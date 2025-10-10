El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos

Only murders in the building, Modern family y New girl fueron algunas de las series elegidas por Hulu para anunciar con bombos y platillos su desembarco en todo el mundo, materializado este miércoles 8. En Latinoamérica apostó por jugar con su nombre: “Hola, Hulu. En Disney+ con todas las series y películas que más te gustan”.

Como se anunció en agosto, su desembarco tiene una particularidad: no llega como un servicio de streaming independiente, sino que como una marca más dentro del catálogo de Disney+. Con su aterrizaje sustituye a Star, la marca que agrupa contenido para adultos (o entretenimiento general, según el léxico de la compañía). De ese modo, desde ayer, al entrar a la plataforma desde cualquier dispositivo aparecen Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Hulu.

A grandes rasgos, la oferta es la misma. Grey´s anatomy, Shōgun, Outlander, The walking dead, El Oso y Alien: Earth destacan entre las series. Y entre los filmes más recientes están Match: La reina de las apps de citas, Velocidad salvaje, Depredador: Cazador de asesinos y Canina.

¿Ausencias? Las mismas que había cuando existía Star. Por ejemplo, las miniseries Normal people y The act, que en su momento fueron un contenido exclusivo de la desaparecida Lionsgate+ (antes llamada Starzplay). Esa también es la realidad de The great, la comedia protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, y de Castle Rock, que tuvo dos temporadas entre 2018 y 2019.

Protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington, Little fires everywhere (disponible en el catálogo como Pequeños fuegos por todas partes) se incorporó al catálogo después de que expirara la licencia que tenía Prime Video.

Copyright 2023, FX. All Rights Reserved.

The handmaid’s tale es un caso particular. Única serie de Hulu en ganar el Emmy a Mejor serie de drama, la producción distópica tiene disponibles sus cinco primeras temporadas. Sólo falta la última y final, que culminó en mayo pasado (que sí está en Paramount+).

Vale recordar que Star debutó en América Latina en agosto de 2021, con el lanzamiento de Star+. Durante tres años ese servicio reunió títulos de perfil no familiar y una amplia programación deportiva. Casi tres años después, en junio de 2024, Disney+ se amplió y todo el contenido más adulto quedó alojado en la marca Star.

En agosto pasado, en el marco del último informe de ganancias trimestrales de Disney, se confirmó que Hulu llegaría a todo el mundo y, además, que en Estados Unidos se integraría en Disney+ en algún momento de 2026.

Disney ya poseía el control de Hulu desde que adquirió 21st Century Fox (en 2019), pero sólo recientemente, tras comprar la parte de la empresa que le pertenecía a Comcast, tiene potestad total sobre la compañía.

Planes y próximos estrenos

Al menos por el momento, el lanzamiento de Hulu en Chile no supone un alza de precios. El más económico es Disney+ Estándar con Anuncios ($8.490), que permite acceder a través de dos dispositivos en simultáneo y tiene publicidad. Disney+ Estándar ($10.390), el intermedio, admite hasta dos dispositivos y sin avisos. En tanto, Disney+ Premium ($14.190) permite acceder a través de cuatro dispositivos al mismo tiempo y es el único que otorga acceso a todo el contenido de ESPN.

Los dos más costosos permiten pagar por el año completo: $87.200 en el caso de Disney+ Estándar y $119.190 en el caso de Disney+ Premium.

La marca Hulu ya tiene programados varios estrenos para este y el próximo mes. Primero, a partir del miércoles 15 de octubre se podrá ver Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh, miniserie protagonizada por Jason Clarke y Patricia Arquette que se basa en un caso real ocurrido en Carolina del Sur en 2021.

Ser Baffo

Luego, el martes 4 de noviembre, llegarán los primeros tres episodios de Todo vale, serie de Ryan Murphy sobre un grupo de abogadas especializadas en divorcios que abre su propio bufete. Su elenco está plagado de nombres potentes: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash, Teyana Taylor, Sarah Paulson y Glenn Close.

Dirigida por la mexicana Michelle Garza Cervera (Huesera), La mano que mece la cuna es un remake de la película de Curtis Hanson de 1992. Los roles principales recaen en las actrices Mary Elizabeth Winstead y Maika Monroe. Estará disponible desde el 19 de noviembre.