Il Volo “Live in Concert 2026” llega a Gran Arena Monticello

El trío italiano Il Volo llegará a Gran Arena Monticello el próximo viernes 27 de marzo, como parte de su esperada gira “Live in Concert 2026”. En este concierto, el grupo ofrecerá un recorrido musical por su más reciente álbum, “Ad Astra”, junto con algunos de sus éxitos más icónicos, como “Grande Amore”, “La Vita”, “Il mondo” “O Sole Mio”, “Granada”, entre otras.

Il Volo estuvo en Chile el 2024 cuando se presentó en la Teletón, donde se convirtió en uno de los momentos musicales más deslumbrantes del evento solidario. Su show no sólo fue una muestra de su habilidad musical, sino también de su compromiso social, ya que el trío ha estado involucrado en diversas actividades benéficas a lo largo de su carrera. Los artistas aprovecharon la oportunidad para brindar su apoyo a los niños y familias que se benefician de la Teletón, transmitiendo un mensaje de esperanza y solidaridad.

Il Volo se formó en 2009 y está compuesto por tres jóvenes tenores: Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble. Su música ha revolucionado el mundo, ya que fusionan la ópera con elementos de música pop, creando un estilo conocido como pop lírico. Su habilidad para interpretar tanto canciones modernas como clásicas, ha contribuido a mantener vivas ciertas tradiciones musicales y adaptarlas a los tiempos actuales, asegurando su relevancia para las futuras generaciones.

Desde su formación, Il Volo ha alcanzado el éxito mundial. Han ganado premios como el Latin Grammy, participado en festivales como el Festival de San Remo (donde ganaron en 2015) y Eurovisión, y han sido reconocidos en los Premios Tu Mundo. Además, fueron galardonados como Mejor Artista del Año y Mejor Álbum Pop (Dúo o Grupo) en los Billboard Latin Music Awards por su álbum en español “Más Que Amor”.

El trío ha recibido múltiples certificaciones por las ventas de sus álbumes en diversos países, incluyendo discos de oro y platino, y ha colaborado con artistas internacionales como Barbra Streisand, Plácido Domingo, Eros Ramazzotti y Quincy Jones.

La gira que los traerá a Chile el próximo 16 de octubre, incluirá presentaciones en varios países de Europa, América del Norte y América Latina. El tour comenzó este año en Italia, seguido de conciertos en Estados Unidos y Canadá.