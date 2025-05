José “Pepe” Mujica según el ojo de Kusturica: el íntimo documental sobre el expresidente uruguayo

El entrevistado arma su mate sin prisas. Acomoda la yerba dándole unas palmaditas al recipiente y revolviendo con la bombilla. Acerca el termo para servirse agua. Toma el primer sorbo y expulsa parte de lo bebido. Vuelve a servirse agua. Ahora le da de probar a su entrevistador. Sin decir una palabra, bebe. Le gusta. Ambos sonríen.

Esa es la primera de varias escenas íntimas que componen El Pepe, una vida suprema (2018), el documental de Emir Kusturica sobre José “Pepe” Mujica. Estrenado fuera de competencia en la 75° edición del Festival de Venecia, el filme perfila la austeridad y humanidad del político que ocupó la presidencia de Uruguay entre 2010 y 2015, y que falleció este martes a los 89 años.

Mujica siempre aseguró que su modo de ver la vida se vio marcado por los cerca de 14 años que estuvo detenido por la dictadura, algo a lo que se refiere en detalle en la cinta.

“Mucho de lo que hoy te digo nació en aquel tiempo de soledad en la cárcel. No sería quién soy. Sería más fútil, más frívolo, más superficial. Más exitista, más de corto plazo. Más triunfador”, señala en el documental. “Es curioso, Kusturica. No se puede… Lo que te voy a decir no se puede agarrar con espíritu de almacenero. A veces lo malo es bueno. Y a veces, al revés, lo bueno es malo”.

El largometraje lo muestra visitando Punta Carretas Shopping, un centro comercial de Montevideo donde antes estaba una de las cárceles en las que estuvo aislado y de la que escapó en 1971 junto a más de un centenar de reclusos. Mientras camina por los pasillos llenos de tiendas, dice: “Los presos políticos estábamos mezclados con los presos comunes. Los presos comunes aprendieron mucho de los presos políticos”.

También es entrevistada Lucía Topolansky, a quien conoció al interior del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y años después se transformó en su esposa. También tienen su espacio Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof, compañeros de lucha de Mujica.

El director de Underground (1995) accede a un espacio de intimidad y obtiene una respuesta franca cuando le pregunta sobre si tiene algún arrepentimiento. “No haber tenido hijos”, declara.

La cinta, fiel a la esencia de su protagonista, no olvida los momentos de humor y distensión. “Yo, como estoy viejo y padezco de la próstata, como todos los viejos, estoy esperando que le pongan baño al celular”, asegura. En otro instante le prepara comida a Manuela, su pequeña perra de tres patas que murió en 2018 y junto a la que deseaba ser enterrado.

El filme se estrenó a fines de 2019 en Netflix, plataforma que aún la tiene disponible en su catálogo.