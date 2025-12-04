VOTA INFORMADO por $1100
    Culto

    Halestorm vuelve a Chile para presentar su placa “Everest”

    La banda se presentará el próximo 27 de marzo del 2026 en el Teatro Coliseo. Venta de entradas exclusivamente en www.puntoticket.com a partir de las 10:00 hrs.

    Por 
    Equipo de Culto
    Halestorm vuelve a Chile para presentar su placa “Everest”

    La incomparable fuerza de Lzzy Hale junto al resto de los músicos de Halestorm encenderán el escenario del Teatro Coliseo, el próximo viernes 27 de marzo de 2026. En este concierto, la banda, que cuenta con más de dos décadas de éxito en la escena del rock internacional, presentará su sexto álbum llamado “Everest”, un proyecto profundamente personal y oscuro, donde cada uno de los músicos desafió sus límites artísticos. Entradas disponibles en PuntoTicket.

    Con una carrera siempre en ascenso, Halestorm ha destacado por su virtuosismo a la hora de mezclar el rock clásico con el hard y el heavy metal. Su estilo potente y melódico se suma al importante liderazgo de Lzzy Hale, una firme defensora de los derechos de las mujeres, la primera embajadora femenina de Gibson y la primera mujer en ganar un GRAMMY a Mejor Interpretación de Hard Rock/Metal por “Love Bites (So Do I)”, trabajo calificado por Rolling Stone como un “disco de rock potente, aventurero y especialmente relevante”.

    “Everest”, estrenado en agosto de 2025, fue producido por el ganador del GRAMMY, Dave Cobb, profesional que les sugirió entrar al estudio sin preparación ni ideas previas. Sobre esta experiencia, Lzzy declaró que “nunca habíamos hecho un disco como este, fue una situación muy incómoda, lo cual fue bueno”.

    En esta alabada pieza de rock pesado y conmovedor, resuenan la honestidad brutal, la vulnerabilidad reflexiva de su vocalista y la conexión que ha consolidado a la banda por más de 20 años como músicos y amigos. El álbum explora, a través de sus letras y melodías, la peligrosa e incierta ascensión de los escaladores al Monte Everest y la metáfora que representa alcanzar desafíos extremos: el miedo, la duda, el riesgo a fallar y esa fuerza que impulsa a seguir subiendo incluso contra todo pronóstico, la misma energía que define a Halestorm.

    Así, “Everest” representa tanto un regreso a las raíces del sonido creado en Nashville, como una evolución hacia el siguiente capítulo de su trayectoria, lo que se suma a su creciente lista de logros, entre ellos un premio GRAMMY, otra nominación y siete canciones #1 en la radio de rock.

    Halestorm – Teatro Coliseo – 27 de marzo

    • Cancha $49.000 más cargo por servicio.

    • Platea Baja $49.000 más cargo por servicio.

    Más sobre:MúsicaHalestormMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Portada del dia

