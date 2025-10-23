SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

El trío argentino se presentará en marzo del 2026 en nuestro país, en un show en que el cantante Gustavo Cerati será recreado de manera virtual. La respuesta del público ha sido arrasadora y dos shows en el Movistar Arena están sold out, por lo que se agendó un tercero. Acá una mirada a un fenómeno que no piensa moverse de Chile.

Pablo Retamal N.Por 
Pablo Retamal N.
Foto: Nora Lezano

No alcanza los ribetes de locura, gritos e histeria que tuvo a fines de 1986 o en el verano de 1987 cuando Soda Stereo vino al Festival de Viña del Mar, pero lo ocurrido con su nuevo show Ecos bien podría calificarse como un revival de ese sentimiento colectivo llamado Sodamanía.

Resulta que la anunciada presentación de la banda trasandina, usando tecnología virtual, ha agotado dos fechas en el Movistar Arena, los días 26 y 27 de marzo del 2026; y como si fuera poco, se ha programado una fecha más para el sábado 28 de marzo. La misma que prácticamente ya agotó su preventa, iniciada hoy al mediodía.

De ese modo, Ecos ya ha asegurado la presencia de cerca de 30 mil seguidores en sus fechas chilenas. Si se trata de levantar comparativas, perfectamente podrían encaminarse a llenar un Estadio Nacional. De mantenerse el alza en ventas, podría sumar nuevas presentaciones.

Soda Stereo

En Buenos Aires, a pesar de las dudas por el formato de este show, la euforia por la banda no ha mostrado un ápice por bajar: ya llevan ocho fechas programadas en el Movistar Arena de la ciudad, entre marzo, abril, junio y agosto del 2026. De esas, ya tienen seis totalmente agotadas, con lo que reunirán cerca de 100 mil personas.

La cifra es monumental, sobre todo pensando en un punto no menor: la banda no cuenta con su piedra angular, el cantante y compositor Gustavo Cerati, fallecido en 2014. De acuerdo al comunicado oficial: “No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”. Es decir, no es una reedición del espectáculo Gracias Totales.

“Expectativas las mejores”, “Es un poco forzado”: lo que opinan los especialistas del nuevo show de Soda Stereo

De este modo, a diferencia de esa última experiencia con distintos cantantes del continente y que se presentó en Chile con un accidentado show en el Estadio Monumental (en mayo de 2022), Ecos tendrá a Charly Alberti y Zeta Bosio tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo Cerati será recreado gracias a la tecnología, es decir, no tocarán junto a archivos de video.

Cerati estará “presente” gracias a la tecnología más novedosa disponible que desde la productora definen como “mucho más que un holograma”. La voz y la guitarra sonará en sincronización con el bajo de Zeta y la batería de Charly.

Soda Stereo

Sodamanía en Chile: como antes más que antes

La respuesta del público muestra que la banda sigue siendo muy popular en el país. ¿Por qué ocurre esto? Responde a Culto el periodista especializado Sergio Cancino. “Yo creo que hay una fascinación por la novedad, por lo que la tecnología puede hacer para recrear a Gustavo Cerati. Y creo que hay una nostalgia muy grande, porque no ha surgido una banda con las características de lo que generó Soda Stereo”.

“Por supuesto, hay una ansiedad de nuevas y viejas generaciones por razones muy distintas, de volver a ver al fenómeno de Soda Stereo en acción. Yo iré a verlo porque tengo una curiosidad enorme”.

Jean Pierre “Piero” Duhart, de De Saloon, es un reconocido fan de la música de Soda Stereo y Gustavo Cerati: “Me enteré [del concierto] por redes sociales, pero no estoy muy enterado, no sé ni cómo va a ser este show, me refiero técnicamente. Pero siempre es bacán celebrar la música. Al final, eso es lo único que importa, celebrar la música, las buenas canciones, y los buenos discos”

Soda Stereo en 1984

En su momento, la tamaña popularidad que alcanzó el trío en nuestro país sorprendió a los propios miembros del grupo y a su staff. “Lo de Chile descolocó segundo tras segundo porque ocurrían cosas que nunca imaginé que me pasarían. Eran cosas que vez en películas, ¡y te suceden a vos!“, señaló el baterista Charly Alberti en el libro Soda Stereo. La biografía total, de Marcelo Fernández Bitar.

En esa misma línea declaró Alberto Ohanian, entonces productor del grupo, en el citado volumen: “La experiencia que viví con Soda en Viña del Mar fue absolutamente inédita. Solo había visto algo parecido en las películas de los Beatles. Fue una experiencia terrible. Por un lado, estaba la satis-facción de ver los resultados de tanta lucha, y por otro, comenzamos a conocer las consecuencias de una gran popularidad y el fanatismo llevado al límite absoluto. Llegó un momento en que los chicos estaban en un estado desastroso porque tenían policías asignados en las puertas de sus habitaciones y ni siquiera podían salir al pasillo. Incluso hubo dos días en que huimos a Santiago y hasta los disfrazamos totalmente camuflados para que pudieran salir a caminar un poco por las calles porque realmente lo necesitaban”.

Soda Stereo, foto promocional de Dynamo

Una anécdota que cuenta el baterista Charly Alberti en ese mismo libro, lo resume todo. Tras el paso por Viña 87, el trío partió de gira por nuestro país, cuya última escala fue Temuco, donde participaron en la celebración del 106 aniversario de la ciudad. “En un momento llamé a la habitación de Zeta y le pregunté si veía fans en la calle. Me dijo que no, así que bajamos con mucho cuidado al lobby y salimos a la calle, esperando encontrarnos con una horda en cada esquina. Hicimos un par de cuadras y como no había nadie le preguntamos a un jubilado que estaba sentado en una plaza si era un día feriado o algo similar, ¡y nos dijo que la mayoría de los habitantes estaban en el estadio para ver a un grupo llamado Soda Stereo!”.

Las entradas para el proyecto Ecos se pueden adquirir en Puntoticket.cl.

Lee también:

Más sobre:MúsicaSoda StereoGustavo CeratiCharly AlbertiZeta BosioMovistar ArenaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”

Elizalde, el componedor: ministro asume rol de mediador entre La Moneda y Pardow de cara a la AC que se complica

El encuentro de desagravio de la vieja guardia de la UDI a Pablo Longueira

“No llegan a trabajar”: Boric reprocha ausencias en la Cámara y llama a diputados a dedicar su tiempo a legislar

Tribunal criticó a Fiscalía por violar derecho a ser juzgado en tiempo razonable, pero se tomará plazo máximo de 10 meses para redactar fallo de SQM

La declaración en defensa de Diego Pardow que no vio la luz y profundizó el desorden oficialista

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

3.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

4.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”
Chile

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”

Elizalde, el componedor: ministro asume rol de mediador entre La Moneda y Pardow de cara a la AC que se complica

El encuentro de desagravio de la vieja guardia de la UDI a Pablo Longueira

Los reparos de Manuel Cruzat y gremio inmobiliario en consulta sobre sitios prioritarios
Negocios

Los reparos de Manuel Cruzat y gremio inmobiliario en consulta sobre sitios prioritarios

Candidato sorpresa en la carrera por Carrefour en Argentina complicaría las aspiraciones de Cencosud

CEO de Entel por telecomunicaciones: “Antes los operadores se peleaban por entrar. Hoy quiebran o se quieren ir”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile
Tendencias

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini visita al Genk por la Europa League
El Deportivo

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini visita al Genk por la Europa League

“Esto es Wembley”: cómo llega la cancha del Nacional para el duelo clave de la U tras los 18 partidos del Mundial Sub 20

La ANFP y TNT explican las nuevas reglas para las reprogramaciones: “En Chile nos acostumbramos a suspender partidos”

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas
Cultura y entretención

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania
Mundo

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania

La Unesco condena el robo en el Louvre y avisa de “graves consecuencias” ante el tráfico de bienes culturales

Ascienden a doce los muertos por la explosión de una fábrica militar en Rusia

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales