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    Francisca Valenzuela explora la oscuridad después de dar a luz en su nuevo single

    Bugambilia, la nueva canción de la artista chilena, convierte el posparto en un espacio de tensión emocional y simbólica, donde la maternidad se aleja del mito y se acerca a la experiencia real.

    Por 
    Equipo de Culto

    Bugambilia, marcada por una atmósfera intensa -el característico piano de Fran Valenzuela junto a un potente octeto de cuerdas-, aborda un territorio emocional incómodo y tabú: la maternidad. En particular, ese período posparto desde una mirada honesta y realista (“tengo una sensación/de insuficiencia” canta Fran). La canción busca desmitificar la fantasía y la idealización que muchas veces se construye alrededor de este tema, y busca también poner sobre la mesa aquella ambivalencia, dificultad, culpa e inseguridad que muchas mujeres padecen tras la maternidad, alejándose de la visión romantizada tan característica de nuestra cultura.

    Frente al espejo aparece una sensación de extrañeza, irrumpen pensamientos intrusivos y surge una pregunta que rara vez se dice en voz alta: “Sola en la casa, ¿soy yo la amenaza?”

    En ese sentido, Bugambilia también dialoga con una historia más amplia: la de mujeres incomprendidas o castigadas por no encajar en estereotipos o en lo que se espera de ellas. En sus propias palabras, Valenzuela conecta esa experiencia con la figura histórica de las mujeres señaladas o castigadas por desviarse de la norma: “En Bugambilia conecto con las brujas — su rebeldía frente a su condena, lo incomprendido y abandonado.” Así, la canción vincula una experiencia íntima con el imaginario histórico de la llamada histeria femenina y con las narrativas de mujeres señaladas por no responder a los moldes impuestos.

    Ese imaginario también atraviesa el video musical tan inquietante como cinematográfico. Ambientado en una casa de estética colonial teñida de tonos pastel sombríos. El video muestra a la artista atrapada en un espacio doméstico saturado de juguetes infantiles y silencios pesados. A medida que avanza, la tensión se vuelve cada vez más surrealista, incorporando referencias visuales que evocan rituales y la figura histórica de la mujer incomprendida y poseída. El resultado es una pieza visual que expande el universo simbólico de la canción y deja entrever el tono narrativo que atravesará el proyecto.

    Fran Valenzuela compuso y grabó esta canción en su casa junto a su productor Francisco Victoria, y luego sumó un octeto de cuerdas en el emblemático estudio Romaphonic de Buenos Aires. Los arreglos de cuerdas fueron realizados por el productor chileno Marcelo Wilson.

    Previo al lanzamiento de Bugambilia, Fran publicó su videopoema Debería Tomar Más Agua, en redes. El video, que ya cuenta con casi 1 millón de visualizaciones en menos de una semana, ha tenido una potentísima respuesta de mujeres comentando y compartiendo -en un acto casi confesional- su propia experiencia de maternidad, incluyendo las mismas autoras internacionales que cita la artista en su videopoema.

    “Mi deseo es que estas canciones ofrezcan compañía y contención. Me ha ayudado el poder explorar estos temas, entender que me estaba pasando, darle forma, ponerlo en palabras y en canción. Sueño con que estas creaciones mías se sumen al cuerpo fundamental y conmovedor de obras realizadas por mujeres cuyas historias —sobre la maternidad, la no maternidad, la rabia femenina, la supervivencia— me han alimentado, me han hecho compañía y han sido mi salvavidas. En el período post parto y de puerperio sus historias, voces y testimonios fueron claves, un ancla. Me acompañaron y me hicieron entender que esto nos pasa a muchas de nosotras”, comenta Fran.

    El lanzamiento de Bugambilia se suma al reciente anuncio de la realización de Ruidosa Fest Santiago 2026 el 10 y 11 de octubre y el Ruidosa Fest Nueva York el 12 de julio.

    Ruidosa, es el festival y plataforma creado por Francisca en 2016, que busca visibilizar y celebrar la diversidad de voces y proyectos de mujeres y disidencias en la industria musical latinoamericana. Además, Ruidosa realiza investigación, de hecho, sus estudios han sido pioneros en revelar la data asociada a participación de mujeres en festivales de música latinoamericanos y posiciones de poder en la industria. En este 2026 Fran y su equipo Frantastic y Ruidosa recibieron un Anthem Awards por este trabajo.

    Más sobre:Francisca ValenzuelaBugambiliaDebería Tomar Más AguaMúsicaMúsica Culto

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