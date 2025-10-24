Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard

Como parte de la habitual gira internacional de promoción, los animadores del Festival de Viña, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, estuvieron en un importante evento de la industria musical.

El jueves 23 de octubre, ambos llegaron hasta la alfombra azul de los premios Billboard de la música latina, en el James L. Knight Center en Miami, Florida.

En el lugar, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda desfilaron junto a figuras del espectáculo latino como Carlos Vives, Daddy Yankee, Laura Pausini, Emilia y presentadores locales. La animadora lució un vestido de gasa negro clásico con escote, diseñado por Maka Montaner. Por su lado, Araneda vistió chaqueta smoking de seda negra, camisa de etiqueta negra, pantalón de smoking, corbata de seda negra y zapatos de charol.

Durante la alfombra azul, los animadores chilenos saludaron a la legendaria actriz de Hollywood Rita Moreno, recordada por ser una de las protagonistas de Amor sin Barreras. También saludaron a Morat, Carlos Baute, Laura Pausini y a Emilia quien recordó con mucho cariño su paso por la Quinta Vergara en 2023, e incluso, solicitó ser invitada nuevamente.

Además, los animadores concedieron entrevistas a diferentes medios locales como Diario Las Américas, Caracol Tv, Agencia Efe, solo por nombrar algunos.

El su versión 2026, el Festival de Viña del Mar se realizará entre el 22 al 27 de febrero, con transmisión de Mega, Disney + y Billboard.