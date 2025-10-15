SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Il Volo “Live in Concert 2026” llega a Gran Arena Monticello

El conjunto se presentará el próximo viernes 27 de marzo de 2026 a contar de las 21.00 horas.

Por 
Equipo de Culto
Il Volo “Live in Concert 2026” llega a Gran Arena Monticello

El trío italiano Il Volo llegará a Gran Arena Monticello el próximo viernes 27 de marzo, como parte de su esperada gira “Live in Concert 2026”. En este concierto, el grupo ofrecerá un recorrido musical por su más reciente álbum, “Ad Astra”, junto con algunos de sus éxitos más icónicos, como “Grande Amore”, “La Vita”, “Il mondo” “O Sole Mio”, “Granada”, entre otras.

Il Volo estuvo en Chile el 2024 cuando se presentó en la Teletón, donde se convirtió en uno de los momentos musicales más deslumbrantes del evento solidario. Su show no sólo fue una muestra de su habilidad musical, sino también de su compromiso social, ya que el trío ha estado involucrado en diversas actividades benéficas a lo largo de su carrera. Los artistas aprovecharon la oportunidad para brindar su apoyo a los niños y familias que se benefician de la Teletón, transmitiendo un mensaje de esperanza y solidaridad.

Il Volo se formó en 2009 y está compuesto por tres jóvenes tenores: Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble. Su música ha revolucionado el mundo, ya que fusionan la ópera con elementos de música pop, creando un estilo conocido como pop lírico. Su habilidad para interpretar tanto canciones modernas como clásicas, ha contribuido a mantener vivas ciertas tradiciones musicales y adaptarlas a los tiempos actuales, asegurando su relevancia para las futuras generaciones.

Desde su formación, Il Volo ha alcanzado el éxito mundial. Han ganado premios como el Latin Grammy, participado en festivales como el Festival de San Remo (donde ganaron en 2015) y Eurovisión, y han sido reconocidos en los Premios Tu Mundo. Además, fueron galardonados como Mejor Artista del Año y Mejor Álbum Pop (Dúo o Grupo) en los Billboard Latin Music Awards por su álbum en español “Más Que Amor”.

El trío ha recibido múltiples certificaciones por las ventas de sus álbumes en diversos países, incluyendo discos de oro y platino, y ha colaborado con artistas internacionales como Barbra Streisand, Plácido Domingo, Eros Ramazzotti y Quincy Jones.

La gira que los traerá a Chile el próximo 16 de octubre, incluirá presentaciones en varios países de Europa, América del Norte y América Latina. El tour comenzó este año en Italia, seguido de conciertos en Estados Unidos y Canadá.

Más sobre:MúsicaIl VoloGran Arena MonticelloMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras informe error de cálculo en cuentas de luz: Cariola afirma que advirtieron escenario de cobros excesivos

En la antesala de conmemoración: la alusión al 18-O durante ceremonia en La Moneda

ProCultura: cómo las pesquisas contra Orrego se pusieron cuesta arriba para la Fiscalía de Antofagasta

Canciller y silencio del Presidente Boric por Nobel de Machado: “Yo me expresé en nombre del gobierno”

Ensayos, un gimnasio para él y pichanga con cracks locales: el mediático paso de Rauw Alejandro por Chile

Alex Anwandter y Dënver encabezan Open Blondie 2025

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Tras informe error de cálculo en cuentas de luz: Cariola afirma que advirtieron escenario de cobros excesivos
Chile

Tras informe error de cálculo en cuentas de luz: Cariola afirma que advirtieron escenario de cobros excesivos

En la antesala de conmemoración: la alusión al 18-O durante ceremonia en La Moneda

ProCultura: cómo las pesquisas contra Orrego se pusieron cuesta arriba para la Fiscalía de Antofagasta

La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027
Negocios

La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027

Fondos generacionales: ¿determinísticos o adaptativos?

El centro comercial más caro de Santiago que sale a remate este año

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Tendencias

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Fernando Díaz denuncia al Ministerio Público a los barristas que invadieron el entrenamiento de Deportes Iquique
El Deportivo

Fernando Díaz denuncia al Ministerio Público a los barristas que invadieron el entrenamiento de Deportes Iquique

Sifup reitera su compromiso con la Segunda División tras la sanción que condena al SAU a abandonar el profesionalismo

Jugará por primera vez en el país: Chile Open confirma en su cuadro principal a un extop ten y finalista de Wimbledon

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Ensayos, un gimnasio para él y pichanga con cracks locales: el mediático paso de Rauw Alejandro por Chile
Cultura y entretención

Ensayos, un gimnasio para él y pichanga con cracks locales: el mediático paso de Rauw Alejandro por Chile

Il Volo “Live in Concert 2026” llega a Gran Arena Monticello

Alex Anwandter y Dënver encabezan Open Blondie 2025

Greta Thunberg, tras denunciar torturas en Israel: “Imagina lo que hacen a los palestinos a puerta cerrada”
Mundo

Greta Thunberg, tras denunciar torturas en Israel: “Imagina lo que hacen a los palestinos a puerta cerrada”

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes

Cifra récord de bebés de padres extranjeros en Japón alivia caída de la natalidad en medio de debate sobre la migración

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo