Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

Red Hot Chili Peppers, trabaja en nuevo material de cara a un eventual lanzamiento discográfico. Así lo confirmó su bajista, Flea.

En charla con MOJO, el música detalló que en las últimas semanas el grupo se ha reunido a crear. Detalló que han "estado escribiendo música juntos, grabando en la casa de [el guitarrista] John Frusciante, y la música se siente genial”.

Para los Chili Peppers, sacar un nuevo disco es todo un desafío; en 2022 lanzaron los discos Unlimited Love y Return of the dream canteen. “En definitiva, una vez que empezamos a tocar, se trata simplemente de… atrapar un ritmo mágico y hacerlo bien”.

Flea, en su estilo, detalló además los principales desafíos de crear nuevo material en este punto de su carrera. “Es como estar en un matrimonio de cuatro personas en constante movimiento y cambio, con todos estos desafíos y todas las cosas con las que hay que lidiar”.

El bajista, además, se alista a publicar su primer álbum en solitario, Honora, a publicarse el próximo 27 de marzo. De este se han publicado como adelantos, los temas A Plea, Traffic Lights y Thinkin Bout You.