El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

Gamuza sigue con las actividades promocionales de su primer disco La Amistad Hecha Bolero. Luego de su lanzamiento en enero del 2026 la banda estuvo girando durante el verano en un recorrido de 13 presentaciones, entre ellas su primer viaje a Argentina con un show en Bariloche. Incluso en La Serena debieron sumar una fecha extra.

Para celebrar el cierre de esta gira de verano 2026, Gamuza tendrá su segudo show de este año en Santiago, agendado para el 28 de marzo en Sala Master.

Este concierto será la oportunidad para ver en vivo el repaso de su EP y de su disco La Amistad Hecha Bolero, placa que los ha posicionado como uno de los grandes nombres de la nueva generación del bolero y la música romántica nacional.

Se trata de un trabajo grabado en estudio Santuario Sónico, producido por Martín Pérez Roa,y financiado en parte por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional entregado por el Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio. El nombre del álbum llegó a partir de la influencia de un viejo disco de rancheras que encontraron en Valparaíso.

Las entradas para ver la presentación de Gamuza en Sala Master, están disponibles en Portaltickets.