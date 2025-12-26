SUSCRÍBETE POR $1100
    En el camino al Estadio Nacional: Cris MJ lanza su nuevo álbum “Las Filtradas”

    El nuevo disco del "más que suena" incluye 18 tracks, con colaboraciones de FloyyMenor, Bryant Myers, Nes y PandaBlack.

    Por 
    Equipo de Culto

    El artista urbano chileno Cris MJ presenta oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum Las Filtradas, una producción contundente que reafirma su liderazgo dentro del movimiento urbano latino y que pone en primer plano el reggaetón chileno de la mata, crudo, directo y auténtico. Con 18 tracks que combinan la esencia del reggaetón local con sonidos modernos y texturas de trap latino, el proyecto se instala como una declaración artística potente, fiel a la calle y al ADN musical que ha convertido a Cris MJ en un fenómeno global.

    Las Filtradas lleva ese nombre porque gran parte de estas canciones circularon previamente de manera no oficial, generando expectativa masiva entre sus seguidores. Lejos de restarle impacto, estas filtraciones fortalecieron el vínculo con su audiencia, que convirtió cada tema en tendencia antes incluso de su estreno oficial. Hoy, reunidas en un álbum sólido y cuidadosamente curado, estas canciones encuentran por fin su lugar definitivo dentro de la discografía del artista.

    Este nuevo trabajo se presenta como la continuación natural del exitoso álbum “Apocalipsis”, una producción que marcó un antes y un después en la carrera de Cris MJ, consolidándose como uno de los nombres más influyentes del género urbano chileno. Con Las Filtradas, el artista profundiza su propuesta sonora, elevando el nivel de producción sin perder la crudeza y el lenguaje callejero que caracteriza su estilo.

    El álbum destaca por su fuerte identidad de reggaetón chileno de la mata, mezclado con beats actuales, bajos pesados y atmósferas propias del trap latino. Cada track refleja distintas etapas, vivencias y códigos del entorno que vio crecer a Cris MJ, reafirmando su compromiso con representar su origen y su cultura, mientras dialoga de tú a tú con la escena internacional.

    Las Filtradas cuenta además con una potente selección de colaboraciones que aportan diversidad y peso artístico al proyecto. Participan FloyyMenor, Bryant Myers, Nes y PandaBlack, artistas que suman distintos matices al álbum y refuerzan su alcance regional e internacional, manteniendo siempre la coherencia sonora del universo de Cris MJ.

    De cara al futuro, el artista ya se prepara para un 2026 histórico. El próximo 17 de abril de 2026, Cris MJ se presentará en el Estadio Nacional de Chile, marcando un hito sin precedentes al convertirse en el primer artista urbano chileno en protagonizar un show en este emblemático recinto. Un logro que confirma su estatus y la magnitud de su convocatoria.

    Escucha Las Filtradas a continuación

