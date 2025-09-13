Eddington: Pueblo Chico, Infierno Grande

En una aldea que tiene más matorrales que árboles y menos agua que polvo, el sheriff Joe Cross se pasa la vida calmando gente desesperada, vagos sin rumbo y borrachines molestosos. Él mismo, Covid mediante, apenas puede ponerse la máscara que recomiendan las autoridades, pues es asmático y, para remate, un defensor furtivo del derecho a la autodeterminación. Algo así como un individualista de buen corazón, pero postulante a perder los estribos sí es que insisten en dictarle los diez mandamientos de la pandemia, la época en que transcurre la película Eddington (2025).

La contraparte del comisario es Ted García (Pedro Pascal), alcalde modélico de conductas más bien liberales, predicador con su propio ejemplo de cómo comportarse para no contagiar y candidato a la reelección en el soleado y aburrido pueblo de Eddington, Nuevo México. Cuenta con apoyo del gobernador local, vive bien (o mejor, por lo menos, que el sheriff) y desea que una empresa de centro de datos se instale en la zona para que lleguen más beneficios a sus habitantes. Y seguramente también a sus bolsillos.

El alcalde Ted García (Pedro Pascal) junto a su hijo en una escena de Eddington.

La nueva película del realizador Ari Aster dibuja con rapidez las coordinadas de un escenario que se puede entender fácilmente como un Estados Unidos en miniatura. La política, la religión y el poder se juegan sus cartas en esta arena que quizás es algo reduccionista en su dispositivo argumental, pero infinitamente más coherente que en su anterior y frustrada Beau tiene Miedo (2023), también con Joaquin Phoenix.

Para los que busquen en Eddington algo más del Ari Aster sobrenatural e inclinado al llamado “folk horror” de Midsommar (2019) o al denominado “art horror” de Hereditary (2008), habría que decir de antemano que mejor no prueben esta taza de té. Hace un buen tiempo y vaya a saber uno hasta cuándo, que el director se alejó de la carretera del terror fantástico para entrar al variado y nunca bien ponderado terror del día a día, callejero, sociológico. Y que mejor escenario que utilizar su propio y decadente país para que todos los monstruos muestren sus caras.

Louise (Emma Stone) es la insatisfecha esposa del sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) en Eddington.

Lo bueno de Aster es que siempre ha tenido sentido del humor. De lo contrario, sus experimentos serían difíciles de tragar. En Eddington, Joaquin Phoenix en modo clown patético funciona a la perfección, sin que se desborde y estropée el proyecto, como sucedió con Napoleón (2023). Por el contrario, como lo demostró en Inherent Vice (2014) de Paul Thomas Anderson, calza a la perfección los guantes de la ingenuidad, la torpeza y el ridículo, siempre con clase.

El problema es que es un sheriff sin autoridad, al que le pesa la placa, perturbado por su inestable esposa Louise (Emma Stone) y su infumable suegra (Deirdre O’Connell).

El comisario Joe Cross (Joaquin Phoenix) durante una manifestación local.

Por el contrario, en este pueblo donde todos conocen las historias de cada cual, el buen Ted García pareciera encajar mejor en el prototipo del dueño de esa entelequia perdida llamada sueño americano. Además, es de origen latino, como también lo son algunos señores de la gobernación con más poder que el esforzado e intransigente sheriff Cross.

Para agregarle más poderío de fuego a esta bomba de tiempo, en Eddington hay bastantes representantes de lo que se conoce despectivamente como “white trash” (“blancos pobres” sería su traducción). Un dato cruel para el comisario del pueblo es que también corren rumores de una vieja relación entre Ted García y su esposa.

Todo está entonces listo y servido para la tercera guerra mundial en Eddington, un pueblo con más piedras que flores y menos corazón que odio.