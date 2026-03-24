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    Eva Ayllón regresa a Chile para ofrecer gira por nueve ciudades

    La voz más influyente de la música peruana presentará su renovado show en Arica, Coquimbo, Copiapó, Concepción, Iquique, Calama, Antofagasta, Viña del Mar y Santiago.

    Por 
    Equipo de Culto
    Eva Ayllón regresa a Chile para ofrecer gira por nueve ciudades

    La leyenda viva de la canción en español, Eva Ayllón, anuncia su arribo al país en el mes de mayo para presentar un espectáculo imperdible, en el marco de su Tour Chile 2026. En esta oportunidad, la artista promete emocionar al público con un recorrido por sus más de 50 años de trayectoria y las canciones que se han vuelto indispensables del cancionero latinoamericano.

    En Santiago, ‘La Reina del Landó’ se presentará en el Teatro Nescafé de las Artes, el día 14 de mayo, mientras que las otras fechas de la gira son las siguientes: Arica el 13 de mayo, Coquimbo el 16 de mayo, Copiapó el 17 de mayo, Concepción el 20 de mayo, Iquique el 21 de mayo, Calama el 22 de mayo, Antofagasta el 23 de mayo y Viña del Mar el 24 de mayo.

    La riqueza sonora del Perú será la protagonista de este encuentro en nueve ciudades del país, que incluirá un especial viaje por la música criolla y sus éxitos, entre los que destacan “Le dije a papá”, “Mal paso”, “Ingá”, “Saca la mano”, “Ritmo, color y sabor” y “Que somos amantes”, interpretados con la prodigiosa voz y sensibilidad de la reconocida cantante y compositora limeña.

    A lo largo de su premiada carrera, Eva Ayllón ha estrenado más de 30 álbumes, varios certificados como Disco de Oro y Platino. El último de ellos, “50 Años Enamorada del Perú”, presentado en octubre de 2025, contiene 16 canciones que rinden tributo a su consagrado proyecto musical.

    Del mismo modo, ha sido nominada a los Grammy Latino en 10 ocasiones, obteniendo el Premio a la Excelencia Musical en 2020. Además, los recientes reconocimientos en su patria, relevan su aporte al patrimonio cultural y la identidad musical del Perú.

    Sobresalen también, sus colaboraciones con artistas como David Bisbal, Gilberto Santa Rosa, Soledad Pastorutti, Armando Manzanero, Inti Illimani Histórico, Diego El Cigala, Pedro Aznar, Luis Jara, Olga Tañón y Marc Anthony, por nombrar algunos.

    El Tour Chile 2026, tendrá a Eva Ayllón en uno de los momentos más significativos de su carrera, en plena vigencia artística, y con una puesta en escena cargada de emoción, historia y tradiciones criollas.

    Más sobre:MúsicaaEva AyllónMúsica Culto

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