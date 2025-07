El actor detrás de Édgar Vivar en la serie de Chespirito: “Me dijo: hazlo como tú quieras”

Uno de los grandes retos que enfrentaban los realizadores de la serie Chespirito: Sin querer queriendo era encontrar a un elenco que pudiera representar a Roberto Gómez Bolaños y sus principales colaboradores en la creación de programas como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

El desafío se agigantaba porque los intérpretes seleccionados debían encarnar a las personas reales y a los personajes de los shows que tuvieron amplio éxito en Latinoamérica durante décadas.

Arturo Barba, el actor que se puso en la piel de Rubén Aguirre, no lo piensa dos veces: cree que lo más difícil fue interpretar a los roles pùramente ficticios, en su caso, el Profesor Jirafales. “Ya son conocidos. Entonces hay que replicar algo. Ahí no hay negociación”, asegura a Culto en Ciudad de México. “Sin duda replicar algo que ya está hecho siempre va a ser más complicado”.

Eugenio Bartilotti –Édgar Vivar en la producción– coincide plenamente. “Más complicado por las comparaciones, por la crítica, porque todo el mundo dice: es que el pelo no lo tenía así, es que es más alto, es que es más chaparro (bajo). Por tonteras. Cuando realmente no se trata de clonarlos ni de hacer una parodia, sino de contar una historia de una vida y se trata de hacerlo de una manera similar”, explica.

A los actores se les conoce menos que a los personajes de la vecindad. Eso está claro. De todo modos, a Bartilotti, le resultó intimidante la otra parte del trabajo. “Hay muchas cosas que quieres cuidar al hacerlo bien, de que llenes el tamaño de esos zapatos, que no te vayas por acá, que sea más así, que más asa”.

Él tuvo la oportunidad de hablar con el verdadero Édgar Vivar. De hecho, el actor de 76 años hace un cameo en el segundo episodio, como el director que le puso su característico apodo a Chespirito.

“Es un hombre generosísimo. Me dijo: diviértete, hazlo como tú quieras, disfrútalo, gózalo, es ficción, la gente no nos conoció tras de cámaras. Aunque evidentemente él es muy conocido. Ya con ese permiso, aunque no sea un permiso como tal, pues es hacerlo de manera veraz, aterrizada, real, y tratar de dignificar a este hombre maravilloso“, sostiene.

La narración de la serie se divide fundamentalmente en tres momentos: la infancia del protagonista, su ascenso y consolidación en la industria y las grabaciones del episodio de El Chavo del 8 en Acapulco en 1978. Eso permite que su “otra familia”, la conformada por sus actores y colaboradores, tenga presencia en dos líneas temporales.

Arturo Barba y Eugenio Bartilotti afirman que la química fue instantánea cuando el elenco liderado por Pablo Cruiz se probó el vestuario, se pusoel maquillaje y empezó a probar su dinámica ante las cámaras.

“Los procesos de casting son tan largos porque siempre hay cierta duda, siempre hay como un matiz de inseguridad donde no sabes qué tanto le pegaste la tecla. Pero ese primer día que hicimos algunas fotos y algunas escenas sin querer queriendo, nos vimos todos y dijimos: ah, esto va a funcionar”, indica Barba.

“En la foto que nos vimos juntos por primera vez dijimos: guau. Pero no había sucedido la magia. Cuando nos pusieron a jugar en escenas y empezamos a recrearlas, creo que es donde sucedió la magia y yo también dije: esto puede funcionar, va a ser un gran proyecto”, agrega su compañero.

La pregunta de rigor: ¿por qué creen que Chespirito y sus creaciones penetraron de manera tan profunda en América Latina?

Bartilotti considera que se alinearon varios elementos. “Grandes genios también han intentado hacer otras cosas y no han pegado. Yo creo que este fue en el momento justo de la manera perfecta, el casting indicado”, opina.

“Hemos dicho cosas: la simpleza, la verdad de los personajes, la honestidad, la inocencia”, plantea Barba. “Sonaría que la fórmula es boba y, sin embargo, funciona. Y cuando ha querido ser replicada, efectivamente se vuelve boba. Hay algo en la genialidad de este hombre que ahí está y que esperamos haber homenajeado como se merece”.