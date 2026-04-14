Al menos dos muertos en nuevo bombardeo de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

(Foto de ARCHIVO) "Ataque letal" de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico REMITIDA / HANDOUT por US SOUTHERN COMMAND Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/2/2026

Fuerzas militares de Estados Unidos causaron este lunes la muerte de dos personas al realizar un nuevo bombardeo contra una embarcación en el océano Pacífico oriental, por “participar en operaciones de narcotráfico” , una frecuente acusación de la campaña militar norteamericana que deja docenas de víctimas fatales en la zona.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, afirmó en redes sociales el Comando Sur del Ejército estadounidense.

En este sentido, agregó que “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

“Dos narcoterroristas han muerto durante la acción”, señaló el Comando Sur, sin hacer referencia a sobreviviente alguno, tras lo cual destacó que “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido” en el operativo.

La operación se ha llevado a cabo “bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan”, al igual que la ejecutada en la víspera contra dos embarcaciones, un bombardeo que mató a cinco personas y dejó un superviviente.

Este nuevo ataque forma parte de la denominada operación Lanza del Sur, iniciada por Washington en septiembre de 2025. Esta ha causado la muerte de 170 personas en el Pacífico Oriental y en el mar Caribe, y se encuentra envuelta en la polémica por no respetar los derechos humanos, según han denunciado desde Naciones Unidas.