a los gobiernos federal y estatal para combatir a los grupos del crimen organizado y el narcotráfico .

Después del atentado, el Congreso de Michoacán designó a su viuda, Grecia Quiroz, como alcaldesa sustituta .

El crimen ocurrido en noviembre del año pasado desencadenó numerosas protestas contra la inseguridad en el país y llevó a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentara el llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Foto: archivo

Qué se sabe de las nuevas detenciones por el asesinato de Carlos Manzo en México

En la conferencia de prensa de este domingo, García Harfuch afirmó que Samuel “N” habría proporcionado a Josué Elogio “N” información sobre el itinerario de Manzo y le envió una fotografía del edil antes del ataque .

Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, esa imagen fue posteriormente compartida con el grupo criminal liderado por Jorge Armando “N” .

Samuel “N”, quien había ejercido como director de Relaciones Públicas y Protocolo durante el mandato de Manzo, tiene antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y por robo a negocio en 2022.

García Harfuch detalló que los operativos para arrestarlos se realizaron los días 8 y 9 de enero.

Los agentes policiales también revisaron distintos inmuebles de Uruapan vinculados a los sospechosos, en donde encontraron droga y ocho equipos de comunicación .

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó en declaraciones reunidas por CNN que Yesenia Méndez Rodríguez, colaboradora de la actual alcaldesa de Uruapan, fue requerida por la fiscalía estatal el 9 de enero, para ser entrevistada en relación al caso.

Sin embargo, fue liberada ese mismo día.