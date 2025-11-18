Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena

Tras un año histórico marcado por reconocimientos y momentos que definieron su carrera, la banda Grupo Frontera, anuncia su esperada gira internacional “Triste Pero Bien C*brón Tour”, con la que regresan a los escenarios tras su último recorrido en 2023.

Este nuevo recorrido llevará su sonido a escenarios de Sudamérica, Centroamérica, México y Europa, marcando una nueva etapa en su expansión global.

En Chile, Grupo Frontera se presentará el 15 de octubre en el Movistar Arena, luego de su paso por eventos como el festival Lollapalooza Chile de 2024.

La gira forma parte de la nueva era del grupo tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Lo Que Me Falta Por Llorar, un proyecto que fusiona vulnerabilidad, energía y el inconfundible sonido norteño-cumbia que los ha convertido en una de las agrupaciones más queridas e influyentes del movimiento regional mexicano.

Inspirado en la ironía emocional de su tema Triste Pero Bien Cabrón junto al puertorriqueño Myke Towers, el anuncio de la gira llega acompañado de un video que refleja el contraste central de esta nueva etapa: tristeza, desahogo y celebración. Con el humor y la autenticidad que caracterizan al grupo, el clip muestra al actor y productor Mexicano, Luis Gerardo Mendez —conocido por series y películas como Club de Cuervos y Nosotros los Nobles— atravesando un día emocionalmente caótico que, marcado por la música de Frontera, termina convirtiéndose en una invitación a levantarse, sanar y disfrutar. Un guiño perfecto al espíritu del “Triste Pero Bien Cabrón Tour.”

El anuncio llega tras un año histórico para Grupo Frontera, marcado por grandes hitos y reconocimientos internacionales. En este mes, la agrupación hizo historia al convertirse en el primer grupo de regional mexicano en presentarse en el legendario Grand Ole Opry de Nashville, además de recibir dos nominaciones al Grammy por sus EPs Mala Mía (junto a Fuerza Regida) y Y Lo Que Viene, y ocho nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Para su cita en Chile, la preventa exclusiva Banco de Chile empieza el miércoles 19 de noviembre al mediodía. La Venta General se inicia el viernes 21 de noviembre, también al mediodía. Entradas en Puntoticket.cl