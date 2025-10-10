SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos

El servicio de streaming –hasta ahora inédito en este lado del mundo– se integra a Disney+ y reemplaza a Star entre las marcas de la aplicación. Por ahora no hay rastro de series como Normal People, The Great y Castle Rock, que sí están disponibles en EE.UU. y en América Latina se quedaron “huérfanas” de plataformas. Algunas de las producciones que llegarán próximamente cuentan con Patricia Arquette, Kim Kardashian y Naomi Watts.

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos

Only murders in the building, Modern family y New girl fueron algunas de las series elegidas por Hulu para anunciar con bombos y platillos su desembarco en todo el mundo, materializado este miércoles 8. En Latinoamérica apostó por jugar con su nombre: “Hola, Hulu. En Disney+ con todas las series y películas que más te gustan”.

Como se anunció en agosto, su desembarco tiene una particularidad: no llega como un servicio de streaming independiente, sino que como una marca más dentro del catálogo de Disney+. Con su aterrizaje sustituye a Star, la marca que agrupa contenido para adultos (o entretenimiento general, según el léxico de la compañía). De ese modo, desde ayer, al entrar a la plataforma desde cualquier dispositivo aparecen Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Hulu.

A grandes rasgos, la oferta es la misma. Grey´s anatomy, Shōgun, Outlander, The walking dead, El Oso y Alien: Earth destacan entre las series. Y entre los filmes más recientes están Match: La reina de las apps de citas, Velocidad salvaje, Depredador: Cazador de asesinos y Canina.

¿Ausencias? Las mismas que había cuando existía Star. Por ejemplo, las miniseries Normal people y The act, que en su momento fueron un contenido exclusivo de la desaparecida Lionsgate+ (antes llamada Starzplay). Esa también es la realidad de The great, la comedia protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, y de Castle Rock, que tuvo dos temporadas entre 2018 y 2019.

Protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington, Little fires everywhere (disponible en el catálogo como Pequeños fuegos por todas partes) se incorporó al catálogo después de que expirara la licencia que tenía Prime Video.

Copyright 2023, FX. All Rights Reserved.

The handmaid’s tale es un caso particular. Única serie de Hulu en ganar el Emmy a Mejor serie de drama, la producción distópica tiene disponibles sus cinco primeras temporadas. Sólo falta la última y final, que culminó en mayo pasado (que sí está en Paramount+).

Vale recordar que Star debutó en América Latina en agosto de 2021, con el lanzamiento de Star+. Durante tres años ese servicio reunió títulos de perfil no familiar y una amplia programación deportiva. Casi tres años después, en junio de 2024, Disney+ se amplió y todo el contenido más adulto quedó alojado en la marca Star.

En agosto pasado, en el marco del último informe de ganancias trimestrales de Disney, se confirmó que Hulu llegaría a todo el mundo y, además, que en Estados Unidos se integraría en Disney+ en algún momento de 2026.

Disney ya poseía el control de Hulu desde que adquirió 21st Century Fox (en 2019), pero sólo recientemente, tras comprar la parte de la empresa que le pertenecía a Comcast, tiene potestad total sobre la compañía.

Planes y próximos estrenos

Al menos por el momento, el lanzamiento de Hulu en Chile no supone un alza de precios. El más económico es Disney+ Estándar con Anuncios ($8.490), que permite acceder a través de dos dispositivos en simultáneo y tiene publicidad. Disney+ Estándar ($10.390), el intermedio, admite hasta dos dispositivos y sin avisos. En tanto, Disney+ Premium ($14.190) permite acceder a través de cuatro dispositivos al mismo tiempo y es el único que otorga acceso a todo el contenido de ESPN.

Los dos más costosos permiten pagar por el año completo: $87.200 en el caso de Disney+ Estándar y $119.190 en el caso de Disney+ Premium.

La marca Hulu ya tiene programados varios estrenos para este y el próximo mes. Primero, a partir del miércoles 15 de octubre se podrá ver Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh, miniserie protagonizada por Jason Clarke y Patricia Arquette que se basa en un caso real ocurrido en Carolina del Sur en 2021.

Ser Baffo

Luego, el martes 4 de noviembre, llegarán los primeros tres episodios de Todo vale, serie de Ryan Murphy sobre un grupo de abogadas especializadas en divorcios que abre su propio bufete. Su elenco está plagado de nombres potentes: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash, Teyana Taylor, Sarah Paulson y Glenn Close.

Dirigida por la mexicana Michelle Garza Cervera (Huesera), La mano que mece la cuna es un remake de la película de Curtis Hanson de 1992. Los roles principales recaen en las actrices Mary Elizabeth Winstead y Maika Monroe. Estará disponible desde el 19 de noviembre.

Lee también:

Más sobre:SeriesHuluDisney+StarOnly Murders in the BuildingModern FamilyNew GirlGrey´s AnatomyShōgunOutlanderThe walking deadEl OsoThe BearAlien: EarthTodo ValeAll's Fair

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping

Blanco destaca incorporación de Astudillo y Ruz a la Suprema: “Profesionales de destacada labor con perfiles diferentes”

Contraloría detecta que más de $160 millones destinados a salud primaria en Calama se usaron en celebraciones

Nuevo formato de Enade mantiene en alerta a candidatos: se preparan para interpelarse en el foro empresarial

Amenaza Suprema: crónica de cómo Roberto Ossandón alarmó a todo el Poder Judicial por una alerta sin sustento

Diputado Schalper y comando de Matthei emplazan a Boric y piden conmemorar rescate de los 33 mineros

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Blanco destaca incorporación de Astudillo y Ruz a la Suprema: “Profesionales de destacada labor con perfiles diferentes”
Chile

Blanco destaca incorporación de Astudillo y Ruz a la Suprema: “Profesionales de destacada labor con perfiles diferentes”

Contraloría detecta que más de $160 millones destinados a salud primaria en Calama se usaron en celebraciones

Nuevo formato de Enade mantiene en alerta a candidatos: se preparan para interpelarse en el foro empresarial

Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping
Negocios

Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping

Sol peruano se debilita y las acciones caen tras destitución de Dina Boluarte

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio
Tendencias

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

La U ya tiene asegurado el estadio en el que recibirá a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana
El Deportivo

La U ya tiene asegurado el estadio en el que recibirá a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

Redes sociales, polémicas y duras críticas: las razones de Arturo Vidal para dudar de su continuidad en Colo Colo

No hay tregua para Aníbal Mosa en Colo Colo: accionistas vuelven a rechazar los estados financieros de Blanco y Negro

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos
Cultura y entretención

El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Soda Stereo llega a Chile con su show que incluye a Gustavo Cerati virtual

Cómo el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aumenta la presión contra Maduro
Mundo

Cómo el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aumenta la presión contra Maduro

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida