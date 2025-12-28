El cine mundial está de luto. Este domingo murió Brigitte Bardot, una de las figuras más influyentes del séptimo arte del siglo XX, a los 91 años, según informó la Fondation Brigitte Bardot, organización que ella misma fundó y presidió tras retirarse tempranamente de la actuación.

En un comunicado, la fundación expresó su “inmensa tristeza” por el fallecimiento de una figura “de renombre mundial” que decidió abandonar su carrera artística para dedicar su vida y su energía a la defensa del bienestar animal.

El texto no precisó la fecha ni el lugar del deceso. En las últimas décadas, Bardot se había mantenido alejada de la vida pública, concentrada en su activismo.

Nacida en París en 1934, fue una artista multifacética, en la cual, el cine llegó casi por azar, a través de sesiones fotográficas y pruebas de casting que le valieron un cupo en las grandes pantallas, sin embargo, el azar poco y nada tuvo de relevante en lo inmediato de su irrupción.

El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

En pocos años se transformó en una de las grandes estrellas del cine europeo de posguerra, antes de retirarse definitivamente de la actuación para volcarse por completo a la protección animal, lo cual fue sin duda otro de sus grandes legados.

Estas son cinco películas clave para entender su importancia en la pantalla grande.

1. Y Dios creó a la mujer (1956)

La película que marcó un antes y un después. Dirigida por Roger Vadim, catapultó a Bardot al estatus de sex symbol internacional y rompió los códigos morales del cine de la época.

Su personaje, deseado por tres hombres, encarnó una feminidad libre y desafiante que generó admiración, polémica y censura en distintos países.

2. ¿Quiere usted bailar conmigo? (1959)

En esta cinta dirigida por Michel Boisrond, Bardot interpreta a Virginie, una mujer decidida que investiga la muerte de la amante de su marido.

Más allá de su trama policial, la película quedó en la memoria por una escena de baile que popularizó la falda de cuadros vichy y consolidó la influencia estética de la actriz a nivel mundial.

3. La verdad (1960)

Bajo la dirección de Henri-Georges Clouzot, Bardot sorprendió a la crítica con un registro dramático.

Interpretó a Dominique Marceau, una joven acusada de asesinar a su amante. El rol marcó un quiebre en su carrera y fue considerado por la propia actriz como el mejor de su filmografía.

4. El desprecio (1963)

Una de las obras fundamentales de Jean-Luc Godard y, probablemente, el papel más influyente de Bardot.

En la piel de Camille, la actriz encarna el desgaste de una relación marcada por el poder y el deseo. La película es recordada por su tono trágico, el escenario de la Villa Malaparte y su lugar central en la historia del cine moderno.

5. ¡Viva María! (1965)

Dirigida por Louis Malle, reunió a Bardot con Jeanne Moreau en una historia ambientada a comienzos del siglo XX.

Ambas interpretan a bailarinas de music-hall que terminan involucrándose en una causa revolucionaria. La cinta es recordada por su audacia y por una célebre escena de striptease que reforzó la imagen provocadora de la actriz.

Brigitte Bardot se retiró del cine en la cima de su fama, pero su influencia nunca se apagó. Su legado cinematográfico sigue dialogando con el presente, no solo por sus películas, sino por la forma en que su figura transformó la relación entre cine, cuerpo y libertad.

Eligió el silencio y la distancia cuando aún podía brillar, y quizás por eso su ausencia pesa más. En la pantalla queda su imagen; fuera de ella, la certeza de que el cine ya no da luz a figuras de tal magnitud, sentido y relevancia.