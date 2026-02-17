La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

El rey Carlos II ha sido cuestionado públicamente por la estrecha relación de su hermano menor con el fallecido agresor sexual. Foto: archivo

En septiembre de 2010, informa The Wall Street Journal, el príncipe Andrés, en ese entonces duque de York, se disponía a embarcar en un vuelo a Londres cuando Jeffrey Epstein le envió un correo electrónico solicitando que se reunieran para una cena en el Palacio de Buckingham.

El magnate financiero estadounidense, condenado en 2008 por solicitarle a una menor que se prostituya, dijo que iba acompañado de tres mujeres, incluida una modelo rusa. “¿Debería traerlas a todas? Para animar un poco el ambiente”, escribió. Andrés accedió. Esa misma tarde, Epstein respondió para añadir una invitada más, a quien describió como “rumana, muy guapa”.

Al día siguiente, Epstein escribió: “Muy divertido, más por venir”. Andrés respondió: “¡Sí, por favor!”.

La reunión en la sede de la familia real británica se produjo poco más de un año después de que Epstein cumpliera una condena de 13 meses por su delito.

Esta fue una de varias revelaciones recientes entre los más de 3 millones de documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), que incluían los correos electrónicos y mensajes de texto que han arrojado luz sobre el alcance y la intimidad de la relación entre Epstein y el hermano menor del rey Carlos III.

Y el conjunto de revelaciones que relacionan a la monarquía británica con el fallecido magnate amenaza con empañar la imagen de la familia real, asegura el medio estadounidense. En la medida en que se han ido revelando cada vez más detalles que muestran la estrecha relación de Andrés con el agresor sexual, han empezado a aparecer los cuestionamientos hacia el rey Carlos y la familia real. El monarca ha empezado a ser objeto de oprobio público en eventos recientes, lo que es una conducta rara vez vista en el Reino Unido.

Por ejemplo, en una aparición pública en octubre del año pasado, un hombre gritó a pocos metros del rey: “¡¿Hace cuánto tiempo sabes sobre Andrés y Epstein?!”. A principios de febrero, en una visita del monarca a Lancashire, también fue increpado públicamente con la misma pregunta.

El entonces duque de York, Andrés, y Jeffrey Epstein caminando juntos. Foto: archivo

A propósito de esto, el Palacio de Buckingham declaró que el rey tiene una “profunda preocupación” por las acusaciones contra su hermano y que cooperaría con cualquier investigación policial.

En 2022, el exduque Andrés llegó a un acuerdo con una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, quien alegó que el príncipe abusó de ella en varias ocasiones a principios de la década de 2000, cuando era adolescente, según un expediente judicial. Y, aunque no se revelaron los términos específicos del acuerdo, se informó que se trataba de un acuerdo multimillonario.

También existe un creciente escrutinio mediático sobre si la entonces reina Isabel y la familia real financiaron el acuerdo. El Palacio de Buckingham declinó hacer comentarios al respecto. Andrés tampoco ha hecho comentarios públicos sobre los correos electrónicos publicados recientemente, pero previamente ha negado haber actuado mal. Fue despojado de sus títulos reales el año pasado y, en las últimas semanas, expulsado de su mansión en los terrenos del Castillo de Windsor, a las afueras de Londres. El expríncipe, ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor, no respondió a los correos electrónicos en los que se le solicitaban declaraciones.

En 2019, Andrés dio una entrevista a la BBC en la que afirmó haber cortado todo contacto con Epstein desde principios de 2010. Se mostró impasible, afirmando que desconocía cualquier conducta delictiva de Epstein y que no recordaba haber conocido a Giuffre. Poco después, Andrés se retiró de la vida pública. Y, en los años siguientes, fue despojado de sus títulos militares y nobiliarios.

Pero, contrario a lo señalado por Andrés en su entrevista con la estatal británica, los documentos recientemente por el DOJ muestran que Epstein, en los años posteriores a su salida de la cárcel, ayudó al príncipe y a su endeudada exesposa, Sarah Ferguson, a gestionar sus finanzas y a buscar nuevos negocios. A cambio, Epstein utilizó las conexiones reales del exduque para hacer contactos tanto comerciales como para mujeres jóvenes.

Así, Epstein se habría mantenido en contacto con Andrés hasta 2018, a través de mensajes transmitidos por David Stern, empresario franco-alemán que trabajaba como asesor empresarial de Andrés. “Dale un abrazo”, le escribió Epstein a Stern por correo electrónico, cuando el empresario se dirigía a Singapur para reunirse con Andrés en junio de 2018.

Fotografía de Andrés con Virginia Giuffrie, una de las denunciantes del caso. Foto: archivo

Stern, quien recientemente renunció a su puesto como asesor de la Cambridge Judge Business School tras la publicación de los correos electrónicos, no respondió a las solicitudes de comentarios hechas por el Wall Street Journal. Sarah Ferguson tampoco respondió a los correos electrónicos. Anteriormente, la expareja había dicho que se dejó engañar por las “mentiras” de Epstein.

Andrés, el tercer hijo de la reina Isabel, conocía a Epstein desde antes del año 2000. Tenía una relación intermitente con el financiero desde 1999. A pesar de la condena de Epstein de 2008, fue Andrés quien reanudó el contacto poco después de que el financiero caído en desgracia saliera de la cárcel de Florida, según muestran los correos electrónicos. Meses después de su liberación, en 2009, Epstein recibió un correo electrónico de un hombre que figuraba en sus contactos como “El Duque”.

“Ha pasado demasiado tiempo”, escribió Andrés, quien a continuación preguntó si podía usar el apartamento de Epstein en París para el fin de semana. “Si esto es inapropiado o no está disponible, me disculpo por preguntar”, explicó.

Epstein respondió rápidamente: “Lo organizaré…”.

Sarah Ferguson también había estado en contacto con el agresor sexual. Ella, que se divorció en buenos términos de Andrés en 1996, visitó a Epstein mientras cumplía condena, según los correos electrónicos. Tres semanas antes de la liberación de Epstein, le envió un mensaje detallando sus deudas tras la quiebra de un negocio que había lanzado en Estados Unidos.

“He estado muy, muy triste”, escribió Ferguson. Días después de que él saliera de la cárcel, llevó a sus dos hijas a almorzar con Epstein en Palm Beach.

La exesposa de Andrés y exduquesa de York, Sarah Ferguson, junto a la fallecida reina Isabel II. Foto: archivo Georges De Keerle

Para ayudarla a arreglar sus asuntos financieros, Epstein le presentó a Stern, quien dirigía una empresa de asesoría llamada Asia Gateway y había trabajado en Deutsche Bank, según una biografía que escribió en un discurso comercial. Recopiló detalles de las deudas de la entonces duquesa de York —que alcanzaron 6,6 millones de dólares según un correo electrónico a Epstein en septiembre de 2009— y trabajó en un plan para sanearlas. “Es hora de ser serio, ser muy duro… Como una novia que ha sido infiel”, aconsejó Epstein a Stern.

A principios de 2010, Ferguson envió un correo electrónico a Andrés, sugiriendo que Stern podría ayudar al príncipe con un plan incipiente para crear un fondo de inversión en China. Entonces, Stern y el príncipe comenzaron a conversar sobre la posibilidad de trabajar juntos. En correos electrónicos, Stern se refirió a Epstein como su “jefe” y dijo: “Hago lo que él me dice”.

También, Stern escribió a Epstein en julio de 2010 sobre la idea de abrir un administrador de patrimonio privado en Londres que atraería clientes chinos ricos. “Muy discretamente hacemos que ‘PA’ forme parte de esto y utilizamos su ‘aura y acceso’“, escribió Stern, refiriéndose al príncipe Andrés. Más tarde ese año, Stern acompañó a Andrés en viajes oficiales a China para visitar Beijing y Shenzhen, siguiendo las instrucciones de Epstein sobre con quién debería reunirse el príncipe allí.

Andrés también le dio a Epstein información privilegiada sobre la actividad gubernamental del Reino Unido. Envió al agresor sexual informes gubernamentales confidenciales sobre varios de los países asiáticos, donde el expríncipe había estado como agregado comercial.

Ese otoño, Epstein envió un correo electrónico al entonces director ejecutivo de la unidad de inversión bancaria de JPMorgan Chase, Jes Staley, sobre el interés de Andrés de tomar un puesto para ellos en la franquicia China de la institución. Esto desencadenó una serie de reuniones entre Stern y ejecutivos de JPMorgan sobre una posible empresa conjunta que sería encabezada por Stern.

Staley, quien era de confianza de Epstein, mostró un interés activo en la idea, según los correos electrónicos. Se reunió con ejecutivos de JPMorgan en Europa, y visitó Hong Kong y Beijing. El plan era pagar a Stern y Andrés a través de una empresa llamada Witan, en referencia a “Witenagemot”, un antiguo consejo que asesoraba a los reyes anglosajones. Sin embargo, el plan nunca llegó a concretarse.

Sobre esto, JPMorgan declinó hacer comentarios. Staley no respondió a una solicitud de entrevista y ha mencionado que no sabe nada sobre los crímenes de Epstein.

JPMorgan Chase & Co. es el banco de inversores más grande de Estados Unidos. Foto: archivo Seth Wenig

En julio de 2013, Stern le envió un correo electrónico a Epstein diciéndole que él y Andrés se reunieron con el actual secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, entonces director ejecutivo de la empresa de servicios financieros Cantor Fitzgerald. Los correos electrónicos muestran borradores de acuerdos para una empresa conjunta, compartiendo los ingresos del expríncipe para introducir fondos soberanos y socios millonarios en la empresa. Un borrador de acuerdo discutía un pago anticipado de 1 millón de libras para el príncipe. No hay claridad sobre si el negocio se concretó o no.

Sobre esto, un portavoz de Cantor Fitzgerald afirmó: “Cantor Fitzgerald nunca ha tenido ningún trato comercial con Andrew Mountbatten-Windsor”.

Un funcionario del Departamento de Comercio de EE.UU. dijo que Lutnick nunca hizo ningún negocio con Andrew en su vida profesional. El departamento estadounidense sostuvo que Lutnick y su esposa conocieron a Epstein en 2005 y tuvieron interacciones muy limitadas con él durante los siguientes 14 años. Pero en un testimonio reciente ante el Congreso, Lutnick reconoció que visitó la isla privada de Epstein con su familia en 2012.

“Pronto jugaremos”

En agosto de 2010, un mes antes de que Epstein llevara a las cuatro mujeres al Palacio de Buckingham, le envió un correo electrónico a Andrés. “Tengo una amiga con la que creo que te gustaría cenar”, dijo el financiero. Andrew respondió: “Encantado de verla”.

“Ella tiene 26 años, es rusa, inteligente, hermosa, confiable y sí, tiene tu correo electrónico”, agregó Epstein. El día después de la cena propuesta con el príncipe en Londres, la mujer, llamada Irina, le envió un correo electrónico a Epstein para decirle: “Tuve una noche increíble”.

Sobre esto, la policía británica dice que ahora está evaluando informes de que una mujer fue llevada a una dirección en Windsor “con fines sexuales” en 2010. También está revisando evidencia en los correos electrónicos publicados por el DOJ de que Andrés envió información gubernamental confidencial a Epstein.

En los últimos días, el ex primer ministro del Reino Unido Gordon Brown, dijo que Andrew debería enfrentar un interrogatorio policial. “Gran Bretaña no puede escapar de su papel de permitir esta red de explotación”, escribió el ex premier.

Documentos del caso Epstein publicados con censura por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Foto: archivo DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

A finales de 2010, Andrés visitó a Epstein en Nueva York durante una semana, donde los dos fueron fotografiados caminando juntos en Central Park. Según correos electrónicos, tenían previsto asistir juntos a una proyección privada de El discurso del rey, la película ganadora del premio Oscar sobre el abuelo del entonces príncipe, el rey Jorge VI. Cuando Andrés regresó a Inglaterra, le escribió a Epstein: “¡Dios, hace frío y está húmedo aquí! ¡Ojalá todavía fuera una mascota en tu familia!”.

Fue el punto culminante de su relación. A principios de 2011, medios británicos publicaron una foto de Andrés abrazando a Giuffre, que entonces tenía 17 años. En medio de una protesta mediática, Andrés dejó su puesto como enviado comercial del Reino Unido. Al principio, no parecía demasiado preocupado. “¡No te preocupes por mí!”, le escribió a Epstein. “¡¡¡Pronto jugaremos un poco más!!!”, agregó.

A medida que se intensificaba el frenesí mediático, Epstein siguió apoyando la comunicación entre Stern y PA.

A pesar de la atención de los medios, Epstein siguió intentando organizar reuniones privadas entre el príncipe y mujeres. “Tengo una amiga muy hermosa que viene a Londres el martes. Es posible que Andrés quiera invitarla a cenar”, escribió Epstein en octubre de 2013 a Stern.

Mientras tanto, Stern mantuvo a Epstein informado sobre los viajes que realizó con Andrés en 2018 a Tokio y Singapur. En marzo de 2018, un contacto de Epstein le envió un mensaje de texto informándole que iba al Palacio de Buckingham para una recepción. “¿Le doy tus saludos a nuestro anfitrión, el duque de York?”

“Sí”, respondió Epstein.

Un año después, Epstein fue encontrado muerto en la cárcel.