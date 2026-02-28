SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El Agente Secreto: En Busca de La Memoria Perdida

    Nominada a cuatro Oscar y premiada en Cannes, El Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho es un vigoroso retrato de una época aciaga en Brasl. Wagner Moura, que postula a la estatuilla a Mejor actor, interpreta aquí a un profesor universitario cuya vida corre peligro en 1977.

    Rodrigo GonzálezPor 
    Rodrigo González
    El profesor universitario Armando Alves (Wagner Moura) en una escena de El Agente Secreto, del realizador brasileño Kleber Mendonça Filho. Victor Juca

    Recife, nordeste del Brasil, 1977. Armando (Wagner Moura), que luego se hará llamar Marcelo, llega en su Volkswagen escarabajo amarillo a una destartalada estación de servicio en medio de la carretera. El empleado de la gasolinera, que lleva la camisa abierta por el calor de la zona, le dice que no preste atención al cuerpo que está tirado algunos metros más allá, tapado con diarios y husmeado por una jauría de perros callejeros. En el intertanto aparece una patrulla y sus dos policías bajan de ella para pedirle documentos a Armando. Luego lo coimean, se llevan sus cigarrillos y hacen caso omiso del cadáver adyacente.

    Así es el estado de las cosas en Brasil en el inicio de El Agente Secreto (2025), la nueva película del realizador Kleber Mendonça Filho, ganadora de Mejor director en el último Festival de Cannes y nominada a cuatro Oscar, entre ellos Mejor película, Mejor película Internacional y Mejor actor. Al realizador nacido y criado en Recife, le bastan tres o cuatro pinceladas de trazo fino para ir construyendo escenas domésticas durante la dictadura brasileña modelo 77, al mando del general Ernesto Geisel. En ese país hubo 21 años de régimen militar, de 1964 a 1985, con diferentes presidentes, texturas, colores, hitos y clases de asesinatos.

    Armando (Wagner Moura) viaja desde Sao Paulo a Recife al inicio de El Agente Secreto.

    Para contar esta historia, Mendonça Filho evita los discursos o los casos emblemáticos y más bien opta por la pequeña historia de seres arrasados por la vorágine de la impunidad. Aplica recetas del cine de género, citas a las películas que en ese tiempo se daba en las salas (desde Tiburón a La Profecía) y también a la música de la radio y a la moda imperante.

    A través de esa opción es capaz de contar la travesía de Armando, cuya chapa para rehuir a las autoridades es Marcelo. Él es un profesor universitario de izquierda, seguido de cerca por un par de sicarios enviados por el siniestro funcionario gubernamental Henrique Catro Ghirotti (Luciano Chirolli). Armando ni siquiera tiene militancia política y su crimen fue oponerse verbalmente al desmantelamiento de su equipo de trabajo en el campo de la electricidad, tarea ordenada por Ghirotti y sus secuaces, quien aprovecha su cargo en Electrobras para su propio pecunio y negocios familiares.

    De izquierda a derecha, los policías Arlindo (Ítalo Martins), Euclides (Robério Diógenes), el profesor Armando Alves (Wagner Moura) y el policía Sergio (Igor de Araújo).

    Cada uno de los personajes que va a apareciendo en la historia tiene una dimensión importante. Quizás en algunos momentos la trama puede parecer algo inconducente, pero el vigor con que Mendonça Filho retrata a sus caracteres supera esos tropiezos. Esta galería de tipos humanos van desde quienes disfrutan El Magnífico con Jean-Paul Belmondo en la sala de cine a los empleados que apenas soportan el tedio en una oficina de baja ventilación; desde los matones a sueldo que viajan de Sao Paulo a Recife a la eminente abogada que busca sacar a Armando de Brasil.

    Se trata, sobre todo, de un gran fresco histórico-social de dos horas y 20 minutos que ilumina algunos callejones perdidos de la historia con mayúsculas. Poco a poco se irá entendiendo todo y uno agradece haber tenido paciencia con una película que cautiva antes que nada con su poderío visual, la esencia del cine después de todo.

    La abogada Elza (Maria Fernanda Cândido) en una escena de El Agente Secreto.

    Como ya lo ha hecho en sus obras anteriores, Mendonça Filho utiliza con sensibilidad la canciones de época y una vez más recurre en un rol revelador al actor alemán de culto Udo Kier, en la que fue su última aparición cinematográfica. Era el representante de otra época, de la misma manera que el buen Armando lo fue de la suya.

    Más sobre:Wagner MouraOscarCannesKleber Mendonça FilhoBrasil1977Recife

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Lo más leído

    1.
    Éxitos argentinos, el debut de Pablo Chill-E y risas con el Pastor Rocha: así fue la última noche del Festival de Viña 2026

    Éxitos argentinos, el debut de Pablo Chill-E y risas con el Pastor Rocha: así fue la última noche del Festival de Viña 2026

    2.
    Pablo Chill-E critica el cierre de residencias de menores: “Muchos prefieren la plata antes que preocuparse de las niñeces”

    Pablo Chill-E critica el cierre de residencias de menores: “Muchos prefieren la plata antes que preocuparse de las niñeces”

    3.
    Mon Laferte da el show más emotivo de Viña 2026 y se lleva una histórica Gaviota de Platino

    Mon Laferte da el show más emotivo de Viña 2026 y se lleva una histórica Gaviota de Platino

    4.
    Los orígenes de Paulo Londra en las batallas callejeras de Argentina

    Los orígenes de Paulo Londra en las batallas callejeras de Argentina

    5.
    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”

    A la altura de Ecuador: el renovado mapa de los chilenos en las grandes ligas europeas

    Entrevista con Matías Rodríguez, histórico de la U: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa, como Beccacece”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán
    Mundo

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango