    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista

    El músico lanza A Plea, un tema en que explora un universo musical cercano al jazz. El videoclip contó con la dirección de Clara Balzary, hija del artista.

    Por 
    Equipo de Culto

    Después de una carrera de casi cinco décadas como uno de los bajistas de rock que definieron una generación, el tiempo y el espacio permitieron finalmente a Flea trabajar con una banda soñada de visionarios de jazz moderno, regresando a su primer instrumento y amor musical, la trompeta, en un álbum que será lanzado en 2026, con su primer adelanto titulado A Plea.

    Compuesta e interpretada por Flea, A Plea impulsa a los oyentes a construir un puente, encender una luz, hacer algo hermoso y ver que alguien se lo dé a alguien”.

    Con Flea en bajo eléctrico, voz y trompeta, el ensamble también incluye a la contrabajista Anna Butterss y el guitarrista Jeff Parker, así como a Deantoni Parks en batería, Mauro Refosco en percusión, Rickey Washington en flauta alta y Vikram Devasthali en trombón. Chris Warren se les une en voces, al igual que el productor del tema Josh Johnson, que también toca el saxo alto.

    También está disponible a partir de hoy el video musical dirigido por la fotógrafa y cineasta residente en Los Ángeles Clara Balzary, hija de Flea, con coreografía de Sadie Wilking.

    Flea describe la letra de la canción, que reflexiona sobre la división en los Estados Unidos y el mundo, como un anhelo de un lugar más allá, un lugar de amor, para que yo pueda decir lo que pienso y ser yo mismo”. Flea continúa: “No me importan los actos de la política. Creo que hay un lugar mucho más trascendente en donde hay un debate que dar que puede ayudar a la humanidad y ayudarnos a vivir armoniosa y productivamente de modo saludable para el mundo. Hay un lugar donde encontrarnos y es el amor”.

    Escucha A Plea a continuación

