SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Eddington: Pueblo Chico, Infierno Grande

En la incómoda nueva película del director de Midsommar, un sheriff conservador y un alcalde liberal de un pueblo de Nuevo México escalan en una tóxica e intolerante relación. Ambientado en tiempos del Covid, el filme es protagonizado por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone.

Rodrigo GonzálezPor 
Rodrigo González
El sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) y el alcalde Ted García (Pedro Pascal) en Eddington, de Ari Aster.

En una aldea que tiene más matorrales que árboles y menos agua que polvo, el sheriff Joe Cross se pasa la vida calmando gente desesperada, vagos sin rumbo y borrachines molestosos. Él mismo, Covid mediante, apenas puede ponerse la máscara que recomiendan las autoridades, pues es asmático y, para remate, un defensor furtivo del derecho a la autodeterminación. Algo así como un individualista de buen corazón, pero postulante a perder los estribos sí es que insisten en dictarle los diez mandamientos de la pandemia, la época en que transcurre la película Eddington (2025).

La contraparte del comisario es Ted García (Pedro Pascal), alcalde modélico de conductas más bien liberales, predicador con su propio ejemplo de cómo comportarse para no contagiar y candidato a la reelección en el soleado y aburrido pueblo de Eddington, Nuevo México. Cuenta con apoyo del gobernador local, vive bien (o mejor, por lo menos, que el sheriff) y desea que una empresa de centro de datos se instale en la zona para que lleguen más beneficios a sus habitantes. Y seguramente también a sus bolsillos.

El alcalde Ted García (Pedro Pascal) junto a su hijo en una escena de Eddington.

La nueva película del realizador Ari Aster dibuja con rapidez las coordinadas de un escenario que se puede entender fácilmente como un Estados Unidos en miniatura. La política, la religión y el poder se juegan sus cartas en esta arena que quizás es algo reduccionista en su dispositivo argumental, pero infinitamente más coherente que en su anterior y frustrada Beau tiene Miedo (2023), también con Joaquin Phoenix.

Para los que busquen en Eddington algo más del Ari Aster sobrenatural e inclinado al llamado “folk horror” de Midsommar (2019) o al denominado “art horror” de Hereditary (2008), habría que decir de antemano que mejor no prueben esta taza de té. Hace un buen tiempo y vaya a saber uno hasta cuándo, que el director se alejó de la carretera del terror fantástico para entrar al variado y nunca bien ponderado terror del día a día, callejero, sociológico. Y que mejor escenario que utilizar su propio y decadente país para que todos los monstruos muestren sus caras.

Louise (Emma Stone) es la insatisfecha esposa del sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) en Eddington.

Lo bueno de Aster es que siempre ha tenido sentido del humor. De lo contrario, sus experimentos serían difíciles de tragar. En Eddington, Joaquin Phoenix en modo clown patético funciona a la perfección, sin que se desborde y estropée el proyecto, como sucedió con Napoleón (2023). Por el contrario, como lo demostró en Inherent Vice (2014) de Paul Thomas Anderson, calza a la perfección los guantes de la ingenuidad, la torpeza y el ridículo, siempre con clase.

El problema es que es un sheriff sin autoridad, al que le pesa la placa, perturbado por su inestable esposa Louise (Emma Stone) y su infumable suegra (Deirdre O’Connell).

El comisario Joe Cross (Joaquin Phoenix) durante una manifestación local.

Por el contrario, en este pueblo donde todos conocen las historias de cada cual, el buen Ted García pareciera encajar mejor en el prototipo del dueño de esa entelequia perdida llamada sueño americano. Además, es de origen latino, como también lo son algunos señores de la gobernación con más poder que el esforzado e intransigente sheriff Cross.

Para agregarle más poderío de fuego a esta bomba de tiempo, en Eddington hay bastantes representantes de lo que se conoce despectivamente como “white trash” (“blancos pobres” sería su traducción). Un dato cruel para el comisario del pueblo es que también corren rumores de una vieja relación entre Ted García y su esposa.

Todo está entonces listo y servido para la tercera guerra mundial en Eddington, un pueblo con más piedras que flores y menos corazón que odio.

Más sobre:Joaquin PhoenixPedro PascalEmma StoneAustin ButlerAri AsterEstados UnidosSheriffNuevo MéxicoPelículaCultoCine

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona

Maduro llama a cumplir entrenamiento militar masivo tras “asedio” de Estados Unidos

Rusia acusa a Ucrania de intentar involucrar a otros países en el conflicto “por todos los medios”

Detienen en Iquique a sujeto implicado en balacera que terminó con tres fallecidos y tres heridos en toma de Colina

Kast tras fallo del Tricel que inhabilita a Jadue: “Alguien acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

5.
Eric Aedo (DC) apunta al PC tras fallo del Tricel sobre Jadue: “Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”

Eric Aedo (DC) apunta al PC tras fallo del Tricel sobre Jadue: “Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia
Chile

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia

Detienen en Iquique a sujeto implicado en balacera que terminó con tres fallecidos y tres heridos en toma de Colina

Kast tras fallo del Tricel que inhabilita a Jadue: “Alguien acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses
Negocios

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses

Clínica Las Condes registra fuerte aumento de sus pérdidas al primer semestre

Ministro García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo: “requiere una visión más amplia”

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo

La suerte del campeón: Coquimbo Unido gana en los descuentos y camina firme rumbo a la corona

Los elogios del DT del Sevilla a la jugada de Alexis Sánchez que terminó en el empate: “Estaban volando”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona
Mundo

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona

Maduro llama a cumplir entrenamiento militar masivo tras “asedio” de Estados Unidos

Rusia acusa a Ucrania de intentar involucrar a otros países en el conflicto “por todos los medios”

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté