La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

Una nueva edición del ya tradicional evento MFEST se ha confirmado para el próximo 17 de enero en Matucana 100, donde se presentarán en vivo Rubio, Ela Minus y la banda chicarica.

La cita nació en el año 2013 con el fin de llegar a audiencias interesadas en nuevas tendencias, propuestas musicales diversas y contemporáneas.

Rubio aterriza con nuevo material, del que ya se ha dado a conocer Voy Creciendo, primer adelanto de su próximo álbum, y que en los próximos días estrenará Nuestra Canción, otra muestra de este trabajo. Recientemente la artista deslumbró con su sesión en Tiny Desk para la radio NPR de Washington.

Por el lado internacional Ela Minus, artista colombiana de música electrónica, llegará de la mano de su más reciente disco Día, trabajo donde se afianza como liricista y cantante, y que ha sido destacado por diversos medios internacionales entre lo mejor del año. Su propuesta en vivo es una experiencia sensorial, donde lo visual juega una papel muy importante y hace uno de sus directos un imperdible.

Para cerrar la banda nacional Chicarica, quienes se encuentran por estos días de gira por México; harán un recorrido por su aplaudido disco debut Arde Lento, y también su segundo LP estrenado en mayo de este año, Invierno en la Playa.

Durante una década MFEST ha convocado a los más destacados solistas y bandas, como Alex Anwandter, Gepe, Pedropiedra, Fármacos, Marineros, Niño Cohete, Los Tetas, entre muchos otros.

Entradas ya disponibles vía m100.cl.

Fiesta MFEST

Una vez terminados los shows de Ela Minus, Rubio y Chicarica, la explanada de Matucana 100 se convertirá en una gran pista de baile al aire libre, para una fiesta a cargo del proyecto Aerobica.

Además de tocar, el dúo de DJs chileno se encargó de armar una celebración a medida y de curar un cartel que sigue la tónica del festival: poder femenino latino. La noche será encabezada por Paula Tape, chilena que reside con gran éxito en Europa, donde hoy es uno de los nombres principales de la escena electrónica global. También estará Sonido Tupinamba, DJ argentina que lidera la escena latina en Barcelona, con residencias en icónicos clubes como Nitsa y La Paloma, entre otros.

La mejor parte es que la entrada al festival da derecho a quedarse gratis a la fiesta. Y si el público sólo quiere ir a la fiesta, habrá entradas disponibles para llegar sólo a la fiesta, a partir de las 23:30.

Dónde comprar: https://ticketplus.cl/events/mfest-2026-afterparty

Sábado 17 de enero – 23:30 hrs

Evento de pie, sin butacas.

Los tickets no tienen opciones de cambios o devoluciones.

No se permite el ingreso de bebidas ni alimentos.

Evento para mayores de 18 años.