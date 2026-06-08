Pavez y aumento de plazo de retención de migrantes irregulares: “Si se tramita diligentemente podemos tener esto aprobado durante este año”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se mostró optimista respecto al eventual trámite legislativo que tendrá que enfrentar el recientemente anunciado proyecto para poder ampliar el plazo de retención de migrantes irregulares.

La iniciativa se estaba discutiendo durante las últimas semanas, pero fue finalmente anunciada en propiedad por el Presidente José Antonio Kast durante su gira en la región de Arica.

En particular, la legislación actual permite un plazo máximo de cinco días para concretar la expulsión. La propuesta del Ejecutivo espera aumentar aquel plazo hasta los 60 días, con la opción de ampliar aquel plazo hasta en dos períodos adicionales. En concreto, un migrante podría llegar estar retenido hasta 180 días.

Presidente José Antonia Kast inaugura Parque El Alto en la ciudad de Arica. La construcción del parque fue financiado por el gobierno regional. Fotos Patricio Banda/Aton Chile Patricio_Banda

Así las cosas, en conversación con radio Duna, el subsecretario enfatizó que esta iniciativa va en línea con los plazos utilizados en otros lugares del mundo.

“Lo que se busca es, por un lado, tener todas las garantías posibles de que una persona que tiene que ser expulsada se le va a revisar y se van a hacer todos los trámites necesarios. Y eventualmente también disuadir, y esto es muy importante, disuadir la posibilidad de que personas sigan ingresando ilegalmente al país”, explicó.

Además de lo anterior, Pavez también enfatizó que actualmente los cuarteles de la Policía de Investigaciones, uno de los lugares donde se mantienen retenidas a las personas durante este proceso, tienen actualmente la capacidad necesidad para este aumento en los plazos de retención.

“Hoy día la dificultad que tenemos es que el plazo se nos hace corto y la segunda dificultad es que uno no puede modificar la ley de inmigración si es que tiene un límite constitucional en los cinco días. Entonces esta es una propuesta que el Presidente le hace al país a través del Congreso, pero es fundamental entender que tiene que haber una ley habilitante para efectos de que esto se converse”, señaló.

Además de lo anterior, Pavez también mantiene la esperanza que la iniciativa, que requiere una reforma constitucional, pueda tener una tramitación tal que pueda ser aprobada este mismo año.