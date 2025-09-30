La irrupción de los celulares en los 90: mira el trailer de la comedia Lo Que No Se Dijo

Patricia Cuyul, Héctor Morales y Mariana Loyola están al frente de Lo que no se dijo, una comedia negra que aborda la irrupción de los celulares en el sur de los 90.

Ambientada en el año 1994 en Puerto Montt, la cinta sigue a Margarita (Cuyul) y Cucho (Morales), una pareja que intenta vender ese tipo de tecnología en zonas rurales y recónditas. “Con este aparato ustedes pueden estar controlándolo todo”, le promete ella a su clientela. Frente a sus frustrados intentos, él se pregunta: “¿Cómo van a querer vivir tan incomunicados, si siempre va a haber un pero?”.

“Mi madre vendía celulares en los alrededores rurales de Puerto Montt y yo, siendo un niño, solía acompañarla en sus viajes. Estos trayectos, encuentros y experiencias me hicieron conocer un sur de Chile distinto (...) Estas propuestas traían consigo una estrategia de negocio que, como tal, pretendía captar la mayor cantidad de clientes. Esa diversidad de situaciones, donde la comunicación se volvía esencial, fue la principal motivación para escribir la película”, explicó Ricardo Valenzuela, quien debuta en la dirección con esta obra filmada en Maullín.

“Creo que la comedia negra entrega la posibilidad de reírse y, posteriormente, analizar. Ese equilibrio me pareció idóneo al querer contar esta historia que se desarrolla basándose en algo tan cotidiano como es la comunicación y sus matices”, agregó.

Por su parte, Camila Bascuñán, productora del largometraje, señaló: “El público se va a encontrar con muchas locaciones exteriores, que muestran el sur profundo, prístino y hermoso, la soledad de sus personajes y la clara desconexión en la que viven (...) La mezcla del universo de no actores, personas reales de esas zonas, en contraste con los actores principales, les dará también una sensación de la mezcla de dos mundos como el que se quiere contar”.

Tras su paso por Sanfic –donde Patricia Cuyul fue reconocida con una mención especial en la Competencia Cine Chileno–, el filme se estrenará en cines nacionales el próximo 6 de noviembre.

Revisa su trailer a continuación: