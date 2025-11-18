BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena

    La banda de música regional mexicana, y que ha trazado vínculos con el pop y el catálogo urbano, vuelve con un espectáculo en solitario. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena

    Tras un año histórico marcado por reconocimientos y momentos que definieron su carrera, la banda Grupo Frontera, anuncia su esperada gira internacional “Triste Pero Bien C*brón Tour”, con la que regresan a los escenarios tras su último recorrido en 2023.

    Este nuevo recorrido llevará su sonido a escenarios de Sudamérica, Centroamérica, México y Europa, marcando una nueva etapa en su expansión global.

    En Chile, Grupo Frontera se presentará el 15 de octubre en el Movistar Arena, luego de su paso por eventos como el festival Lollapalooza Chile de 2024.

    La gira forma parte de la nueva era del grupo tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Lo Que Me Falta Por Llorar, un proyecto que fusiona vulnerabilidad, energía y el inconfundible sonido norteño-cumbia que los ha convertido en una de las agrupaciones más queridas e influyentes del movimiento regional mexicano.

    Inspirado en la ironía emocional de su tema Triste Pero Bien Cabrón junto al puertorriqueño Myke Towers, el anuncio de la gira llega acompañado de un video que refleja el contraste central de esta nueva etapa: tristeza, desahogo y celebración. Con el humor y la autenticidad que caracterizan al grupo, el clip muestra al actor y productor Mexicano, Luis Gerardo Mendez —conocido por series y películas como Club de Cuervos y Nosotros los Nobles— atravesando un día emocionalmente caótico que, marcado por la música de Frontera, termina convirtiéndose en una invitación a levantarse, sanar y disfrutar. Un guiño perfecto al espíritu del “Triste Pero Bien Cabrón Tour.”

    El anuncio llega tras un año histórico para Grupo Frontera, marcado por grandes hitos y reconocimientos internacionales. En este mes, la agrupación hizo historia al convertirse en el primer grupo de regional mexicano en presentarse en el legendario Grand Ole Opry de Nashville, además de recibir dos nominaciones al Grammy por sus EPs Mala Mía (junto a Fuerza Regida) y Y Lo Que Viene, y ocho nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

    Para su cita en Chile, la preventa exclusiva Banco de Chile empieza el miércoles 19 de noviembre al mediodía. La Venta General se inicia el viernes 21 de noviembre, también al mediodía. Entradas en Puntoticket.cl

    Más sobre:Grupo FronteraShakiraBad BunnyMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro informa cierre de siete estaciones de la Línea 1 en pleno horario punta

    Cencosud estaría negociando para comprar cadena de supermercados brasileña

    Trama bielorrusa: Juzgado declara admisible querella de Codelco contra exministra Vivanco y Migueles

    Presidente Boric envía condolencias a familias de los cinco fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    Tragedia en Torres del Paine: qué es y dónde se ubica el Paso John Garner

    Feria Pulsar celebra 15 años con un line-up imperdible

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    4.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    5.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Metro informa cierre de siete estaciones de la Línea 1 en pleno horario punta
    Chile

    Metro informa cierre de siete estaciones de la Línea 1 en pleno horario punta

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Trama bielorrusa: Juzgado declara admisible querella de Codelco contra exministra Vivanco y Migueles

    Cencosud estaría negociando para comprar cadena de supermercados brasileña
    Negocios

    Cencosud estaría negociando para comprar cadena de supermercados brasileña

    Glencore extenderá operación de Lomas Bayas hasta 2038

    Presupuesto 2026: Cámara lo despacha al Senado, pero se rechazan recursos para Salud, Educación, Seguridad

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo
    Tendencias

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Adiós a su campaña perfecta: España clasifica al Mundial con un amargo empate en casa frente a Turquía
    El Deportivo

    Adiós a su campaña perfecta: España clasifica al Mundial con un amargo empate en casa frente a Turquía

    El FFL Series aterriza en el Parque Estadio Nacional

    En vivo: Concepción se enfrenta a Antofagasta en el inicio de la Liguilla de la Primera B

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    Cámara de Representantes aprueba por amplia mayoría un proyecto de ley para obligar a la publicación de los archivos de Epstein
    Mundo

    Cámara de Representantes aprueba por amplia mayoría un proyecto de ley para obligar a la publicación de los archivos de Epstein

    Trump defiende al príncipe saudita de las acusaciones sobre el asesinato de Khashoggi en 2018 en su visita a la Casa Blanca

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?