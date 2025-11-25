BLACK SALE $990
    Mundo

    México: detienen a reclutador de sicarios que asesinaron al alcalde de Uruapan

    Jaciel Antonio Herrera Torres, alias ‘El Pelón’, captaba jóvenes vulnerables para ejercer como sicarios o distribudores de drogas. Así, reclutó a dos sujetos que abatieron a tiros al alcalde Carlos Manzo.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Europa Press

    Las autoridades mexicanas detuvieron este lunes a Jaciel Antonio Herrera Torres, alias ‘El Pelón’, quien es sindicado como la persona que reclutó a los sicarios que el pasado 1 de noviembre dieron muerte al alcalde de la ciudad de Uruapan, Carlos Manzo.

    La autoridad municipal, crítico abierto de la violencia de los carteles de narcotráfico, fue asesinado a disparos después de que participara en un evento público por el Día de los Muertos, en la mencionada localidad del estado de Michoacán, emplazado en el centro-oeste mexicano.

    La detención de ‘El Pelón’ fue informada durante la jornada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno mexicano, Omar García Harfuch.

    Según las autoridades locales, Herrera Torres, de 36 años, captaba a jóvenes en centros de rehabilitación para adicciones para ejercer posteriormente como sicarios o en la distribución de droga, de acuerdo con lo informado por la agencia Europa Press.

    Así, el sujeto reclutó a Víctor Manuel Ubaldo Vidales y Fernando Josué Leal Aceves, ambos fallecidos, quienes participaron en el homicidio de Carlos Manzo el 1 de noviembre, informa el diario mexicano ‘El Universal’

    De acuerdo con la Fiscalía local, la organización criminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) había ofrecido un pago de 2 millones de pesos mexicanos (unos 108 mil dólares) por el asesinato del alcalde. Asimismo, la investigación destaca la necesaria implicación de los escoltas detenidos, acusados del delito de homicidio calificado en la categoría de comisión por omisión.

    El ataque se produjo sobre las 20.10 horas (hora local) del pasado sábado 1 de noviembre, justo al terminar la inauguración del Festival de las Velas en el centro de Uruapan. Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció.

    Otras detenciones

    Por el mismo caso, siete guardaespaldas del alcalde Manzo fueron arrestados el pasado 22 de noviembre.

    En ese momento, la oficina del fiscal general del estado de Michoacán señaló en un comunicado que los escoltas fueron detenidos “por su probable participación en el delito de homicidio agravado por omisión en calidad de garante” en relación con el asesinato.

    Un día antes, había sido detenido Jorge Armando “N”, un hombre descrito por la policía como el autor intelectual del crimen, quien según las autoridades tenía vínculos con el CJNG.

