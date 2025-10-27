SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Traspaso Generacional se llama el nuevo disco de la banda chilena. Ofrece un material que remite a su naturaleza directa, que alterna entre temas románticos y el interés por temas sociales. Más en una época en que llegan nuevas audiencias a sus shows. Incluso se juegan por versionar a Soda Stereo. En charla con Culto, repasan el álbum.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal

Ocurrió en una tarde perdida, antes de un show en región. Los músicos de Tronic llegaron en van, con todo su equipo, para preparar su actuación. Mientras se estacionaban, las miradas de los pueblerinos se concentraron en ellos. “Estábamos llegando, andábamos buscando el lugar y nos estacionamos como tratando de encontrarlo. Y habían unas personas en la calle", recuerda Gustavo “Chavín” Labrín.

Dos lugareños se quedaron mirando a los músicos. “De repente miran a la van y dicen ´¿Y quiénes son estos hueones?´ Y nosotros nos matamos de la risa -dice “Chavín”-. Nos quedamos con eso como una talla, la andábamos repitiendo. Entonces, yo me acordé de eso y dije: esta es la apertura del disco y la pusimos”.

Y efectivamente, al arrancar Un mundo nuevo, la canción que abre Traspaso Generacional, el nuevo álbum del grupo chileno, suena una voz “¿Y quiénes son estos hueones?“. La talla abre una canción bastante más profunda, que en un fraseo más propio del ska, lanza una letra de vocación social. ”El gobierno no te quiere intelectual/el sistema te quiere despellejar/ las industrias contaminan sin parar/el mundo va a explotar".

Tronic

“Esa canción abre el disco, porque en el fondo muestra un poco lo que es Tronic hoy en día -explica ”Chavín-. O sea, mantenemos nuestra esencia, de ser bien directo en las letras, pero en el fondo habla de varios temas. Hablamos de lo que es Dios, que está en todas las cosas y no en el típico póster que tiene la mamá en la casa. Entonces, en en el fondo, tratamos de plantear temas que están vigentes y que la gente reflexione".

Surgidos a comienzos de los 2000, como una refrescante propuesta que cruzaba pop y punk, Tronic fue uno de los nombres que destacó en la renovación de bandas chilenas. Con sus letras que abarcaban temáticas juveniles y sociales, y una música urgente y directa, se volvieron uno de los nombres ineludibles de la década.

Con los años, la música de Tronic ha permanecido e incluso ha permeado a nuevas audiencias. De allí el nombre del octavo título de su discografía. “Nos hemos dado cuenta que llegan los papás, gente que nos escuchaba cuando tenía 20 años y hoy en día tiene 40. Entonces ya son los hijos los que nos vienen a ver. Está ocurriendo, tal como se llama el disco, un traspaso generacional”, dice “Rigo”, Rodrigo Vizcarra.

De hecho, en su presentación en Lollapalooza 2024, la banda convocó a una audiencia juvenil, que conocía algunos de sus clásicos, como Combo Final o Malos amigos. “En el caso puntual de los niños que escuchan Tronic, casi siempre descubren por la suya la canción Mateo, que habla sobre un problema en el colegio y ya. Después empiezan a cachar otras canciones y se sorprenden cuando cachan que es un grupo bien longevo", dice “Chavín”.

El Traspaso Generacional de Tronic, disponible desde el pasado 17 de octubre en las plataformas digitales, se fue grabando entre Chile y México. “Hemos estado girando últimamente bastante, porque en 2023 celebramos los 20 años de nuestro primer álbum, Ke patine la risa. Entonces, el día que teníamos tiempo libre, hacíamos las canciones y así. Se grabaron cosas acá en Chile, entre todos grababan sus cosas en su casa. Y después, cuando me iba a México, me llevaba las cosas y ella terminaba de producir y todo esto”, dice “Chavín”.

Incluso el “baterista” virtual, Ciro Longa, la imagen que suele aparecer en las portadas del grupo (algo así como el Eddie de Iron Maiden), también es representado algo más avejentado. En la portada de Traspaso Generacional, se le ve con bigote. “El Ciro está más grande, tiene que crecer igual que nosotros, imagínate, está siempre joven y nosotros ahí más viejazos”, dice “Rigo”.

Incluso los mismos Tronic pueden detallar ese traspaso. A los históricos “Chavín” y “Rigo”, se suman músicos más jóvenes como Ignacio Ibarra en bajo y coros; Gabriel “Gabo” Aliaga, en guitarra y teclados; y el clásico Ciro Longa, en batería y efectos. Un camarín que cruza generaciones. “Para nosotros ha sido increíble porque a ellos les gustaba la banda, desde que eran adolescentes. Y trajeron un aporte muy bacán porque también nos conectan a nosotros, que somos más viejos, con las cosas nuevas, los términos de los jóvenes y qué sé yo, y nos dan esa información. Entonces, al final nos complementamos. En vivo ha sido fascinante porque ellos tocan muy bien”, dice “Chavín”.

Entre las canciones del nuevo disco, además de los clásicos tópicos adolescentes, el grupo desarrolla temáticas sociales. Por ejemplo, en Justicia Social. Un interés que de alguna manera ha estado presente en la carrera de Tronic. “Nuestro objetivo siempre ha sido hablar de lo que vemos, de lo que pasa y conectamos harto con la sociedad, con los problemas de la gente, y para nosotros esos son temas que nos gusta llevar a la palestra”, dice Ignacio ”Nacho" Ibarra. Aunque marca una salvedad. “No estamos diciendo: oye, ándate por acá o que nosotros somos de tal lado político, vente con nosotros, sino que hablamos lo que vemos y que la gente por sí sola decida. Y es lo que nos caracteriza”.

Tronic

“Rigo” suma un ejemplo. “La canción 20% habla de que Chilecra en esa época, sube la luz...¡imagínate ahora la cagada que está con la luz! Entonces, las canciones empiezan a volver solas".

El disco también rompe con una forma de trabajar. “Nosotros somos muy amigos de la tecnología, pero muy amigos. De hecho, fuimos pioneros en tocar con computadores en vez de amplificadores. En el 2010 andábamos haciendo eso y nos miraban como marcianos. Y hoy día es la moda”, dice “Chavín”. “Y en este disco quisimos retroceder y grabamos todo de manera analógicamente. Lo único digital en este caso es la batería, obviamente”.

El álbum también sorprende con un cover, una versión muy personal pero bien lograda de Trátame Suavemente, el tema de Daniel Melero, popularizado por Soda Stereo. “Hemos hecho covers, pero de canciones que no son muy conocidas. Ponte tú, en el Evoluciona (2005) hicimos un cover de Carlos Cabezas, que se llamaba New Fast Car. Casi nadie conoce la canción y muchos creen que es nuestra, pero no. Y ahora hicimos esta porque en realidad nos quedaba como bien, la versionamos así y resultaba. La quisimos incluir y tuvimos la suerte que justo viene ahora todo esto de que vuelve Soda, entonces se conecta. Aclaro que no es que lo hayamos pensado, sino que lo habíamos hecho de antes. Pero se dio la coincidencia y a la gente le encantó la canción", dice “Chavín”.

Tronic saldrá a la carretera para mostrar Traspaso Generacional, con fechas ya confirmadas para noviembre en Antofagasta, Iquique y Calama. También estarán el próximo 1 de noviembre en la Fiesta Grado Tres, junto a nombres como Supernova, Glup!, entre otros. También se presentarán en la Feria Pulsar, el próximo 6 de diciembre. “También en el Pulsar vamos a tener un stand de nosotros, donde vamos a estar vendiendo nuestro merch, poleras, chapitas, stickers”, agrega “Gabo” Aliaga. Un cruce de generaciones.

Lee también:

Más sobre:TronicTraspaso GeneracionalSoda StereoTrátame SuavementeMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Informalidad, falsificaciones y competencia desleal: el preocupante diagnóstico del gremio del comercio sobre los malls chinos

Fiscalía indaga “pasada de cuenta” por narcotráfico: los detalles del hallazgo de Krishna Aguilera

Claudia Zegarra, cónsul general de Bolivia en Chile: “Creemos que la apertura de relaciones es el paso lógico a seguir”

“El cáncer de mama en hombres existe, consultar a tiempo fue clave”: la alerta que instaló el exministro Marcelo Mena

Entre la modernización, el colapso y las soluciones propias: municipios bajo presión por la licencia de conducir digital

Jara se desmarca de Boric por sus críticas a Trump: “No es mi estilo (...) hay que pensar en los intereses de Chile”

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

3.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Servicios

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Fiscalía indaga “pasada de cuenta” por narcotráfico: los detalles del hallazgo de Krishna Aguilera
Chile

Fiscalía indaga “pasada de cuenta” por narcotráfico: los detalles del hallazgo de Krishna Aguilera

“El cáncer de mama en hombres existe, consultar a tiempo fue clave”: la alerta que instaló el exministro Marcelo Mena

Entre la modernización, el colapso y las soluciones propias: municipios bajo presión por la licencia de conducir digital

Informalidad, falsificaciones y competencia desleal: el preocupante diagnóstico del gremio del comercio sobre los malls chinos
Negocios

Informalidad, falsificaciones y competencia desleal: el preocupante diagnóstico del gremio del comercio sobre los malls chinos

Gobierno y generadoras alcanzan acuerdo por cuentas de luz: se devolverán $2.000 mensuales en 6 meses

ClaveÚnica: se implementa segundo factor de autenticación para mayor seguridad

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Concepción vivió la cuarta y penúltima jornada de la vuelta Criterium
El Deportivo

Concepción vivió la cuarta y penúltima jornada de la vuelta Criterium

El sorpresivo marginado: Fernando Ortiz deja fuera de la citación ante Limache a emblemático jugador de Colo Colo

¿Menciona a Assadi? Los detalles del informe del árbitro Juan Lara tras el polémico Clásico Universitario en el Claro Arena

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”
Cultura y entretención

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Andy Muschietti expande el universo de It: “Vivimos en una época en la que sembrar el miedo está en su punto más alto”

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX

Claudia Zegarra, cónsul general de Bolivia en Chile: “Creemos que la apertura de relaciones es el paso lógico a seguir”
Mundo

Claudia Zegarra, cónsul general de Bolivia en Chile: “Creemos que la apertura de relaciones es el paso lógico a seguir”

El día después del batacazo de Milei en las legislativas: los ganadores y perdedores tras su sorpresiva victoria

Sheinbaum anuncia acuerdo con Trump para ampliar en “unas semanas” las negociaciones comerciales por aranceles

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal