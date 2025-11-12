Dua Lipa ensaya El Duelo de La Ley para su show de este miércoles en el Estadio Nacional

La sorpresa ha sido a medias. Este martes 11 durante la tarde se filtró a través de diversos videos en redes sociales que Dua Lipa -en su debut de esa jornada en el Estadio Nacional- interpretaría Tu falta de querer de Mon Laferte: fue la canción que ensayó en la previa en Ñuñoa.

De esa manera, ejecutó el ritual de interpretar un tema según el sitio donde se presenta. En el tramo europeo, los covers variaron en estilo, pero fueron canciones populares; de Héroe de Enrique Iglesias en Madrid, a Wind of change de Scorpions en Hamburgo, Hey Jude de The Beatles en Liverpool y hasta A far l’amore comincia tu de Raffaella Carrá.

Por tanto, la pregunta cae sola: ¿qué tema podría versionar esta noche en el coliseo capitalino? Según pudo saber Culto, y según distintas versiones de redes sociales, la británica ensayó esta tarde en el recinto El duelo, de La Ley.

Créditos: DG Medios y Andie Borie.

Una canción compuesta por Andrés Bobe, Beto Cuevas y Luciano Rojas y lanzada como primer sencillo del álbum Invisible en 1995, la obra maestra de la agrupación.

De alguna forma, será un guiño a un público más adulto.

Antes de arribar a Santiago, a la cantante le sugirieron diversos tracks para interpretar en sus shows capitalinos, barajando alternativas como la inmortal Gracias a la vida, de Violeta Parra, Una cuncuna amarillade Mazapán y Mi muñeca me habló, de 31 Minutos, que ha tenido un revival gracias a su inclusión en la exitosa sesión Tiny Desk.

En la carrera final, triunfaron Mon Laferte y La Ley.