El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

No alcanza los ribetes de locura, gritos e histeria que tuvo a fines de 1986 o en el verano de 1987 cuando Soda Stereo vino al Festival de Viña del Mar, pero lo ocurrido con su nuevo show Ecos bien podría calificarse como un revival de ese sentimiento colectivo llamado Sodamanía.

Resulta que la anunciada presentación de la banda trasandina, usando tecnología virtual, ha agotado dos fechas en el Movistar Arena, los días 26 y 27 de marzo del 2026; y como si fuera poco, se ha programado una fecha más para el sábado 28 de marzo. La misma que prácticamente ya agotó su preventa, iniciada hoy al mediodía.

De ese modo, Ecos ya ha asegurado la presencia de cerca de 30 mil seguidores en sus fechas chilenas. Si se trata de levantar comparativas, perfectamente podrían encaminarse a llenar un Estadio Nacional. De mantenerse el alza en ventas, podría sumar nuevas presentaciones.

Soda Stereo

En Buenos Aires, a pesar de las dudas por el formato de este show, la euforia por la banda no ha mostrado un ápice por bajar: ya llevan ocho fechas programadas en el Movistar Arena de la ciudad, entre marzo, abril, junio y agosto del 2026. De esas, ya tienen seis totalmente agotadas, con lo que reunirán cerca de 100 mil personas.

La cifra es monumental, sobre todo pensando en un punto no menor: la banda no cuenta con su piedra angular, el cantante y compositor Gustavo Cerati, fallecido en 2014. De acuerdo al comunicado oficial: “No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”. Es decir, no es una reedición del espectáculo Gracias Totales.

“Expectativas las mejores”, “Es un poco forzado”: lo que opinan los especialistas del nuevo show de Soda Stereo

De este modo, a diferencia de esa última experiencia con distintos cantantes del continente y que se presentó en Chile con un accidentado show en el Estadio Monumental (en mayo de 2022), Ecos tendrá a Charly Alberti y Zeta Bosio tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo Cerati será recreado gracias a la tecnología, es decir, no tocarán junto a archivos de video.

Cerati estará “presente” gracias a la tecnología más novedosa disponible que desde la productora definen como “mucho más que un holograma”. La voz y la guitarra sonará en sincronización con el bajo de Zeta y la batería de Charly.

Soda Stereo

Sodamanía en Chile: como antes más que antes

La respuesta del público muestra que la banda sigue siendo muy popular en el país. ¿Por qué ocurre esto? Responde a Culto el periodista especializado Sergio Cancino. “Yo creo que hay una fascinación por la novedad, por lo que la tecnología puede hacer para recrear a Gustavo Cerati. Y creo que hay una nostalgia muy grande, porque no ha surgido una banda con las características de lo que generó Soda Stereo”.

“Por supuesto, hay una ansiedad de nuevas y viejas generaciones por razones muy distintas, de volver a ver al fenómeno de Soda Stereo en acción. Yo iré a verlo porque tengo una curiosidad enorme”.

Jean Pierre “Piero” Duhart, de De Saloon, es un reconocido fan de la música de Soda Stereo y Gustavo Cerati: “Me enteré [del concierto] por redes sociales, pero no estoy muy enterado, no sé ni cómo va a ser este show, me refiero técnicamente. Pero siempre es bacán celebrar la música. Al final, eso es lo único que importa, celebrar la música, las buenas canciones, y los buenos discos”

Soda Stereo en 1984

En su momento, la tamaña popularidad que alcanzó el trío en nuestro país sorprendió a los propios miembros del grupo y a su staff. “Lo de Chile descolocó segundo tras segundo porque ocurrían cosas que nunca imaginé que me pasarían. Eran cosas que vez en películas, ¡y te suceden a vos!“, señaló el baterista Charly Alberti en el libro Soda Stereo. La biografía total, de Marcelo Fernández Bitar.

En esa misma línea declaró Alberto Ohanian, entonces productor del grupo, en el citado volumen: “La experiencia que viví con Soda en Viña del Mar fue absolutamente inédita. Solo había visto algo parecido en las películas de los Beatles. Fue una experiencia terrible. Por un lado, estaba la satis-facción de ver los resultados de tanta lucha, y por otro, comenzamos a conocer las consecuencias de una gran popularidad y el fanatismo llevado al límite absoluto. Llegó un momento en que los chicos estaban en un estado desastroso porque tenían policías asignados en las puertas de sus habitaciones y ni siquiera podían salir al pasillo. Incluso hubo dos días en que huimos a Santiago y hasta los disfrazamos totalmente camuflados para que pudieran salir a caminar un poco por las calles porque realmente lo necesitaban”.

Soda Stereo, foto promocional de Dynamo

Una anécdota que cuenta el baterista Charly Alberti en ese mismo libro, lo resume todo. Tras el paso por Viña 87, el trío partió de gira por nuestro país, cuya última escala fue Temuco, donde participaron en la celebración del 106 aniversario de la ciudad. “En un momento llamé a la habitación de Zeta y le pregunté si veía fans en la calle. Me dijo que no, así que bajamos con mucho cuidado al lobby y salimos a la calle, esperando encontrarnos con una horda en cada esquina. Hicimos un par de cuadras y como no había nadie le preguntamos a un jubilado que estaba sentado en una plaza si era un día feriado o algo similar, ¡y nos dijo que la mayoría de los habitantes estaban en el estadio para ver a un grupo llamado Soda Stereo!”.