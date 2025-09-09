Juanito Ayala sorprende con “Papito corazón” una cumbia ranchera para dedicar

El cantante y compositor Juanito Ayala arremete con su nuevo single Papito Corazón, una cumbia ranchera completamente actual y dedicable a todos aquellos padres que eluden sus responsabilidades en la crianza. Se trata de un “anarko corrido”, una pieza más en la creatividad del músico, conocido por su imparable trayectoria de 25 años consolidándose como uno de los referentes de la música con contenido social y bailable. Todo esto a punta de canciones como “Chiquitita”, “Callejero”, “La Bala”, “Lo que sucede”, “A los que les canto yo” entre otras.

“Hace un año subimos un reel con el coro de esta canción y la reacción fue increíble. La gente se identificó con la letra y la compartió en sus redes sociales, lo que nos motivó a terminar la producción y llevarla a los escenarios”. Comenta Juanito.

Papito corazón contiene elementos de la ranchera, y el corrido, llevando el mensaje sin tapujos, pero con sincera gracia y picardía. Un single en conexión con la herencia huachística latinoamericana, en que la imposición del matrimonio católico como única forma de engendrar descendencia legítima, dejó hijos desprovistos de cuidados y liberó de responsabilidades a padres durante generaciones. La canción fue producida por Juan Manuel Castillo y José Jiménez quien también interpretó el bajo, Dominga Corral en el acordeón, Nelo Moraga en la guitarra, Ignacio Mesa en percusión, Ignacio Pailamilla en teclados y “Juan el juan” en voces y programación. En la mezcla y masterización participó Matías Malinarich.

Juanito Ayala es un referente indiscutible de la música chilena y se ha presentado en trascendentales escenarios como el Festival de Viña del Mar, Festival Lollapalooza, Festival de Olmué, Vivelatino en México. Lanzó su carrera solista en el 2014 pero su timbrística viene sonando desde antes, previo a los inicios de la banda JuanaFé en 1998 con quienes grabó 4 discos de estudio. Su trabajo en solitario se sitúa en la cronología de la música chilena con los discos “Santo y Seña” (2014), “Lo comido y lo bailado” (2017), además de una decena de sencillos. Ha colaborado con Ana Tijoux, Kevin Johansen, Nano Stern, Joe Vasconcellos, SantaFeria, Muerdo, Arte Elegante, el maestro Valentín Trujillo, La Pegatina, Angelo Pierattini, Mariel Mariel, Caro Molina, Manu Chao en su visita a Chile, y muchos más. Recientemente lanzó “Kumbita”, junto al dúo nacional Yorka.

Hoy Juanito prepara lo que será su nuevo disco, que espera ver la luz en el mes de noviembre y que trae una serie de colaboraciones con artistas nacionales como Metalengua, Gondwana, Newen Afrobeat, Yorka y los Pibes Chorros, entre otros. A este anuncio, se suman presentaciones confirmadas en el Trotamundos de Valparaíso y lanzamiento del disco en la Batuta en Santiago. “Papito Corazón” está disponible en todas las plataformas y lo acompaña de un video realizado por Kenna Escobar.