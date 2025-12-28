Muere Brigitte Bardot, ícono del cine francés y referente mundial del activismo animalista, a los 91 años
La Fundación Brigitte Bardot confirmó el fallecimiento de la actriz y cantante, quien alcanzó fama internacional en los años 50 y abandonó el cine para dedicar su vida a la defensa de los derechos de los animales.
La actriz francesa Brigitte Bardot, ícono del cine y reconocida defensora de los derechos de los animales, falleció a los 91 años, informó este sábado la fundación que lleva su nombre.
“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, señaló la organización en un comunicado.
En el texto, la fundación no precisó la fecha ni el lugar del fallecimiento de la artista, quien en las últimas décadas se había mantenido alejada de la vida pública, concentrada en su labor como activista.
Brigitte Bardot fue una de las grandes figuras del cine europeo de mediados del siglo XX y alcanzó fama mundial antes de retirarse tempranamente de la actuación para volcarse por completo a la protección animal, causa a la que dedicó gran parte de su vida.
