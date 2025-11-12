La obra Rito de Primavera alista presentaciones en el MUT

Una de las obras más significativas de la danza contemporánea chilena, Rito de Primavera, creación del coreógrafo José Vidal & Compañía, que, tras una aclamada temporada en el GAM, se presentará del 27 al 29 de noviembre en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

Con más de 40 intérpretes en escena, esta obra propone un ritual colectivo de movimiento, voz y energía que invita a celebrar la renovación y el encuentro, en sintonía con la primavera.

Inspirada en La consagración de la primavera de Igor Stravinsky y Vaslaw Nijinsky (1913), “Rito de Primavera” de Jose Vidal & Compañía traslada ese impulso de ruptura y renacimiento a un contexto contemporáneo.

El montaje combina danza, música electrónica -una versión de la composición original a cargo de Jim Hast y Andrés Abarzúa- y expresiones urbanas, construyendo un espacio donde los límites entre escenario y público se disuelven.

Esta versión especial celebra los 30 años de trayectoria de José Vidal & Compañía. Ahora, el rito se resignifica como una ceremonia que se expande y convoca a la ciudad a sumarse a esta experiencia sensorial y transformadora.

Las entradas saldrán en una preventa Exclusiva Banco de Chile, 12 de noviembre, a las 12:00 pm (20% de descuento pagando con tarjetas del Chile 3, 9 ó 12 cuotas sin interés). Luego vendrá la venta general, 13 de noviembre, 12:00 pm.