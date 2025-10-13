SUSCRÍBETE
It's So Easy: los últimos años de Guns N' Roses entre giras, singles y nuevos integrantes

La banda californiana regresa a Chile este martes 14 de octubre en el marco de una gira en que repasan sus grandes éxitos. En los años venideros, han recuperado a dos integrantes históricos -Slash y Duff McKagan- y no han publicado álbumes nuevos salvo algunos singles.

Pablo Retamal N.
Este martes 14 de octubre retorna Guns N’ Roses a Chile: se presentarán en el Parque Estadio Nacional. Se trata de la séptima ocasión en que la otrora banda “más peligrosa del planeta” pisa suelo chileno. En esta oportunidad recalan con un tour en que repasan su catálogo de casi 40 años. Es básicamente un show de grandes éxitos.

Es que desde 2008, cuando lanzaron su esperado (y demorado) álbum Chinese democracy, el conjunto de Los Ángeles no ha publicado nuevo material, con excepción de un single titulado Absurd, en 2021. Se trata de un tema que no quedó en el mencionado disco, y que tuvo interpretaciones en vivo en el 2001. En rigor, fue compuesta por los tecladistas Chris Pitman y Dizzy Reed y el nombre original del tema era Silkworms. La canción se reformuló y se lanzó en 2021 con su nuevo nombre.

“Algunos de ustedes pueden haber escuchado esto con otro nombre, pero es realmente un poco absurdo intentar esto. ¿No fue gracioso? Y ni siquiera conocen el chiste todavía. Está bien, esto se llama Absurd”, dijo el líder y vocalista Axl Rose al momento de presentarla.

Posteriormente, editaron la canción Hard Skool, en septiembre del 2021; y en 2023 estrenaron otro single titulado The general. A tono con los tiempos, el grupo ha optado por publicar sencillos antes que álbumes.

En los últimas décadas, la banda se ha dedicado más a los show en directo que al trabajo de composición de nuevo material. Al momento de lanzar Chinese democracy, la banda resentía la ausencia de miembros históricos como Slash, Duff McKagan y Matt Sorum. En el caso del primer puesto, fue reemplazado consecutivamente por Robin Finck, Buckethead, Bumblefoot y DJ Ashba; el segundo, por Tommy Stinson; y en el caso del tercero (quien posteriormente junto a Slash y Duff fueron parte de Velvet Revolver) fue reemplazado por Josh Freese, Brain, Frank Ferrer e Issac Carpenter. Este último es la más reciente incorporación del grupo, en este 2025.

Es que el vínculo de Axl Rose con los miembros y exmiembros del grupo ha sido al menos problemático. Prueba de ello es lo que ocurrió en 2012 cuando el grupo tuvo su ingreso, en Cleveland, al Salón de la Fama del Rock, en el que fueron inducidos junto a Red Hot Chilli Peppers y los Beastie Boys. A la ceremonia asistieron integrante clásicos como Slash, Duff McKagan, Gilby Clarke, Steven Adler y Matt Sorum. ¿Y Axl Rose? Se negó a acudir mediante una carta en que argumentaba su decisión diciendo que las cosas con los otros exmiembros “no han cambiado”. En la ocasión, los exGuns N’ Roses tocaron tres canciones: Mr. Brownstone, Sweet Child o’ Mine y Paradise City. En la voz estuvo Myles Kennedy, el cantante que solía acompañar a Slash en sus presentaciones como solista.

Sin embargo, quienes asistan este martes al Estadio Nacional, podrán ver al grupo con dos de sus integrantes clásicos: Slash y Duff McKagan, junto al sempiterno Axl Rose. El guitarrista del sombrero largo y el bajista volvieron al grupo en el año 2016. McKagan había vuelto puntualmente al grupo solo por un tiempo en 2014. Sin embargo, ante la salida definitiva de Ron “Bumblefoot” Thal y DJ Ashba, comenzó a circular el rumor de que volverían los dos miembros clásicos. Esto se acrecentó cuando Slash dio una entrevista en la que confesó haber limado asperezas con Axl Rose después de 20 años. Y así sucedió. El 1 de abril de 2016 realizaron un concierto sorpresa en el club Troubadour, en Los Ángeles.

Incluso ese regreso pudo ser más estelar aún, porque también fue contactado el guitarrista rítmico Izzy Stradlin, quien había abandonado a la agrupación en 1991. Sin embargo, este desistió de la oferta porque “el reparto de la tarta no era igual para todos”.

Guns N' Roses

Tras dos años en para, la banda inició una gira mundial llamada Becuase what you want & what you get are two completely different things. Arrancó en mayo pasadocon una presentación en Corea del Sur. El periplo prosiguió por otros destinos de Asia, que incluyó Arabia Saudita, Japón, India y Emiratos Árabes Unidos. Luego, en el verano boreal realizaron el habitual recorrido por estadios europeos, para luego volver a casa, en California, y arrancar el tramo latino en Centroamérica el pasado miércoles 1 de octubre en Costa Rica.

Luego, pasaron a El Salvador, dos fechas en Colombia (Bogotá y Medellín) y aterrizarán en Santiago para tocar el martes 14. Desde ahí, harán dos fechas en Argentina, cinco en Brasil, una en Perú y finalmente una en México. Para la presentación de este martes en Santiago todavía hay boletos disponibles por Puntoticket.

